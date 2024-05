Novinky v prosinci: zvyšování úrokových sazeb, přihlášení obličejem, Uber musí mít licenci

Pojišťovnictví

PČS: spojujeme se s Kooperativou

Pojišťovna České spořitelny zmizí z českého trhu. Rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group (VIG) ji spojí s Kooperativa pojišťovnou. Pro své aktivity v Česku bude VIG poté využívat pouze značku Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna, řekl mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Česká podnikatelská pojišťovna patří rovněž do rakouské skupiny VIG.

Oznámená fúze také znamená, že v Česku skončí značka Pojišťovna České spořitelny, která se prvně objevila v roce 1995. Fúze ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a České národní banky.

Bankovnictví

Air Bank: zvyšujeme sazby u hypoték

V prosinci 2017 také došlo ke zvýšení úrokových sazeb u hypoték. K těm přikročila Air Bank, a to v reakci na vývoj trhu. Úrokové sazby u hypoték zvýšila o 0,2 procentního bodu. Nově tak u banky pořídíte hypotéku s fixací na 5 let s těmito úrokovými sazbami:

2,49 % ročně u hypoték od 1 500 000 Kč, 2,69 % ročně u hypoték do 1 500 000 Kč.

ČNB: udělili jsme první licence, dohodli jsme okamžité platby

Česká národní banka udělila v prosinci první licence nebankovním úvěrovým společnostem. Získaly je ČSOB Leasing, Home Credit, ŠkoFIN a EC Financial Services.





Firmy, které poskytují úvěry, musí o licenci požádat na základě nového zákona, který platí od prosince 2016. Zákon si klade za cíl vyčistit trh s půjčkami. Dříve totiž k poskytování půjček stačil pouze živnostenský list a čistý trestní rejstřík.

Kromě toho se Česká národní banka dohodla s Českou bankovní asociací na realizaci okamžitých plateb mezi bankami. Ty by měly začít probíhat za rok. Od začátku ledna začali v centrální bance i v komerčních bankách připravovat systém pro tyto okamžité platby.

Odhadovaná doba realizace na straně ČNB, která bankám nabídla zajištění řešení mezibankovních převodů, je zhruba 6 měsíců. Ve stejné době budou své systémy na novou funkcionalitu připravovat i jednotlivé banky. Následovat bude pečlivé testování, které bude probíhat ve 2. polovině příštího roku. Provoz nové funkcionality by měl být spuštěn do konce roku 2018, stojí v prohlášení České bankovní asociace.

Pokud se vše povede, bude možné převádět peníze nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s tím, že příjemce je na účtu uvidí okamžitě. Limit pro okamžitou platbu bude nastaven na 400 tisíc korun. Projektu se zatím účastní zhruba třetina bank působících v Česku, podle bankovní asociace jsou mezi nimi ale v podstatě všechny ty, které poskytují služby drobným klientům.

Česká spořitelna: umožníme přístup k účtům konkurence

Česká spořitelna zareagovala na evropskou směrnici PSD2, která bankám nařizuje, aby umožnily sdílení dat o svých klientech i třetím stranám. Začala proto testovat nové internetové bankovnictví s názvem George.





To je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS. Nové internetové bankovnictví bude nabízet možnost spravovat všechny vaše bankovní účty z mobilního telefonu, ale i vlastní mobilní peněženku, která umožní platit telefonem z jakéhokoli účtu, ke kterému máte vydanou platební kartu. Tedy i z účtu u konkurenční banky.

Nové internetové a mobilní bankovnictví je v současné době testováno a má být pro všechny klienty České spořitelny oficiálně spuštěno v květnu 2018.

Kromě toho ale Česká spořitelna přistoupila ještě k jednomu kroku. Stejně jako Air Bank zvýšila úrokové sazby u hypoték o 0,2 procentního bodu. Nové úrokové sazby budou od 8. ledna 2018 začínat u pětileté fixace na 2,49 %, u osmileté fixace na 2,59 %, u desetileté fixace na 2,69 % a u patnáctileté na 2,89 %.

Equa bank: zvyšujeme úrokové sazby na termínovaných vkladech

Equa bank zvýšila v pátek 1. prosince 2017 úrokové sazby na termínovaných vkladech. Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí u vkladů na 5 let, které jsou vedené v českých korunách. U nich banka zvýšila úrokovou sazbu z 1 % p.a. na 1,2 % p.a.

Termínovaný vklad Úroková sazba 3 měsíce 0,2 % p.a. 6 měsíců 0,3 % p.a. 12 měsíců 0,4 % p.a. 18 měsíců 0,5 % p.a. 24 měsíců 0,6 % p.a. 36 měsíců 0,8 % p.a. 48 měsíců 1 % p.a. 60 měsíců 1,2 % p.a.

Equa bank reaguje na zvýšení úrokových sazeb České národní banky. Pro retailové klienty a malé a střední podniky jsme úročení navýšili ve všech pásmech termínovaných kladů vedených v českých korunách, říká Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje obchodu Equa bank.

Zřízení i vedení termínovaného vkladu je bezplatné.

Hypoteční banka: obsloužíme vás virtuálně

Nový koncept obsluhování spustila v prosinci Hypoteční banka. Nejde však o inovaci poboček. Banka otevřela Virtuální pobočku. Ta je vám k dispozici vždy od 9. hodiny do 21. hodiny ve všední dny a od 9. hodiny do 19. hodiny o víkendu. Objednat se do ní můžete na webu banky.

Pokud se do Virtuální pobočky objednáte, budete obsloužení formou videohovoru. Specialista s vámi může probrat cokoli, co se týká sjednávání hypotečních úvěrů. Pomáhat vám může až do podpisu smlouvy.

Pokud si chcete schůzku ve Virtuální pobočce domluvit, rezervujte si hovor s bankéřem. Ten je bezplatný. Ke spojení není potřeba instalovat do zařízení nějakou aplikaci. Přenos dat probíhá šifrovaně a podléhá přísným bezpečnostním standardům.

Komerční banka: máme Android Pay, inovujeme inkaso a rušíme karty

Komerční banka se v prosinci přidala ke trojici bank, která poskytuje službu Android Pay. Ta byla do České republiky uvedena 14. listopadu 2017 a startovala u trojice bank – J&T Banka, mBank a MONETA Money Bank.

Pokud máte účet u Komerční banky a chcete si Android Pay aktivovat, můžete to udělat sami v mobilním bankovnictví. Abyste ale službu mohli využít, je potřeba mít platební kartu od Komerční banky (kreditní či debetní) a mobilní telefon s operačním systémem Android 4.4 a vyšší, který má navíc podporu NFC. Aplikace je ke stažení na Google Play.

K platbě přiložíte telefon k platebnímu terminálu stejně jako platební kartu. Pro transakci vyšší než 500 Kč je následně nutné telefon odemknout. Do aplikace je možné nahrát karty všech spolupracujících bank.

O službě Android Pay jsme vás informovali v článku Android Pay je v Česku. Startuje se čtyřmi bankami.

V souvislosti se spuštěním Android Pay ale banka oznámila konec služby MojeMobilní karta. Ta umožňuje platby mobilem s operačním systémem Android a podporou NFC. Služba, která je součástí aplikace Mobilní banka, skončí k 5. březnu 2018. Poté bude v nabídce jen služba Android Pay, která původní nabídku plně nahradí. Banka již klientům rozeslala výpověď smlouvy ke kartě.



Autor: Komerční banka



Autor: Komerční banka MojeMobilní karta funguje jen na platformě Android

Pokud jste službu MojeMobilní karta využívali, v zásadě se pro vás po přechodu na Android Pay příliš věcí nemění. Rozdíl bude jen v bezpečnosti při potvrzení karty. U původní varianty jste si mohli nastavit individuální nutnost PIN pro každou platbu. Android Pay ale používá PIN telefonu. A pokud je displej mobilu odemčený, lze zaplatit jakoukoli částku bez omezení. Telefon s aplikací Android Pay si tak musíte hlídat a používat automatický zámek displeje s dobou uzamknutí max. 1 minuta (v opačném případě se banka zříká odpovědnosti za zneužití karty).



