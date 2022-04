Pokud jste plánovali podat papírové daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, měli jste letos čas do 1. dubna 2022. V případě, že jej ale budete přiznávat elektronicky, posouvá se termín na 2. května. Pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte čas až do 1. července 2022.

Nejčastěji snižují živnostníci základ daně o úroky z hypotéky či úvěru na bydlení ze stavebního spoření, o příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění, upozorňuje Vladimír Weiss, finanční poradce skupiny Partners.

Základ daně si stanoví OSVČ porovnáním příjmů a výdajů za loňský rok, případně uplatněním výdajového paušálu, který činí 40, 60, nebo 80 % podle předmětu činnosti. Ve druhém kroku si živnostník může zjištěný daňový základ snížit o uznatelné odčitatelné položky, teprve poté vypočte 15% daň ze svých příjmů.

Penzijko, hypotéka i stavebko

Příspěvky zaslané do penzijního spoření, ať už do starých transformovaných fondů, nebo doplňkového stavebního spoření, se odečítají nejvýše v částce 24 000 korun za kalendářní rok.

K uplatnění maximálního odpočtu od základu daně musí poplatník do penzijního spoření vložit měsíčně 3000 korun, což odpovídá úspoře na dani ve výši 3600 korun, upozorňuje Vladimír Weiss.





O stejnou částku, tedy 24 000 korun, si lze základ daně ponížit i o částky uhrazené v roce 2020 na životní pojištění. Ovšem za podmínky, že pojistné plnění nebude poplatník čerpat dříve než v 60 letech věku a ne dříve než za pět let od uzavření smlouvy.

U životních pojistek sjednaných do dosažení důchodového věku musí poplatník pro uplatnění odvedených částek v daňovém přiznání splnit minimální pojistnou částku na 40 000 korun při době pojištění od 5 do 15 let. U doby delší 15 let pak dokonce až 70 000 korun.

Úroky z hypotéky či jiného úvěru na pořízení vlastního bydlení můžou dosáhnout nejvýše 300 tisíc korun za rok. I když na takovou částku málokdo dosáhne, úspora za uplatněné úroky z hypotéky není zanedbatelná především v prvních letech trvání smlouvy.

Například u ročních úroků na hypotéku ve výši 50 000 korun činí úspora na daních 7500 za rok. Stejně jako u hypotéky si lze od základu daně odečíst i úroky z úvěru ze stavebního spoření. A stejně jako u hypoték lze daňový odpočet zaplacených úroků uplatnit ze základu daně až do výše 300 000 korun ročně.

Lidé, kteří mají běžný úvěr či úvěr ze stavebního spoření, mohou využít odpočet v široké škále případů. Nejedná se pouze o financování domů a bytů, ale také o financování nákupu stavební parcely, rekonstrukce nemovitosti a dalších vybraných stavebních prací či vypořádání společného jmění manželů, vysvětluje tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Kdo žádá o slevu poprvé, bude potřebovat výpis z katastru nemovitostí. Tím doloží, že odpočet neuplatňuje na komerční nebo rekreační nemovitost. V souvislosti s odpočtem se předkládá každoročně potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru vydané jeho poskytovatelem.

Potvrzení o zaplacených úrocích za úvěr na bydlení zasílají banky a spořitelny počátkem roku nebo je dostupný ke stažení v online bankovnictví dané banky, dodává Vladimír Weiss s tím, že stejná praxe funguje u penzijního spoření a životního pojištění.

Co ještě si lze odečíst od daňového základu

Daňově odpočitatelnou položkou nejsou ale jen náklady na finanční produkty, ale třeba i členské příspěvky odborovým organizacím až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů nebo výdaje na vzdělávací kurzy a školení.

Základ daně si živnostníci mohou snížit také za dárcovství krve, kostní dřeně, případně i orgánu a tkáně. Za darování kostní dřeně a orgánu se základ daně snižuje o 20 000 korun, při první registraci do dárců kostní dřeně se odečítá od základu daně 8000 korun.

V neposlední řadě si mohou živnostníci od zjištěného základu daně odečíst dokonce i ztrátu, kterou vykázali v posledních pěti letech své činnosti.