Jak jsme honili autobus FlixBusu (příběh)

Chtěli jsme mít pro vás připravený test kurzů platebních karet, místo něj jsme ale honili autobus FlixBusu. Vše začalo v polském pohraničí.

Přijíždíme na polskou čerpací stanici Orlen v Chalupkách a já se chystám provést test kurzů platebních karet v polských zlotých. Na čerpačku ve stejné chvíli přijíždí také zelený autobus polského dopravce, který jezdí pro FlixBus (samotný FlixBus autobusy neprovozuje, najímá si partnery). Řidič se evidentně chystá tankovat, ale otevírá i dveře pro cestující, což je synonymum pro „volno“. Pro mě to znamená jistý nával a zdržení cesty, ale což už. Se dvěma řidiči vystupuje asi pět cestujících a míří na benzinku. Já jsem mezitím u pokladny a provádím test. Řidiči platí pohonné hmoty, vrací se do autobusu a odjíždějí.

Dokončuji test a všímám si dvou lidí zmateně pobíhajících ve značném stresu okolo benzinky. Mladší žena a mladý muž hledají autobus. Už odjel, říká slečna za pultem čerpací stanice. Chápe, že cestující asi nerozumí, tak přepíná do angličtiny, ale žena se chytá, je to Polka žijící v Rakousku. Z mladého muže se vyklube 100% Fin. Oba mířili do Rakouska, jde o pravidelnou linku z Krakova (17:40) do Milána (12:45). Na čerpací stanici zůstali jen tak nalehko v ťapkách, v kraťasech a s krátkým rukávem, bez dokladů, bez peněz, s koupeným pitím v ruce, zaplaceným posledními zlotými. Teplota venku klesá na 16 stupňů. V srpnu. Nic moc vyhlídky.

Zákaznický servis

Oba jsou bez dat, zachraňuje je Wi-Fi na čerpačce. Spojit se s řidičem není možné, ve stresu tak hledají kontakt na zákaznický servis FlixBusu, ale končí jen na kontaktním formuláři. Na mobilu navíc web vypadá trošku jinak, takže najít telefonní číslo v situaci, kdy vám běží čas a autobus je na cestě, je náročné. Nakonec se vše daří, jenže infolinka je v provozu jen od 8 do 20 hodin. Hodiny ukazují 20:25. Smůla.

Nebojte, on se vrátí, říká v naději slečna za pultem. Mám ale jiný názor. Autobus by nabral zpoždění, nejspíše by nestíhal dojezdové časy a další cestující by případně mohli nárokovat náhradu škody. Takže ti dva jsou v tom sami, ale ještě něco zkusíme.

Ostrava (ne)zastaví

FlixBus musí jet přes Ostravu, na hlavním vlakovém nádraží má zastávku. Navrhuji, že ho tam zkusíme chytnout. Autobus je v trapu sice už více jak 20 minut, ale za pokus to stojí. Nasedáme do na mne čekajícího taxíku a vyrážíme směr Ostrava.

Máme ho! Při nájezdu z D1 na kruhový objezd Mariánskohorská vidíme „nějaký“ FlixBus v protisměru mířící zpět na dálnici. V té rychlosti nebylo vidět, zda je to „náš“ autobus, ale riskneme to. Řidič taxíku se na kruháči otáčí a míří zpět na dálnici směr Olomouc v naději, že ho chytíme. Nouzový plán zní tak, že pokud to není jejich autobus, vrátíme se zpět na hlavní nádraží a poté to bude boj ztracených cestujících.

Pokus v tunelu

FlixBus sviští rychle, řidič taxi dostihuje řidiče autobusu až před sjezdem na Klimkovice. Bliká na něj dálkovými světly a pomocí různých výstražných signálů a gest se s ním snaží navázat kontakt. Bez výsledku, autobus vždy jen přejede do jiného pruhu a dává jasně najevo, že nezastaví. Autobusák má nejspíš obavy, že jej chce osádka osobního vozidla přepadnout. Lidsky to chápeme, není ale obvyklé, aby pachatelé zkoušeli přepadávat autobusy v oficiálním označeném taxíku.

