Penězdroj: přijďte si pro peníze přes crowdfunding

Na českou scénu crowdfundingu vstupuje nový hráč Penězdroj, který má ambice stát se významnou platformou pro financování řady projektů. Služba chce získávat kapitál pro všechny druhy podnikatelských nápadů, obchodních, kreativních, neziskových či charitativních. Naší vizí je pomáhat lidem realizovat dobré nápady, říká Jan Sedlák, ředitel a jednatel společnosti. Volit je možné ze 3 způsobů financování: „odměna“, „podíl“ nebo „dar“, které se liší podle toho, co přispěvatel v případě úspěchu projektu získá zpět.

Odměna (reward): jedná se o nejrozšířenější typ financování. Projekt se bude zaměřovat především na kreativní či umělecké projekty s tím, že bude spočívat ve směně peněz za drobné odměny nebo produkty podnikání. Hodnota těchto odměn většinou bývá odstupňována podle výše příspěvku.

autor obchodního nápadu může získat potřebný kapitál prodejem malých podílů ve své firmě. Dar (donation): je určen především pro projekty neziskové, charitativní, dárci peněžního příspěvku nevznikne žádná protihodnota, jen dobrý pocit.

Slibná budoucnost crowdfundingu?

Penězdroj chce na trh vtrhnout především s poměrně obstojnými poplatky ve výši 1–6 % (nejmenší budou u darů) s tím, že chce poskytovat také pomoc autorům nápadů, kterým chce nabízet komplexní poradenství pokrývající vše od přípravy projektu, přes vedení kampaně až po případnou realizaci, a to včetně sestavení obchodního plánu nebo prezentace pro institucionální investory. Samotný web by měl začít fungovat již 27. 10. 2015, kdy se zde objeví prvních několik projektů. Tvůrčí tým je z Plzně, v počátku tedy lze očekávat projekty především z těchto lokalit.

Lidé z Penězdroje předpovídají crowdfundingu v České republice velmi slibnou budoucnost. Česká republika je totiž podle nich dva roky za světem v trendech, kam crowdfunding směřuje a měl by nadále růst. Dokládá to také graf, který zpracoval Forbes.







Autor: Forbes.com Andělské investování stagnuje, zatímco crowdfunding zaznamenává dynamický růst

Aspen Institut také publikoval studii, podle které Češi dali do těchto projektů celkem 20 milionů Kč. Nyní je to však mnohem více: Loni v říjnu ta čísla seděla. Díky tomu jsme se dozvěděli, že jsme největší crowdfundingový portál ve střední Evropě. Pokud se na ta čísla podíváme teď, tak už je to mnohem víc, protože jenom přes nás už se za ty necelé tři roky vybralo skoro třicet milionů, řekl v rozhovoru pro Lupu spoluzakladatel serveru HitHit Pavel Eichler. Konkurenční Startovač má tržby přibližně 15 milionů. Cíle projektu Penězdroj jsou tak velmi ambiciozní, jelikož by chtěl zprostředkovávat projekty v objemu 100 milionů Kč.

Co je crowdfunding Ve světě jde o běžný nástroj, který umožňuje získat kapitál pro projekty, které by se jen obtížně financovaly tradičními postupy. Tyto projekty také mají reálný potenciál uspět na trhu. Nejznámější platformami crowdfundingu jsou Kickstarter a Indiegogo. V roce 2014 například Kickstarter pomohl více než 22 tisícům projektů získat financování v celkové výši téměř 530 milionů dolarů. Nejvíce získaly chytré hodinky Pebble Time (přes 20 milionů USD), chladicí zařízení COOLEST COOLER (13,3 milionu USD), revoluční včelí úl Flow Hive (12,2 milionu USD) nebo nový druh herní konzole OUYA (8,6 milionu USD).

Investice do projektu? Spíše s rizikem

Jak jsme zmínili, na webu si budete moci také koupit podíl ve vybraných společnostech. První projekt, kde si budete moci koupit podíl, bude samotný Penězdroj, kde chtějí autoři nabídnout 10 % firmy: Deset procent firmy nabízíme za půl milionu korun s tím, že minimální částka, za kterou lze pořídit podíl ve vznikajícím serveru, je 2500 korun, říká ředitel serveru Penězdroj.cz Jan Sedlák.

Pokud se podaří prodat 10 % projektu za cenu 500 000 Kč, znamenalo by to, že valuace celého projektu by dosáhla částky 5 mil. Kč. Položili jsme proto otázky, zdali sami investoři vložili do projektu 5 milionů korun, aby valuace odpovídala investicím. 5 milionů Kč to nebylo, bylo to méně, uvedl Tomáš Hejtmánek, který je investorem v projektu s tím, že přesnou částku investic odmítl říct.





Zde možná narážíme na problém při prodejích začínajících společnosti, zdali se neobjeví zlatokopové, kteří prodají v podstatě jen nápad, zatímco reálná valuace bude zcela odlišná. V tiskové prezentaci se také objevila věta: Prosíme vás, investujte pouze takové částky, které v případě ztráty nehrozí vaše domácí rozpočty. Je tedy třeba počítat, že některé projekty vám zcela jistě vygenerují ztráty.

Zisk 300 %

Představitelé Penězdroje mají však ambiciozní cíle a investorům slibují zajímavé zhodnocení investice: Našim cílem je od roku 2017 generovat zisk a po 5 letech fungování projektu uskutečnit exit, kdy valuace projektu bude 15 milionů Kč. Pro investora by se mělo jednat o zhodnocení investice ve výši 300 %, dodal Hejtmánek.

Na tiskové konferenci jsme se také zeptali, jak bude řešen vstup investorů. V případě společnosti s ručením omezeným je celý proces velmi složitý a je nutné podepisovat nové dokumenty a čekat, než se nový vlastník zapíše do obchodního rejstříku, což může být časově, administrativně, ale i finančně náročné. Podíl se zde bude řešit prostřednictvím takzvaných kmenových listů, které mohou být podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (§137), vydávány jako nositelé obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným.