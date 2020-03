 »   »  Plaťte bezhotovostně, prosí obchodníci. Hotovost ale přijímají

O placení kartou či mobilem prosí zákazníky obchody i čerpací stanice. Chtějí tím minimalizovat přímý styk personálu s hotovostí.

Obsluha čerpacích stanic žádá osobně zákazníky, aby dávali přednost bezhotovostní platbě kartou. Děkujeme, že lidé jsou ve většině případů ochotni této prosbě vyhovět a personál přijímá hotovostní platby jen výjimečně, říká Michal Janda, marketingový manažer OMV Česká republika.

Společnost se podle něj snaží vedle zavádění opatření nařízených vládou iniciativně přispět k minimalizaci dopadu nákazy koronavirem jak na své zaměstnance, tak i na zákazníky.

K bezhotovostnímu placení vyzývá také Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). O platbu kartou obchodníci prosí stejně jako o dodržování další opatření, jako jsou zakrytá ústa při vstupu do obchodu a dodržování minimálního odstupu 2 metrů mezi osobami. Hotovost ale obchodníci berou i nadále, nevím o nikom, kdo by ji odmítal, řekl redakci Měšec.cz prezident SOCR ČR Tomáš Prouza.

Ví se, že koronavirus dokáže přežít na různých površích různou dobu. Jde řádově o hodiny až dny. Zda se člověk může manipulací s penězi nakazit, však není jasné. Jistota je umýt si (případně vydezinfikovat) po manipulaci s nimi ruce.

Čína peníze dezinfikuje nebo ničí, ČNB je v klidu

Česká národní banka (ČNB) uvedla, že žádná speciální opatření v této souvislosti nechystá.

ČNB v této chvíli neprovádí a ani neplánuje žádná speciální opatření v oblasti nakládání s hotovostními penězi. Bankovky a mince zpracovává standardním způsobem jako jiné centrální banky, uvedla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Podle ní výzkumy provedené v minulosti u nás i v zahraničí neprokázaly, že by pracovníci bank, pošt a další, kteří často pracují s penězi, trpěli nakažlivými nemocemi více než ostatní. Nikdy se také neprokázalo, že by byl peněžní oběh příčinou šíření nějaké epidemie. Ani Světová zdravotnická organizace (WHO) nevydala varování týkající se přenosu koronaviru bankovkami.

Bez ohledu na výzkumy či jistotu, jestli se člověk přes peníze může nakazit, centrální banka v Číně začala potenciálně infikované peníze dezinfikovat, nebo rovnou ničit. Podle serveru CNN musejí nyní všechny čínské banky dezinfikovat hotovost a poté peníze skladovat sedm až 14 dní, než je pustí do oběhu. Hotovost, která pochází z vysoce rizikových oblastí, jako jsou nemocnice nebo trhy, má být stažena z oběhu a místo dezinfekce může být zničena.

Čínská centrální banka kvůli tomu plánuje vydat nové bankovky. Do nejvíce postiženého města Wu-chan, které se nyní vzpamatovává z nákazy koronavirem, už banka dodala nové peníze v hodnotě 4 miliard juanů. Mezi další opatření patří pozastavení fyzických peněžních převodů mezi těžce zasaženými provinciemi, aby se omezila možnost přenosu viru během přepravy hotovosti.