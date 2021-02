Od března platí nový systém energetických tříd, zmizí znaménko plus

Co je energetický štítek a proč se mění

Energetický štítek obsahuje údaje o energetické náročnosti spotřebiče. Informuje například o spotřebě vody, elektřiny či hlučnosti. Dosud používané třídy A+, A++ a A+++ se přestanou používat, pro lepší přehlednost a zjednodušení budou vybrané elektrospotřebiče nově spadat do třídy A až G. Nejméně úsporné výrobky budou zařazeny do třídy G.

S tím, jak se vyvíjí energetická účinnost spotřebičů, se dosavadní systém značení stal méně přehledný. Pouze přibývala znaménka + u třídy A. Takováto označení určitě k přehlednosti energetických tříd nepřispívají. Nově definované třídy jednoznačně pomohou k větší transparentnosti a orientaci spotřebitelů. Navíc budou dále výrazně motivovat výrobce k dalšímu vylepšování, uvedl k novince Radek Hacaperka, generální ředitel sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ.



Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Starý vs. nový energetický štítek pro pračky. (14. 2. 2021)

Které elektrospotřebiče budou nově označeny

chladničky a mrazničky,

pračky a kombinované pračky se sušičkami,

myčky nádobí,

televizory, monitory a elektronické displeje,

svítidla (od 1. září 2021)

U ostatních velkých spotřebičů, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se stávající štítek nemění, k přechodu na nový má dojít až v následujících letech.

Kdy ke změně dojde

Změna nastane od 1. března. Do 18. března budou mít obchodníci čas na to, aby nahradili u všech dotčených výrobků stávající štítky novými.



Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Starý vs. nový energetický štítek pro chladničky a mrazničky. (14. 2. 2021)

Při uvedení nových štítků nebude ze začátku na trhu žádný produkt v nejvyšší třídě A. Neznamená to ale, že by se zhoršila jejich energetická účinnost.

Dnešní nejúčinnější výrobky ze třídy A+++ budou nově zařazeny do nižší energetické třídy, aby byl umožněn další vývoj účinnějších výrobků, které budou následně označeny třídou A, vysvětlil René Neděla, náměstek sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vlivem nových směrnic se tak zmiňované kategorie elektra z energetické třídy A a B vyprázdní a výrobek tak důsledkem toho může spadnout i o několik tříd. Cílem přeštítkování totiž mimo jiné je, aby na několik let dopředu vznikl prostor pro ještě úspornější produkty a jejich budoucí označování.

QR kódy pro lepší srovnání výrobků

Na nových energetických štítcích najdete vedle spotřeby vody také další údaje. Například u praček to bude spotřeba vody na každý prací cyklus, vydávaný hluk či spotřebu elektřiny na 100 cyklů – dříve bylo udáváno na rok. U myček jde nově o údaje spotřeby vody v eko programu či spotřebu elektřiny v eko programu na 100 cyklů – i u myček byl tento údaj dříve za rok. Spotřeba energie je pak nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.



Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Nový energetický štítek pro televizory a displeje. (14. 2. 2021)

Součástí štítku bude nově také QR kód. Pokud ho naskenujete chytrým telefonem, dostanete se do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Výrobci mají totiž povinnost každý svůj výrobek do této databáze zaregistrovat, a to včetně všech technických detailů.



Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Nový energetický štítek pro myčky (14. 2. 2021).

Energetické štítky se na evropském trhu používají už 25 let pro škálování energetické náročnosti spotřebičů. Podle průzkumu Eurobarometr se podle nich rozhoduje při koupi 79 % Evropanů. U nás je jejich vliv ještě vyšší, dá na ně 84 % Čechů.