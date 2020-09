O kolik se vám od ledna 2021 zvýší důchod?

Důchodci budou od příštího roku opět brát více peněz. Od 1. ledna 2021 totiž dochází k zákonné valorizaci. Stát seniorům na penzích přidá 5,8 %. Průměrně tak dostanou o 839 korun měsíčně více než letos. Což při stávající průměrné výši penze, která v roce 2020 činí 14 500 korun, odpovídá částce 15 339 korun. Zmíněných 839 korun ale nedostanou všichni. Kolik dostanete přidáno právě vy, závisí na tom, jak velký důchod pobíráte nyní.

Důchod se skládá ze dvou částí. Ta první, základní výměra, je pro všechny stejná. Druhá část se, zjednodušeně řečeno, odvíjí od počtu odpracovaných let a toho, jaké měl daný člověk v životě příjmy, respektive co odváděl na zálohách na důchodové pojištění do systému.

Výpočet zákonné valorizace v roce 2021 Valorizace v příštím roce nově zohledňuje růst životních nákladů důchodců, nikoli celé populace. Výpočet valorizace vždy zahrnoval polovinu růstu reálných mezd a inflaci. Životní náklady seniorů ale rostou více než náklady běžných domácností. V roce 2021 se tedy poprvé zohlední důchodcovská inflace (3,8 %), nikoli inflace domácností (3,3 %). Reálné mzdy letos rostly o 4 %, polovina z toho jsou 2 %. Zákonná valorizace starobních důchodů tedy činí 5,8 %.

Jak se počítá důchod

Starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod se počítá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. V roce 2021 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu o 60 korun z 3490 korun na 3550 korun a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 7,1 %.

Navýšení důchodu od roku 2021 podle současné výše penze

Navýšení důchodu od roku 2021 podle současné výše penze Současná výše měsíční penze Navýšená penze od 1. ledna 2020 9000 Kč 9451 Kč 10 000 Kč 10 522 Kč 11 000 Kč 11 593 Kč 12 000 Kč 12 664 Kč 13 000 Kč 13 735 Kč 14 000 Kč 14 806 Kč 15 000 Kč 15 877 Kč 16 000 Kč 16 948 Kč 17 000 Kč 18 019 Kč 18 000 Kč 19 090 Kč 19 000 Kč 20 161 Kč 20 000 Kč 21 232 Kč

Jak ukazuje tabulka výše, přidáno 800 korun a více dostanou od ledna 2021 ti, jejichž současný důchod převyšuje 14 000 korun. Pokud pobíráte důchod 9000 korun, zvýší se vám penze od příštího roku jen o 451 korun. Naopak ti, co letos pobírají penzi 17 000 korun a více, si polepší minimálně o tisícovku. Letošní navýšení důchodů je nižší než v roce, kdy si senioři průměrně polepšili o 900 korun měsíčně. Navíc vláda penzistům nad rámec povinné valorizace přidala ještě 151 korun měsíčně. O 900 korun více dostali důchodci také v roce 2019.

Kolik dostanete přidáno vy?

Předpokládáme, že výše vašeho důchodu se od námi uvedených modelových příkladů může lišit a vy byste si rádi spočítali, kolik přesně dostanete od ledna přidáno. Máme tedy pro vás názorný příklad, jak na to.

Důchodce pobírá měsíčně 15 000 Kč. V letošním roce činí základní výměra 3490 Kč. Procentní výměra tedy musí být 15 000 Kč − 3490 Kč = 11 510 Kč. Z návrhu nařízení víme, že procentní výměra se má zvýšit o 7,1 %. K procentní výměře, která bude pro daného důchodce platit příští rok, dojdeme následujícím výpočtem: 11 510 Kč × 1,071 = 12 327,21 Kč. Současně víme, že základní výměra se zvýší z 3490 Kč o 60 Kč na 3550 Kč. 12 327,21 Kč + 3550 Kč = 15 877,21 = zaokrouhlujeme na 15 877 Kč. Důchodci, který dnes pobírá penzi ve výši 15 000 Kč, se měsíční dávka zvýší na 15 877 Kč.

Senioři nad 85 let dostanou 1000 navíc

Od ledna 2019 došlo ke změně, díky které se procentní výměra penze seniorům, kteří dosáhli věku 85 let, zvýší o dalších 1000 korun měsíčně. Důchodcům, kteří dosáhnou věku 85 let, se důchod zvýší o 1000 korun v tom měsíci, kdy mají 85. narozeniny.

Mimořádný příspěvek 5000 má dostat každý

Senioři a lidé, kteří pobírají sirotčí, invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod, by v souvislostí s mimořádnou situací vyvolanou epidemií koronaviru měli ještě letos dostat také mimořádný příspěvek ve výši 5000 korun. Jednorázový příspěvek už schválila vláda. Jestliže normu odsouhlasí i sněmovna, dostanou jej senioři během prosince.

O příspěvek nemusíte zvlášť žádat. Podmínkou pro nárok na něj je, že důchod, ke kterému je vyplácen, musí být přiznán před 1. 12. 2020 na základě žádosti o důchod podané před 1. 12. 2020, pokud nárok na důchod trval alespoň po část listopadu 2020 a v listopadu 2020 nárok na tento důchod nezanikl.