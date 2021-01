Nezaměstnanost dosáhla 4 %. Podnikatelé a firmy doufají, že návrat k normálu přinese očkování

Nezaměstnanost v prosinci 2020 mírně vzrostla. Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval ke konci roku 2020 celkem 291 977 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 17 451 vyšší než na konci listopadu 2020. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se ale jedná o nárůst o 76 445 osob. V průběhu prosince se na úřad práce zaregistrovalo 40 143 osob a 22 692 lidí z ní bylo vyřazeno. Do nového zaměstnání přitom nastoupilo jen 14 804 z nich. Podíl nezaměstnaných osob tím stoupl na úroveň 4,0 %.

Z celkového počtu 291 977 nezaměstnaných bylo 146 227 žen. To je zhruba polovina (50,1 %) ze všech uchazečů o zaměstnání. Zdravotně postižených bylo ke konci roku v evidenci UP ČR 38 615, což tvoří 13,2 % ze všech registrovaných lidí bez práce. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech. Nejhůře postiženými jsou Jindřichův Hradec (nárůst o 24,6 %), Prachatice (nárůst o 23,7 %) a Chrudim (růst o 19,8 %). Podporu na konci prosince pobíralo 97 575 ze všech nezaměstnaných.

Volných míst je přitom stále dostatek

Na trhu práce je i přes nepříznivý vývoj nezaměstnanosti dostatečný počet volných pracovních míst. Ke konci loňského roku jich ÚP ČR evidoval 318 582. Na jedno volné pracovní místo tak momentálně připadá v průměru 0,9 uchazeče. Problém však spočívá v tom, že mnohá volná pracovní místa nejsou příliš atraktivní. Často jsou špatně finančně ohodnocená nebo jsou příliš náročná.

Růst nezaměstnanosti způsobují restriktivní opatření proti šíření koronaviru. Ta omezují počty pracovních pozic v nuceně uzavřených provozech. Díky programům na podporu zaměstnanosti však nedochází k masovému propouštění. Nezaměstnanost v naší zemi se tak stále drží na nízké úrovni, komentuje situaci na trhu práce Štěpán Křeček, hlavní ekonom BHS.

Přitom podle údajů Českého statistického úřadu, ještě na konci třetího čtvrtletí 2020 pociťovala v souvislosti s dopady koronavirové krize většina samostatně výdělečně činných osob mírný optimismus. Negativní vliv zdravotní a sociální situace na své podnikání vnímala méně než polovina OSVČ. Konkrétně 44,7 % (což je o 15,5 % méně než ve 2. čtvrtletí). Nejhůře hodnotili svou situaci vzhledem k pandemii a opatřením majícím zamezit šíření koronaviru OSVČ podnikající v oblasti ubytování, stravování a pohostinství (ve 3. čtvrtletí to bylo 82,5 % z nich) a dále OSVČ pracující v kulturní, rekreační a zábavní činnosti.

Více než polovina podnikatelů považuje za řešení současné situace očkování

Většina podnikatelů podle šetření Hospodářské komory věří, že celoplošné očkování některou ze schválených vakcín na covid-19 pomůže ochránit ohroženější část populace, jako jsou zdravotníci, učitelé a senioři, před nákazou, a současně podnikatelům umožní vymanit se z uzávěry vyplývající z protiepidemického systému.



Většina zaměstnavatelů se domnívá, že očkování bude mít příznivý vliv na ekonomiku i jejich podnikání.

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1400 podniků různé velikosti a oborů činnosti působící napříč všemi regiony České republiky, se až 59 % podnikatelů domnívá, že očkování je nejlepší prevenci lockdownu a vidí jej jako alternativu k vládním nařízením omezujícím hospodářský, sociální a kulturní život. Dalších více než 12 % vidí přínos očkování především v ochraně ohroženější část populace před nákazou a domnívají se, že šíření epidemie ani dalším uzávěrám tuzemského hospodářství v krátkodobém horizontu nezabrání.

Naočkovat některou ze schválených vakcín se nechá jakmile to bude možné zhruba 60 % podnikatelů. Asi 15 % respondentů zatím není rozhodnuto, zda očkování podstoupí. A 21 % zaměstnavatelů se nechat očkovat neplánuje. Za nejdůvěryhodnější vakcíny naprostá většina podnikatelů označila ty, které jsou vyvinuté a vyrobené v členských zemích Evropské unie, dále pak ve Velké Británii nebo USA. Nejnižší důvěru majitelů firem mají očkovací látky z Číny, Ruska a dalších zemí. Zhruba desetině podnikatelů na původu vakcíny nezáleží. A jen 17 % zaměstnavatelů nedůvěřuje žádné vakcíně.



Více než 60 % podnikatelů je ochotno se naočkovat.

Někteří zaměstnavatelé očkování podpoří finančním příspěvkem či jiným bonusem

V rámci ankety byla zaměstnavatelům také položena otázka, zda budou očkování po svých zaměstnancích vyžadovat či jim ho doporučovat. Více než polovina respondentů uvedla, že očkování svým zaměstnancům rozhodně doporučí. Každý třetí podnik (35 %) ale má za to, že by jako zaměstnavatel neměl své zaměstnance v rozhodování nijak ovlivňovat. Mělo by být svobodnou vůli zaměstnanců, zda podstoupí či nepodstoupí očkování. Zhruba každý desátý podnik (13 %) chce očkování podpořit mimořádným bonusem, benefitem či finančním příspěvkem. Vyžadovat očkování po svých podřízených ale budou pouhá 4 % firem.



Největší důvěře se těší vakcíny mající původ v zemích Evropské unie.