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty Yandex Money v aplikaci Android Pay. (14. 11. 2017)

Poslední prosincovou novinkou od Komerční banky je inovace v placení inkasa. Zavedla službu chytré inkaso, která vám nabídne předvyplněný formulář pro zadání povolení inkasa a vy pouze potvrdíte, že údaje jsou vyplněny správně. Nově také máte možnost autorizovat každé inkaso zvlášť. A můžete si nechat zasílat SMS či e-mail o tom, jaká inkasa se neprovedla a proč. Následně budete mít vždy 5 dnů na to, abyste chybu odstranili nebo změnili povolení inkasa, aby se v pořádku provedlo.

Chytré inkaso je k dispozici v internetovém bankovnictví od prosince 2017. Od jara 2018 jej ale budete moci využívat i v rámci mobilního bankovnictví.

mBank: přihlaste se obličejem

Pokud vlastníte iPhone a máte účet u mBank, můžete se nově ke svému účtu přihlásit přes obličej. Banka spustila novou verzi mobilní aplikace, která službu umožňuje přístrojům Apple. Face ID využívá systém TrueDepth kamery, který přesně mapuje geometrii obličeje.

Poštovní spořitelna je už na poště jediná

Od Nového roku už na pobočkách České pošty nenajdete produkty od společností Home Credit a pojištění od České pojišťovny. Zůstávají tam v nabídce jen finanční produkty pod značkou Poštovní spořitelny.

Jde o výsledek smlouvy, kterou pošta uzavřela v roce 2017 na příštích deset let se skupinou ČSOB, pod kterou Poštovní spořitelna patří. ČSOB má od 1. ledna 2018 nově exkluzivitu na prodej finančních produktů na poštách.

Wüstenrot: zvyšujeme úrokové sazby u termínovaných vkladů

Zvýšení úrokových sazeb ohlásila v prosinci i finanční skupina Wüstenrot. Ke zvýšení došlo 2. ledna 2018, a to u termínovaných vkladů pro fyzické osoby. U termínovaného vkladu ProZisk se úrokové sazby zvýšily následovně:

Autor: Finanční skupina Wüstenrot Přehled změn úročení termínovaných vkladů.

Novou sazbu garantujeme po celou dobu trvání vkladu, říká Pavel Hejzlar, produktový manažer finanční skupiny Wüstenrot. Minimální vklad na termínovaných vkladech u Wüstenrotu je 50 tisíc korun.

Daně

Třetí a čtvrtá vlna EET pozastavena, platby kartou se evidovat nebudou

Ústavní soud v prosinci zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Evidence se tak nebude týkat úhrad platební kartou a dalších bezhotovostních plateb. Soud dal v tomto za pravdu kritikům, podle nichž jsou platby kartou dostatečně evidované bankami. Stát musí dodržovat určité jisté informační sebeomezení, může-li jím zajišťované funkce zabezpečit i jinak. V opačném případě dochází k porušení práva na ochranu soukromí a na informační sebeurčení tak, jak je tomu v tomto případě, uvedla Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu.

Ústavní soud také zrušil povinné zveřejňování daňového identifikačního čísla na účtenkách. U fyzických osob je totiž tvořeno rodným číslem, jeho zveřejnění na účtence tak zasahuje do soukromí podnikatelů.

Zrušena byla i možnost vlády udělovat výjimky z EET jen na základě jejího nařízení. Podle soudu musí být jasně definováno, pro koho povinnost platí, v jakém rozsahu, a pro koho naopak neplatí.

Kromě toho Ústavní soud pozastavil třetí a čtvrtou etapu EET. Zatím tak není jasné, kdy a jestli vůbec budou živnostníci spadající do těchto etap své tržby muset evidovat.

