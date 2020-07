Nula bez podmínek. Česká spořitelna má nový účet bez poplatků

Od 25. července 2020 je v produktové nabídce České spořitelny nový platební účet s názvem Standard účet (mrkněte na sazebník). Zásadní změnou od stávajících účtů České spořitelny jsou nulové poplatky základních služeb za jeho používání. Informovali jsme vás o tom ve čtenářské aktualitě.

A nulové poplatky jsou v tomto případě skutečně bez podmínek. Takže nemusíte mít další produkt v rámci finanční skupiny České spořitelny ani nemusíte dělat minimální obrat, nemusí vám tam každý měsíc chodit peníze a nemusíte ani na pravidelné schůzky s osobním bankéřem.

Je to skutečná nula, viz tabulka níže. Na koho tím Česká spořitelna cílí, zjišťujeme (vyjádření dopíšeme obratem po obdržení).

Porovnání cen platebních účtů České spořitelny

Porovnání cen platebních účtů České spořitelny Služba/Poplatek Standard účet Základní účet Zdravé finance Erste Premier Měs. poplatek za vedení při splnění podmínek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Podmínky pro neúčtování poplatku bez podmínek bez podmínek 1) min. příjem/vklad 7000 Kč měsíčně

2) jedna platba kartou měsíčně

3) k tomu máte úvěr, platíte kreditkou, spoříte na penzi, pravidelně investujete, máte životní pojištění nebo podnikatelský účet v rámci skupiny ČS (stačí jedna z vyjmenovaných služeb/produktů) – příjem/vklad min. 70 000 Kč měsíčně

- nebo výše úspor a investic ve Finanční skupině České spořitelny min. 1 500 000 Kč

- nebo úspory a investice společně s úvěrovými produkty v celkovém objemu min. 4 000 000 Kč Měs. poplatek za vedení při nesplnění podmínek 0 Kč 0 Kč 50–100 Kč 1000 Kč Příchozí platby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odchozí platby 0 Kč 7 Kč 0 Kč 0 Kč Příchozí europlatby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odchozí europlatby 0 Kč 5 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr z bankomatů ČS 0 Kč 5 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr z ostatních bankomatů v ČR 40 Kč 40 Kč 40 Kč 0 Kč Výběry z bankomatů v eurech v zahraničí 40 Kč 40 Kč 40 Kč 0 Kč Výběry z bankomatů ostatní v zahraničí 40–125 Kč (40 Kč s balíčkem za 25 Kč měsíčně) 40–125 Kč (40 Kč s balíčkem za 25 Kč měsíčně) 40–125 Kč (40 Kč s balíčkem za 25 Kč měsíčně) 0 Kč

Kdo od spořky vyžaduje více služeb, může mu dávat smysl používat účet Moje zdravé finance nebo balíček služeb Erste Premier. Pokud však patříte mezi klienty, kteří od banky vyžadují hlavně transakční služby a ať to nestojí moc, nebo ideálně nic, nový účet Standard toto přesně splňuje.

Oprávněnou námitkou je, že takových bezplatných účtů nabízí konkurence hodně a Česká spořitelna se tak probouzí pro více jak deseti letech. Jenže stále pro některé klienty je spořka synonymem velké a spolehlivé banky s dostupnou pobočkovou sítí a komplexní nabídkou služeb, ke kterým tento účet může být dobrým otevírákem.

V tomto kontextu ztrácí význam mít a používat její Základní účet, takže pokud je máte, změňte si jej na účet Standard. To ale musíte osobně na pobočce banky, telefonicky ani přes George to nejde. Poplatky se vám začnou podle nového tarifu účtovat až následující den po změně, do té doby bude účet zpoplatněn dle stávajících podmínek.

Nabídka platebních účtů bez běžných poplatků, bez dalších podmínek a s kartou v ceně

Přehled konkurenčních nabídek účtů „zdarma“, rozumějte bez běžných poplatků. Běžné účty níže mají stejné základní parametry: