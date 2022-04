Mám na spořicím účtu 200 tisíc Kč. Úroková sazba je 3 % ročně, což je pěkné, ale pořád je to nic vůči tomu, jaká je inflace. Vždyť ta je 12 %! Co mám dělat? Chtěl bych své peníze někam investovat, aby mi neztrácely na hodnotě, ptá se nás čtenář Zdeněk. Není sám, podobné dotazy se začínají od začátku roku 2022 množit.

Inflace zrychluje, v září 2021 se pohybovala na 5 %, v lednu 2022 už byla na 9,9 % a březnová činí 12,7 %. Lidé znejistěli a bojí se o své úspory.

Co znamená, že inflace znehodnocuje vaše úspory? V březnu 2022 máte na spořicím účtu s úrokovou sazbou 3 % p.a. 200 000 Kč (budeme počítat s připisováním úroků na konci vkladu).

(budeme počítat s připisováním úroků na konci vkladu). Dejme tomu, že inflace se v roce 2022 i začátkem příštího roku bude držet na průměrné roční hodnotě 12,7 %.

V březnu 2023 budete mít na spořicím účtu 206 000 Kč , ale protože vše mezitím zdražilo, už si za tyto peníze nepořídíte tolik zboží (či služeb) jako loni.

, ale protože vše mezitím zdražilo, už si za tyto peníze nepořídíte tolik zboží (či služeb) jako loni. Z té částky si ale ještě musíte odečíst 15% srážkovou daň, takže vám z úroků zůstane zaokrouhleně 5217 Kč. Máte tedy 205 217 Kč .

. Inflace vám z úspor vzala „neviditelných“ 25 400 Kč.

Získali jste reálný úrok ve výši 5217 Kč.

Pokud budete chtít udělat stejný nákup jako před rokem, budete muset ze svého připlatit 20 183 Kč. Vaše uspořené peníze totiž mají faktickou hodnotu 179 817 Kč (vklad + úrok − daň − inflace)

Pomoc! Chci investovat! Zn. hned

Existuje způsob, jak znehodnocení peněz zabránit?

Existuje, jednoznačně je to investování a poradit není těžké. Jenže pokud jste dosud znali jen spořicí účet a vrcholem vašeho „investování“ bylo založení stavebního spoření, pak si nejprve musíme ujasnit pár věcí.

Investice je vždycky o riziku ztráty. Můžete hezky vydělat, ale také můžete o nezanedbatelnou část peněz přijít.

Když budete investovat dlouho a rozumně, nejspíš vyděláte.

Budete-li investovat krátkodobě a špatně, proděláte a pak se budete vztekat, že investování je velký podvod.

Pojďme si tedy s rozumem nastínit možnosti pro velmi konzervativní investory – začátečníky.





Příklad: Mám na spořicím účtu 200 000 Kč a chci je dát někam na 2 roky, abych je zachránil před inflací. Tedy aby zisk z investice pokryl současnou míru inflace. Jsem konzervativní klient, což znamená, že se obávám jakýchkoli výkyvů na finančním trhu a nechci, aby hodnota mých peněz kolísala. Chci mít jistotu, že o peníze nepřijdu.

Řešení: Především nepanikařte kvůli tomu, že zde máme jeden rok tak vysokou inflaci. To se prostě jednou za čas stane. Nemůže být každý rok posvícení. Příští rok už zase tak vysoká inflace být nemusí. Například podle hlavního analytika Raiffeisenbank Davida Vagenknechta se očekává inflace už „jen“ kolem 5 %.

Vykompenzovat si investováním historicky vysokou inflaci (letos v průměru pravděpodobně nad 10 % a v 2023 nad 5 %) není úplně reálná představa, pokud tedy nejsme ochotni podstupovat výrazná rizika, uvádí k myšlence rychlého „uklizení“ peněz do investic.

Aktuální velký přehled spořicích účtů najdete v našem srovnavači Spořicí účty – srovnání.

Nejprve se informujte na možnosti své banky

Jakou máte úrokovou sazbu na vašem spořicím účtu?

Nabízí banka termínované vklady? Za jakých podmínek a s jakým úrokem?

V současné době jsou úrokové sazby u těchto konzervativních bankovních produktů poměrně štědré (srovnání), mohou dosáhnout až 4% garantovaného zisku.

Toto jsou produkty, u kterých o své peníze nepřijdete. Vklady u bank jsou pojištěné,úroková sazba je bankou garantována podle smluvních podmínek.

Chcete-li se pustit do opravdu investičních vod na krátké období, pak opět zvolte konzervativní produkt. Je dobré vědět, že obvyklý zisk při investici do konzervativního produktu se pohybuje kolem 2–3 % ročně. Pokud se vám zadaří čas od času o procento víc, můžete si zatleskat.

Je tedy otázkou, zda přesunutí peněz ze spořicího účtu či termínovaného vkladu je opravdu ta výhra, kterou očekáváte.

Jestliže chcete investovat na kratší dobu, řekněme na 1–3 roky, bude lepší držet se konzervativnějších produktů, kde pravděpodobně nedojde k větším výkyvům, jako jsou například fondy zaměřující se na reality, jelikož mají schopnost dobře přenášet současnou inflaci na nájemce a tím si mohou i nadále držet rozumný výnos. Obecně ale konzervativní investice současnou inflaci překonají jen těžko, míní Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

Investiční výprodeje se slevou Je však potřeba vzít v úvahu i fakt, že veškeré trhy, akciové i ty dluhopisové, se v současné době propadají a investoři jsou nyní v menší či větší ztrátě. Pro zkušené investory to znamená, že právě teď je ideální doba k dalšímu nakupování, protože, jednoduše řečeno, nakupují ve výprodeji s krásnou slevou. Když teď do svého portfolia přikoupí, časem se dočkají mnohem lepších zisků. Vydělají i na tom minusu, ve kterém jsou trhy teď, až se světová situace uklidní a trhy opět porostou. Možná to bude za rok, možná za tři. Zkušený investor si s klidem počká, protože ví, že historicky se vždycky, co trhy existují, nakonec odlepily ode dna a ztrátu s přehledem dohnaly.

Investujete? Diverzifikujte!

Diverzifikace čili rozložení rizika. Při investování peněz platí vždy zásada: nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku.

Pokud jste se přece jen rozhodli přestěhovat své úspory do investice, něco málo si na spořicím účtu přece jen nechte. Rezervu, na kterou můžete hned sáhnout v případě nenadálé potřeby. Zbylé peníze můžete rozdělit například takto:

45 % realitní fond

45 % dluhopisový fond

10 % investiční zlato

Důležité je vědět, že investice do dluhopisových i realitních fondů bývají spojeny se vstupním poplatkem, který se pohybuje kolem 4 % z investované částky. Proto by bylo mnohem vhodnější přistupovat k investicím ne jako ke krátkodobému řešení, které vám momentálně zachrání peníze ležící na „spořáku“, ale jako k životnímu stylu. Vzít si za vlastní myšlenku, že investování je dlouhodobá, takřka celoživotní záležitost, která v dlouhodobém horizontu přinese lepší zhodnocení vašich peněz.

Zhodnocení dluhopisových a realitní fondů je velmi různé, v dobrých časech se může pohybovat v rozmezí 4–8 % p.a.

Zlato a stříbro jsou v této době dobrou volbou. Cena obou vzácných kovů je stále relativně nízko, zejména potom stříbra. Rozhodně ale není vhodné sázet vše na jednu kartu. Ideální poměr investice do zlata či stříbra je zhruba 10 až 15 procent z celkového portfolia, popisuje Jan Rohrbacher, partner a ředitel akvizic Charles Bridge Investment Group.

Podle Jiřího Pecha z Broker Trust je lepší nakupovat zlato vyšší gramáže. Nevýhodou je, že u investičních slitků nižších gramáží cena, za kterou běžný zákazník nakoupí, výrazně převyšuje tržní cenu, a o ochraně úspor se tak nedá příliš hovořit, říká. U nákupu zlata je zase zapotřebí vědět, že existuje rozdíl mezi nákupní a výkupní cenou. Pokud dnes koupíte a za měsíc se rozhodnete zase prodat, dostanete zpět cca o 20 % nižší částku.