K některým změnám dojde na konci února 2018, k jiným na konci roku 2018. Úplné zrušení zákona Ústavní soud odmítl, EET podle něj sleduje legitimní cíl, tedy účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Celý nález Ústavního soudu naleznete na webu ÚS.

Za knihy můžete platit stravenkami

Knihy jsou nově daňově uznatelným benefitem, a to díky novele zákona o daních z příjmů. Zaměstnavatel může příspěvek na knihy poskytovat od ledna 2018.

Benefitními kartami či poukázkami ale od ledna zaplatíte i v knihkupectví. Vydavatel poukázek však musí mít s provozovatelem knihkupectví smlouvu, a tak je potřeba se dopředu informovat, v jakých prodejnách si můžete s vaší benefitní poukázkou knihy koupit.

Příspěvek na nákup knih bude osvobozen od daní a pojistného.

Důchody

ČSSZ: měníme způsob výplaty důchodů

V prosinci 2017 ohlásila Česká správa sociálního zabezpečení změnu výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb. Od 1. února 2018 budou k vyplácení důchodů hromadným seznamem oprávněny pouze čtyři typy zařízení poskytujících pobytové služby.

Vyplácení hromadným seznamem znamená, že dané zařízení dostane celkovou platbu a tu následně rozdělí mezi své klienty. Nově budou mít tuto pravomoc jen domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře.

Pokud patříte mezi klienty ostatních typů sociálních zařízení, musíte ČSSZ požádat o změnu způsobu výplaty důchodu. A to buď v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty, nebo bezhotovostní výplatou na svůj účet či účet manžela/manželky, uvedla Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě úřadu.

Dopis s důležitými informacemi k novelizovaným pravidlům spolu s výpovědí stávající smlouvy o výplatě důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb hromadným seznamem uzavřené s ČSSZ postupně obdrží zhruba 600 jejich provozovatelů, kteří by jej v žádném případě neměli ignorovat, zdůraznila ředitelka sekce provádění důchodového pojištění Eliška Volfová.

Spotřebitel

Česká pošta: předplatné přebírá PNS a Mediaservis

Česká pošta v prosinci 2017 oznámila, že končí s roznosem předplatného. Poslední roznášku provedla na konci roku 2017. Od 2. ledna 2018 nově službu zajišťují společnosti PNS (První novinová společnost) a Mediaservis. Společnost PNS přepravuje noviny a další předplatné od vydavatelů k doručovatelům společnosti Mediaservis. Ti následně doručují zásilky konkrétním adresátům.

Roznos je zajišťovaný klasickou pochůzkou i formou rozvozu.

easyJet: poletíme z Prahy na London Southend

Letecká společnost easyJet Airline Company oznámila rozšíření svého působení a plánuje otevřít novou linku z Prahy na letiště London Southend. Od 27. července 2018 bude na této lince létat celoročně dvakrát týdně, vždy v pondělí a v pátek.

Letenky už je možné zakoupit nyní, a to na webu společnosti, prostřednictvím GDS nebo mobilní aplikace easyJet. Cena začíná na 585 Kč.

Leo Express: jezdíme i z Prahy do Mnichova

Společnost LEO Express spustila ve spolupráci se společností Eurolines autobusovou linku z Prahy přes Regensburg do Mnichova. Kromě autobusového nádraží staví v Mnichově autobus také na letišti.

Linka je v provozu sedm dní v týdnu v obou směrech. Celkem společnosti na dané trase provozují 16 nových spojů s tím, že každý dopravce zajistí 8 spojů. Fungovat bude také vzájemný prodej jízdenek.



Autor: LEO Express, Eurolines Jízdní řád linky z Prahy do Mnichova.

Z Prahy budou spoje vyjíždět ráno a z Mnichova večer. Výjimkou je nedělní večerní spoj z Prahy do Mnichova a pondělní ranní spoj z Mnichova do Prahy.

Lidl bude možné najít i v nákupních centrech

Obchodní řetězec Lidl změnil strategii, podle které umisťoval nové prodejny. Do budoucna plánuje své prodejny otevřít také v obchodních centrech.