Nevzdáváme se. Cestující v taxíku dostanou pokyn, aby zběsile mávali z okna a snažili se řidiče autobusu nějak upoutat v naději, že snad pochopí, že autobus nechceme přepadnout. K tomu má pomoci tunel v Bravanticích, je osvětlený a tedy bude vidět i do auta. Auto v levém pruhu opatrně předjíždí FlixBus, jeho osádka mává na řidiče, posunky naznačuje zpomalení. Taxikář se opatrně v bezpečné vzdálenosti zařazuje před autobus s naznačováním, aby řidič autobusu sjel na blízkou čerpací stanici. Řidič autobusu se však jen usměje, zatroubí na znamení překážky před sebou (uhni, jedu!) a je jasné, že nezastaví.

Taxíkem do Brna

Další zastávka FlixBusu je prý až v Brně. Finský pasažér se smiřuje s tím, že pojedeme do Brna za autobusem a navrhuje, že zaplatí 200 eur, ale hlavně ať jedeme. Taxikář to odmítá s tím, že ti dva jsou v nouzi, takže stačí 100 eur, ale až poté, co nevyjde ještě jeden pokus. Když nemůžeme autobus zastavit my, zkusíme poprosit toho, kdo to udělat může. Není co ztratit. Projíždíme sjezd na Odry a voláme tísňovou linku Policie ČR 158. (Při psaní článku jsem zjistil, že autobus měl zastávku i v Olomouci.)

Jejich revírem je dálnice

Na tísňové lince Policie ČR popisuji situaci. Dva cizinci v taxíku bez dokladů, jedeme z Polska, honíme FlixBus na cestě do Brna a všechny by moc potěšilo, kdyby autobus někde bezpečně zastavili. Cizinci si do autobusu přestoupí a my se taxíkem vrátíme zpět. Taxikář nic za to nechce, jen jim pomáhá. Navrhuji, že by nás mohla zastavit nějaká dostupná hlídka PČR nebo celníci a stáhnout k čerpací stanici, nebo k bezpečnému sjezdu mimo dálnici. Prostě až to půjde, autobus pojede stále po D1, za ním jede „rozzuřený“ taxík, není se kam schovat.

Zkusíme vám pomoci, říká po chvilce operační důstojník.

Po pár minutách mi volá číslo a v něm se představuje policista z dálniční hlídky.

Na Shellku vás nestáhneme, stojíme už na ní, ale půjde to u sjezdu na Bělotín, říká pro cestující radostnou zprávu. Překládám jim, že zhruba za 10 minut budou sedět v autobusu.

To je polská policie? ptá se finský mladík.

Ne, jsme už více jak 25 minut v České republice, to jsou naši policisté, odpovídám.

A oni jako vážně ten autobus zastaví a pomůžou nám? ptá se nevěřícně. A kolik to bude stát?

Ano, pomůžou vám. A zadarmo.

To mi nikdo neuvěří, to si musím natočit na Instagram, říká finský mladík a vytahuje mobil.

Míjíme čerpací stanici Shell, z ní se rozjíždí Škoda Octavia v barvách Policie ČR a jede za námi. Taxikář krátce blikne výstražnými směrovými světly na znamení, že jsme to my. Policisté odpovídají dálkovými světly „víme o vás“.

Octavia předjíždí FlixBus a jede před ním v bezpečné vzdálenosti. Asi po dvou minutách se rozsvěcuje nápis „STOP“ na znamení, že řidič autobusu má následovat vozidlo Policie. Tak začněte točit, brzy uvidíte barevnou diskotéku, po které tak toužíte, vybízím cizince a chvíli poté se rozblikají modrá světla policejního vozu. Autobus následuje policejní vůz, sjíždíme na bezpečné místo pro údržbu dálnice a zastavujeme na pomocné komunikaci.

Oba řidiči autobusu vystupují a hned policistům sdělují, že moc spěchají. Policisté jen ukážou směrem k nám ve smyslu „tady máte problém, u nás OK“. Opoždění cestující děkují záchráncům-policistům a po krátké slovní výměně k řidičům FlixBusu nastupují do autobusu. Starší řidič FlixBusu na adresu k cestujícím jen suše odvětil: Říkal jsem vám 5 minut, to je váš problém, ne můj. Následuje další slovní výměna názorů mezi cestujícími a řidiči FlixBusu, kdy policisté jen přihlížejí s dovětkem, že se teď řidiči autobusu zbytečně zdržují, když tak moc spěchají. Po asi sedmi minutách je po všem, policisté nás s majáky pouštějí přes závoru obslužné cesty, autobus bezpečně vyvádějí zpět na dálnici a krátkým bliknutím se loučí s námi v taxíku.

