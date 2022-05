Nové platby na mobilní číslo odstartují příští rok. Jak budou fungovat a které banky se zapojí?

K zaslání peněz už časem nebudete potřebovat číslo účtu. Banky připravují ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) projekt, který umožní zaslat platbu jen s použitím telefonního čísla.

Česká bankovní asociace ve spolupráci s ČNB pracují na projektu nové služby tzv. plateb na kontakt, která zjednoduší posílání peněz mezi lidmi. Namísto

čísla účtu v internetovém či mobilním bankovnictví bude stačit zadat mobilní číslo příjemce platby, uvedl Radek Šalša, mluvčí České bankovní asociace (ČBA).

Nejen mobilní číslo, ale možná i e-mail

Provedení tzv. platby na kontakt bude probíhat přes registr čísel účtů spárovaných s mobilními čísly jejich majitelů. Tento registr bude provozovat centrální banka.

Podobné služby již fungují v zahraničí, kde jsme se inspirovali – například v USA, Lotyšsku nebo na Slovensku. Předpokládáme, že službu budeme moci spustit od nového roku, pokud testování neodhalí nečekané komplikace a budou připraveny i jednotlivé banky, které se v současné době na projektu podílejí, uvedl Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB, jenž projekt na straně ČNB řídí. Dodal také, že ačkoli se nyní pracuje s variantou identifikování příjemce podle čísla mobilního telefonu, do budoucna by se systém mohl rozšířit i o další možné kontakty pro párování s číslem účtu. Například o e-mailové adresy.

Testování funkcí nového systému bude spuštěno během letošního léta. Původní plány přitom počítaly s tím, že služba odstartuje pro veřejnost už během minulého nebo letošního roku.

Jak budou platby na kontakt fungovat

Abyste tedy mohli přijímat platby jen na základě toho, že odesilatel zadá vaše mobilní telefonní číslo, musíte být klientem banky, která bude do projektu zapojená. Podle ČBA se zatím do realizace projektu přihlásilo devět bank. Novou službu odstartují společně.

Protože jsou mezi nimi i ty největší na trhu, příležitost využívat novou službu bude mít hned od začátku poměrně dost klientů, což zvyšuje šance na to, aby se od počátku dobře uchytila.

Pro využití služby se k ní budou muset klienti zapojené banky přihlásit a provázat své telefonní číslo s číslem bankovního účtu. Banka odesílatele se po zadání platby s registrem spojí a na základě telefonního čísla příjemce získá číslo jeho bankovního účtu, na který poté platbu odešle, vysvětlil fungování nových plateb Šalša.

Pokud by byla platba adresována mobilnímu číslu, které v systému provozovaném centrální bankou nebude spárované s konkrétním číslem účtu, platba samozřejmě neproběhne. Ke zjištění, které číslo účtu je spárováno se kterým telefonním číslem, dojde při každé platbě, upřesnil pro Měšec.cz Tomáš Hládek, expert ČBA pro platební styk.





Pokud jste klienty více bank, budete moci spárovat se svým mobilním číslem jen jeden bankovní účet. Bude na vás, který si zvolíte. Rozhodně ale bude praktičtější připárovat účet u banky, která je zapojená i do systému okamžitých plateb. Ne všechny banky jsou totiž do schématu okamžitých plateb zapojené. Náhrada čísla telefonu číslem účtu v bance není omezena typem platby. Bude tedy záležet na klientovi a na jeho bance, v jakém režimu pak následné zúčtování dané mezibankovní transakce proběhne, dodal Hládek.

Které banky se do systému zapojí?

Jak už jsme uvedli, podle ČBA se zpočátku do systému zapojí devět bank, konkrétní jména ale asociace prozradit nechce. V tuto chvíli konkrétní jména neuvádíme. Jedná se samozřejmě o retailové banky, odmítl prozradit Hládek.

Serveru Měšec.cz potvrdila účast v projektu od samotného počátku Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB (vč. Poštovní spořitelny), Fio banka, Komerční banka, MONETA Money Bank a Raiffeisenbank (vč. Equa bank).

CREDITAS se zapojí během příštího roku. Trinity Bank na řešení bude během příštího roku pracovat, ale přesný termín spuštění zatím odhadnout nedokáže.

Další banky sice neplánují naskočit hned od počátku, ale reálně o zapojení uvažují, třebaže nyní nemají konkrétní odhad, kdy přesně to bude. V tomto smyslu se vyjádřila Expobank a UniCredit Bank.

Oberbank ani mBank nyní zapojení do projektu neplánují, nicméně tuto možnosti zároveň do budoucna nevylučují. Hello Bank! iniciativu sleduje, ale zapojení do systému bude analyzovat až po zveřejnění technických detailů.

Co zatím o službě víme?