Je to podobné, jako když nakupujete a prodáváte cizí měnu. Zlato vám v první řadě uchová hodnotu peněz v době, kdy akciové a další trhy padají dolů, například v letech finanční krize, válek, vysoké inflace, zkrátka přesně toho, co vidíme dnes. To je ta doba, kdy na zlatu vyděláte. V letech klidu a míru očekávejte, že jeho hodnota zase klesne, možná i pod nákupní cenu, za niž jste zlato pořizovali. Berte tedy zlato jako svůj „zlatý poklad“, na který se nesahá a je určen pouze pro zlé časy.

Princip dobrého hospodáře

Pokud se tedy chcete opravdu pustit do investování, začnete se k penězům chovat jako dobrý hospodář. Leží vám peníze několik let na spořicím účtu, aniž byste na ně sáhli? Pak se nemusíte bát ani dlouhodobějších investic. Čím delší doba investování, tím vyšší ochrana před propadem trhů, a tudíž i před dočasnými ztrátami.

Dejte svým penězům čas. Samozřejmě, že na spořicím účtu si ponechte rezervu pro nečekané výdaje, ale zbytek nechte pracovat a vydělávat.

Ve střednědobém horizontu, tedy kolem 5 let, až je možné investovat do smíšených fondů, ve kterých jsou obsaženy dluhopisy i akcie. Čím delší investiční horizont si zvolíte, tím větší zastoupení mohou mít ve vašem portfoliu akcie, které jsou považovány za jedny z nejrizikovějších investic. Za bezpečný nejkratší horizont, pokud chcete investovat pouze do akcií, se považuje 15 let.

U vyvážených fondů (akcie + dluhopisy) se zhodnocení může pohybovat kolem 6 %. U akciových fondů můžete dosáhnout na zhodnocení cca 6–10 % ročně, někdy i mnohem více. Zkrátka záleží, jak se ve kterém roce daří a jaká je hospodářská a politická situace v celém světě.

Proč akciové fondy, a ne akcie jednotlivých firem? Nákupem akcií jedné firmy riskujete, že pokud se firmě nebude dařit, můžete přijít o významnou část peněz, dokonce o všechno.

Fond si můžete představit jako koš, ve kterém jsou stovky akcií nejrůznějších firem. Když se nedaří jedné, může se naopak dařit druhé. Investicí do podílového akciového fondu výrazně snižujete riziko ztráty.

Alternativní investice: víno, známky, kryptoměny

Možná jste v poslední době narazili na internetu na rady, že se v této době dá nejlépe vydělat investicí do vína, poštovních známek, zkrátka sběratelských kousků, či kryptoměn.

Naše rada zní: Pokud nejste odborníci kovaní ve znalosti sběratelských vín nebo známek a také o kryptoměnách jste zatím jen slyšeli, v žádném případě se do něčeho takového nepouštějte.

Umění, víno nebo třeba známky jsou hezky znějící alternativní investicí, ale vložit do těchto aktiv své peníze na vlastní pěst bez patřičných znalostí je velký hazard, kdy si člověk koleduje o to, že o své úspory minimálně zčásti přijde, když zvolí špatně, míní Jiří Pech z Broker Trustu. Samozřejmě je zde i velké riziko koupi falzifikátů, krádeže při nedostatečném zabezpečení nebo zničení například při požáru.

Ani kryptoměny nelze konzervativním amatérům vůbec doporučit. Nadšenci je hodně doporučují jako ochranu před inflací, ale poslední měsíce ukazují, že se chovají spíše jako technologické akcie, a současné diskuse nad jejich regulací jim nepřidávají. Pokud je investor chce, pak bych je držel v jednotkách procent portfolia, říká Zdeněk Zaňka, investor a zakladatel portálu Trhy.cz.