První z takových prodejen bude na Praze 7 v obchodním centru Letná. To se nyní začíná stavět mezi ulicemi Veletržní a Strojnická a jeho první část má být otevřena ve druhém čtvrtletí roku 2019. Hlavním nájemcem v projektu developerské firmy Lordship bude právě Lidl. Jeho prodejna zabere plochu 2000 metrů čtverečních.

Pro naše prodejny nebývá vždy jednoduché nalézt vhodné prostory v centrech měst. Důvodem bývá především plocha pozemku, kterou naše charakteristické budovy potřebují. Nový koncept naše možnosti zásadním způsobem rozšiřuje, řekl generální ředitel Lidl Česká republika Pavel Stratil.

Vizualizace obchodního centra Letná:



Autor: Lidl

MALL.cz: umožňujeme odložení platby

Pokud nakoupíte na e-shopu MALL.cz, máte od prosince možnost využít i takzvanou odloženou platbu. Službu spustil e-shop ve spolupráci s platebním nástrojem Lymet.cz, za kterým stojí společnost Home Credit.

V případě, že službu využijete, můžete zaplatit do 51 dnů od nákupu, a to bez úroků. Pokud byste ale nezaplatili do daného termínu, firma bude peníze vymáhat. Jedna upomínka vás přijde na 150 Kč.

Splňujete emise? Jinak nesmíte do Barcelony a Bruselu

Každé auto, které vjíždí do Barcelony v době vyhlášení smogové situace, musí mít ekologickou plaketu. Jestliže ji vaše auto nemá, v době smogové situace do města zajet nemůžete. To se týká benzinových vozidel před rokem 2000 a dieselových vozidel před rokem 2006. Vyplynulo to z informací společnosti ÚAMK.

Vyhláška platí prakticky pro celé centrum města od 7. hodiny ranní do 20. hodiny večerní. Ve dnech s vysokým znečištěním ovzduší ale bude posílena hromadná doprava za denní bonusovou cenu 1,80 eur (46 Kč). Daná situace bude vždy vyhlášena 48 hodin předem. V případě, že zákaz porušíte a městská policie vás přistihne, dostanete pokutu 100 eur (2550 Kč). Jestliže ale zaplatíte rychle, sníží vám policisté pokutu na 50 eur (1275 Kč).

Do roku 2020 tu ale plánují zavést automatický systém, který usnadní kontrolu. Kamery přečtou poznávací značku automobilů a po porovnání s databází bude systém automaticky rozesílat pokuty.

Od 1. ledna 2018 zpřísnil podmínky i Brusel. Omezení se týká celé metropolitní oblasti. Na západě, severu a východě je ohraničena bruselskou silnicí R0, na jihu obcí Watermael-Boitsfort. Do samotného centra smíte vjet jen v případě, že máte vznětový motor splňující Euro 3 a výše, nebo zážehový automobil splňující Euro 2 až 6. K získání plakety je nezbytná online registrace. Pokud registraci neprovedete a pojedete do města autem, inteligentní kamerový systém vozidlo vyhodnotí jako neregistrované, a dostanete pokutu ve výši až 350 eur (8925 Kč).

Uber musí mít licenci, rozhodl Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU označil v prosinci Uber za přepravní službu, čímž jasně vymezil, že tato a jí podobné společnosti musejí v jednotlivých státech zažádat o licenci.

Rozhodnutí Soudního dvora bude mít velký vliv na regulaci, kterou jednotlivé státy EU musejí zavést. Některé státy plánují Uber postavit na stejnou úroveň jako současné klasické taxikáře a řidiči by tedy museli splňovat vše, co musí splnit i taxikář. Jiné státy zvažují, že podmínky upraví a zjednoduší.

Americká společnost se u soudu bránila stejně jako doposud, tedy že je pouhým zprostředkovatelem jízd. Podrobnosti čtěte na serveru Lupa.cz. Rozhodnutí Soudního dvora EU najdete na jeho webu.