Banky, které budou do systému zapojené už od počátku, nechtějí službu zpoplatňovat. Odpovídají v tom smyslu, že tam, kde je běžný příkaz k úhradě bez poplatku, bude bez poplatku i zasílání peněz přes mobilní číslo.

Banky, které jsou zapojené i do systému okamžitých plateb, umožní rychlou platbu i na mobilní číslo. Expresní platby takto naopak podle vyjádření zadat nepůjdou.

Služba nebude nijak zpoplatněna, prakticky se jedná o zjednodušení zadání běžné tuzemské platby, pokud klient nezná číslo protistrany, řekla nám například Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank, podle které takto zadané korunové platby budou zasílány jako okamžité (banka má okamžité platby nastavené defaultně), a pouze v případě, že banka příjemce okamžité platby neposkytuje, bude platba přijata jako standardní tuzemská. Raiffeisenbank, která v minulosti koupila i Equa bank, nejprve službu integruje do mobilního bankovnictví a na základě zájmu se rozhodne, zda ji zpřístupní i pro internetové bankovnictví. Služba bude fungovat pro korunové platby a maximálně bude možné přes jednu transakci poslat 5000 Kč.

Zpočátku bude platby na mobil umožňovat jen přes mobilní aplikaci také ČSOB. I zde budou omezeny výší částky, přesnější údaj ale banka zatím nesdělila.

Také MONETA Money Bank bude v první fázi službu umožňovat jen přes mobilní bankovnictví Smart Banka, kde bude možné poslat korunovou platbu jako standardní nebo okamžitou. Rozhodnutí o tom, zda bude služba později přístupná i přes internetové bankovnictví, ještě nepadlo. Pokud jde o limit platby, zde zatím probíhá interní diskuse. Pro některé typy účtu nebudeme registraci dvojice telefonního čísla a čísla účtu umožňovat, uvedla pro server Měšec.cz mluvčí Zuzana Filipová, podle které nepůjde číslo s účtem spárovat například u chráněného účtu.

Klienti České spořitelny si budou párovat telefonní číslo a číslo účtu v aplikaci George. V případě České spořitelny to bude bezpečnostní telefonní číslo, které je vedené u bankovní identity. U jiných bank to může být i libovolné číslo klienta, které se ověří SMS kódem. Následně se toto párování potvrdí standardní dvoufaktorovou autorizací, tedy pomocí bezpečnostní aplikace George klíč, popsal Ondřej Wallenfels, expert na platební služby v České spořitelně, podle kterého by výše maximální zasílané částky mohla být pro uživatele s aplikací George klíč stejně vysoká jako při zasílání peněz prostřednictvím aplikace George.

Fio banka bude naopak umožňovat zadávat platby na mobil od začátku v internetovém i mobilním bankovnictví. I zde bude výše platby omezena (banka zatím neuvedla jak). Platby bude možné zadat z účtu vedeného v jakékoliv měně, ale jelikož vždy směřují na účet vedený v českých korunách, proběhne případně konverze, sdělil nám mluvčí Jakub Heřmánek.

Do mobilního i internetového bankovnictví službu implementuje také CREDITAS. Banka nyní zvažuje, zda kromě běžného účtu poskytne službu i na svém spořáku.

Platby na mobilní číslo už u nás probíhají

Pro mnohé bude možná překvapením, že platby na mobilní číslo už u nás nějakou dobu běží. Nabízí je svým klientům mBank a v minulosti je nabízela také Česká spořitelna.

mBank nabízí odesílání plateb na mobil od února 2014, od roku 2019 je to možné už jen v mobilní aplikaci.

Reálné odeslání platby a její doručení příjemci záleží na příjemci. Pokud příjemce potvrdí převzetí platby na mobil do 14 hod., mezibankovní platba bude doručena do banky příjemce téhož dne. Platby na mobil mezi klienty mBank jsou realizovány online, 24/7/365 a jsou bez poplatku, řekla nám mluvčí banky Kristýna Dolejšová, podle které mBank kvůli svému systému zasílání plateb na mobil v současnosti neuvažuje o připojení k nově připravovanému projektu.

Podle webu mBank je možné platbu na mobil zaslat jen třikrát denně a jen v částkách do 2000 Kč (u každé platby platí limit zvlášť). Po autorizovaní platby ze strany odesilatele dostane příjemce SMS zprávu s odkazem na provedení platby, která zní: ‚Jméno‘ vám posílá peníze. Abyste je mohli převzít, klikněte na link https: // … Link je aktivní 15 dní. Pro příjem je nutné, aby příjemce vyplnil do odkazu číslo účtu, jinak se platba neprovede.

Služba Friends 24 od České spořitelny fungovala zhruba od poloviny roku 2016 a bylo možné s ní platit drobné částky přes speciální aplikaci Friends24. Banka však službu v současnosti už neposkytuje. Česká spořitelna se ale chystá k novému projektu připojit, takže službu zasílání plateb na mobil svým klientům zachová i do budoucna.