Pomáhat a chránit v přímém přenosu. Skvělá práce chlapců z dopravní policie! Díky, hoši.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Zastavený autobus polského dopravce jezdícího pro FlixBus. (25. 8. 2020, 21:15 hod.)

Pět minut je pět minut. Buďte zodpovědní k ostatním

Konec dobrý, vše dobré. Ale pojďme se na to podívat i z druhé strany.

FlixBus zastavil jen na tankování. Na místě řidiče autobusu bych neotevíral na čerpací stanici jeho zadní dveře, protože to je pro cestujicí signál, že „kdo chce, může vystoupit“. FlixBus to ale udělal, následovalo tedy očekávané: někteří cestující vystoupili a šli si nakoupit. 5minutová přestávka je šibeniční, na dotankování stačí, ale na nákup často ne, natož na toaletu.

Řidič autobusu má povinnost bezpečně dovézt cestující z bodu A do bodu B, není však už jeho povinností kontrolovat, zda jsou všichni zpět a kdo chybí. Není ani v lidských silách si zapamatovat jména a obličeje cestujících, nehledě na to, že cestující se rádi sami přesadí, jsou-li v autobusu stále volná místa. To může být úkol stevarda či stevardky, pakliže v autobuse je (například lotyšská společnost Ecolines u mezinárodních linek stevardy má a cestující při nástupu/výstupu kontroluje, ale stále to není jejich povinností).

Další povinností řidiče autobusu je dodržovat jízdní řád. Pokud na každé zastávce bude čekat na pár opozdilců „jen pět minut navíc“, na konci cesty už může mít autobus i více jak půlhodinové zpoždění. Plus provozní zpoždění. A to má následky v podobě nestihnutých spojů, narušených bezpečnostních přestávek a další navazující komplikace. Cestující pak mohou po dopravci žádat kompenzace. A za co jim má platit? Kvůli tomu, že dopravce se zachoval vstřícně k cestujícícm, kteří nebyli zodpovědní k ostatním cestujícím? Toto žádný dopravce nechce riskovat, zde platí přísloví „za dobrotu, na žebrotu“.

Pokud tak cestující z autobusu vystoupí a ten mu odjede, je to boj cestujícího. Cestující opouštějí autobus na vlastní zodpovědnost a jsou povinni vrátit se do autobusu nebo nastoupit v čase řádného nebo ohlášeného odjezdu. Z povahy věci není možné na každé zastávce kontrolovat, zda všichni cestující setrvali na svých místech až do své cílové stanice, případně z jakého důvodu opustili vozidlo předčasně, sdělila mluvčí společnosti FlixBus Martina Čmielová serveru iROZHLAS.cz, který v článku popisuje obdobnou situaci cestujících, jimž ujel FlixBus ze slovinského dálničního odpočívadla. Ti se pak museli po vlastní ose přepravit do Rakouska.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Děkovná SMS pro řidiče taxíku od finského pasažéra FlixBusu.

Je to váš boj

Když bude ve stanici stát delší dobu vlak a bude mít nabíhající zpoždění, můžete to risknout a skočit si do vestibulu něco koupit. Když mezitím strojvůdce dostane pokyn k jízdě, vlak vám ujede a jste v tom sami. Každý toto bere jako hotovou věc a nikdo se nad tím nepozastaví.

Tím, že v autobusu je přímý kontakt s řidičem, to může vypadat tak, že „se s ním nějak domluvíte“, přece to vidí, ví o vás, teď vedle vás platil. Faktem je, že řidiči nemají za úkol sledovat, kdo v čerpací stanici patří do jejich autobusu a kdo je jen posádkou dalších tankujících vozidel. Natankují, zaplatí, 5 minut uběhlo, odjíždějí.

Lidé sice chtějí cestovat levně, ideálně zadarmo, na druhé straně očekávají nadstandardní servis v ceně. To však z principu dopravního byznysu není možné. Pokud chcete levně cestovat veřejnou dopravou (a FlixBus levný je), musíte striktně dodržovat pravidla pro cestující. Lowcost přeprava je totiž na jedné straně cenově atraktivní, ale na straně druhé má pevně stanovená pravidla a mantinely, aby mohla udržet jinak vysoké provozní náklady. Pakliže pravidla porušíte, bude vás to stát čas a peníze. Někdy vám pomůžou náhodní lidé, ale většinou na to budete sami.