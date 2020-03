 »   »  Obchodníci se strachem: za vydělané tisícovky riskují milionovou pokutu

Kdybyste se snad tuto mírně řečeno nadsazenou cenu zdráhali zaplatit, e-shop vám ke každému nákupu naservíruje jako bonus dárek. Jaký? To je prý překvapení. Nejde přitom o nám neznámou společnost. Stejná firma figuruje v síti překupníků zboží z Číny . Jsou to pro jejich majitele snadno vydělané peníze za něco, co si múžete za pár korun zajistit sami.

E-shop Huglo.cz , jehož provozovatelem je společnost ROPETA LTD se sídlem ve Velké Británii, prodává sortiment zahrunující pánské a dámské oblečení, ale například také organizéry do lednice a další spotřební zboží. Nyní se nově zaměřil i na zdravotní roušky, které vás ale před viry ani bakteriemi neochrání. V popisu výrobku zdravotní roušky Freeway se přesto uvádí: Roušky jsou vhodné pro ochranu před nebezpečnými pevnými aerosolovými částicemi ze vzduchu PM2.5. Ideální jsou k využití např. v chřipkovém období, kdy je snadné se nakazit například v hromadných dopravních prostředcích nebo na pracovišti. V tuhle chvíli lze roušku pořídit s 50% slevou . Zaplatíte za ni 649 korun, zatímco původně údajně stála 1298 korun.



Autor: Lenka Kašparová Na Aukru si můžete pořídit 3 respirátory za cenu 1350 korun. Jeden tak vyjde na 450 Kč. (5. 3. 2020)

Chceme zabránit obchodování se strachem. Je zcela nepřípustné, aby někteří vydělávali na obavách občanů z šíření nemoci a prodávali předražené respirátory. Aby byly tyto ochranné masky k dispozici právě tam, kde jsou nejvíce potřeba, a nedocházelo k nekontrolovatelnému růstu jejich cen, rozhodli jsme se po dohodě s ministrem zdravotnictví nastavit cenový strop. A budeme důsledně hlídat, aby obchodníci cenové předpisy dodržovali, vysvětluje v prohlášení Alena Schillerová, ministryně financí.

Přemrštěná cena s rizikem 10milionové pokuty

Na dodržování této prodejní ceny má dohlížet Specializovaný finanční úřad. Pokud ten zjistí, že někteří prodejci zmíněný cenový limit nedodržují, může jim udělit pokutu až do výše 10 milionů korun. Kontrole mohou být podrobeni také lidé, kteří si respirátory koupili, aby je mohli výhodně přeprodat. Cenová regulace respirátorů se vztahuje i na jejich přeprodej, to znamená na fyzické osoby, které s nimi obchodují za neadekvátní ceny. Při zjištění a prokázání nedodržení cenových předpisů jim lze udělit pokuty dle zákona, řekl pro Měšec.cz Jakub Vintrlík, tiskový mluvčí Ministerstva financí. Pokutu ale může uložit i hygienická stanice, a to do výše 3 mil. Kč, pokud se takový výrobky prodávají koncovým spotřebitelům.



Autor: Lenka Kašparová Jeden respirátor třídy FFP3 vás může na Aukru.cz vyjít až na 825 korun. Je účinný max. 24 hodin. (5. 3. 2020)

Kromě rizika vysokých pokut se prodejci vystavují i postihu za nezdanění příjmů. Obdobně jako na respirátorech se někteří výkukové snaží vydělat i na prodeji zdravotnických roušek.



Autor: Lenka Kašparová Balení roušek vás může stát i 2000 korun. (5. 3. 2020)

Jejich prodej sice nijak cenově regulován není, z etického hlediska je však minimálně nemorální. Před infekcí koronaviru vás neochrání a navíc jejich běžná cena nepřesahuje desetikorunové částky.

Předražená dezinfekce. Cena x 10

Nejen Česko má své chamtivce. Také v Polsku si někteří obavy z nákazy vyložili jako skvělou příležitost pro byznys a začali prodávat desinfekce za původní cenu násobenou deseti.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Běžná cena desinfekce SterillHand od polského výrobce Alpinus Chemia je do 20 PLN za 5l balení. (6. 3. 2020)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Přemrštěná cena desinfekce SterillHand od polského výrobce Alpinus Chemia. Nemorální překupník za ni požaduje více jak desetinásobek původní ceny. (6. 3. 2020)