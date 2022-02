Cena drahých kovů letí nahoru, výkupní ceny už také stouply

Jak bývá v době válečných konfliktů pravidlem, cena drahých kovů vyletěla během 24. února 2022 prudce vzhůru. Náznaky na růst ceny už se objevovaly pár dní předem, kdy se například 18. února cena zlata pohybovala kolem 1900 dolarů za trojskou unci. O dva dny později se zlato dotklo ceny 1911 dolarů. Ve 4 hodiny ráno našeho času, přibližně v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, začalo zlato strmě stoupat, až v poledne dosáhlo hodnoty 1970 dolarů za unci.

Trhy invazi očekávaly, proto cena zlata v posledních dnech rostla, až dnes (24.2. 2022) prudce vzrostla o 3 procenta , uvedl obchodní ředitel společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Další vývoj se v tuto chvíli nedá dost dobře předvídat, záleží na tom, co se bude dít dál. Pokud se bude jednat o krátkodobé ostřelování a ne pozemní invazi, pak by cena zlata mohla opět klesnout , dodal.

Cena zlata však zatím ještě nedosáhla svého maxima z července roku 2020, kdy vlivem začátku covidové pandemie vystřelila až k hranici 2036 dolarů za unci.

Podle serveru ČTK České noviny stoupla také cena ostatních drahých kovů, například stříbro posílilo o 4,6 % 25,2 dolaru za unci, platina o 2 % na 1116 dolarů. Kromě kovů také vyrostla cena ropy o 7,5 procenta na dnešních 98 dolarů za barel.

Investice do zlata se vyplácí zejména v době klidu, kdy světové ekonomiky fungují, dobře se daří akciím, lidé mají práci, věří měnám a nebojí se utrácet. V tu chvíli se vyplatí zlato nakoupit, buď jako jednorázovou investici, popřípadě do zlata spořit pravidelnou měsíční částkou. Investoři doporučují držet ve zlatě kolem 10 % svého majetku a ostatní zdroje investovat do akcií a nemovitostí.

Jakmile se rovnováha ve světě vychýlí, ať už vlivem vysoké inflace, měnové reformy, pandemie nemoci nebo válečného konfliktu, cena zlata prudce stoupá. To je ten moment, kdy se na zlatu dá vydělat. V mezidobí funguje spíš jako uchovatel hodnoty investovaných peněz.

Pokud nakoupíte zlato v době, kdy je jeho cena tak vysoká, že už o něm hovoří i v televizních zprávách, pak je možné, že na ještě vyšší růst si budete muset počkat i několik let. To se stalo například po světové finanční krizi z roku 2008, kdy poté cena zlata prudce rostla až do roku 2012 až na 1837 dolarů za unci, aby vzápětí poté prudce klesla až o cca 700 dolarů. Na svoji hodnotu z roku 2012 se zlato dostalo až s nástupem covidové pandemie v roce 2020.