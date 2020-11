Nespravedlnost skončila. Valorizace důchodů se změní, dostanete více

Na problematiku nespravedlivého vyplácení důchodů jsme začali upozorňovat koncem září 2020. Ve svém prvním článku Stát každoročně ochudí důchodce o miliardu náš autor Karel Zítek popisuje problematiku nesprávné valorizace důchodů. Zatímco třeba sociální dávky a mzdy se valorizují k 1. lednu kalendářního roku, důchody se vyplácejí ve výplatních termínech, a tedy se valorizují k výplatním termínům.

Zakopaný pes je totiž v tzv. klouzavém měsíci. Celá Evropa přitom vyplácí důchody na období kalendářního měsíce (pouze Malta na týden). Jenže v Česku se důchody vyplácejí podle výplatního termínu určeného státem.

Část peněz z valorizace nedostanete „jen“ později. Nedostanete je vůbec, výpočet je totiž špatně. A stejný problém je i u vyšších důchodů pro 85leté a 100leté seniory.

Klouzavý měsíc zůstal pouze ve Slovenské republice a České republice. Jenže Slováci od 1. 1. 2004, tedy před 16 lety, tuto federální chybu opravili. Valorizují tak důchody již 16 let všem od 1. ledna, aniž by si toho česká legislativa všimla. Až doteď.

Přílepek k rouškovnému – změna valorizace

Zatímco hlavním mediálním tématem bylo schvalování tzv. rouškovného (o jehož významu ale tento text není), poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi za Piráty se podařilo do změn prosadit drobnou změnu se zásadním dopadem na všechny důchodce: valorizace důchodů se změní a nově bude spravedlivě vyplácena od 1. lednového dne. Změna termínu valorizace důchodů byla odhlasována a schválena 30. října 2020.

Tato nenápadná, ale velmi dobrá zpráva pro všechny důchodce znamená, že stát konečně začne všem důchodcům důchody valorizovat správně k 1. lednu, a ne až k výplatnímu termínu. Platnost této změny ještě není jasná, buď bude od 1. 1. 2022, nebo až od 1. 1. 2023, avšak podstatnou zprávou je, že se toto podařilo díky buldočí povaze Karla Zítka prosadit.

Díky změně všichni důchodci dostanou valorizovaný důchod již od 1. ledna, nikoli až od lednové splátky, která může být třeba koncem měsíce.

Změny v příkladech

Příklad podle dosavadní valorizace (2020)

Důchodce má v roce 2020 důchod ve výši 15 000 Kč, výplatní termín 24. den v měsíci a valorizace od lednové splátky (= lednového výplatního termínu) v roce 2021 je 900 Kč, tedy cca 30 Kč na den:

Ve výplatním dni 24. 11. 2020 dostane 15 000 Kč na období od 24. 11. 2020 do 23. 12. 2020.

Ve výplatním dni 24. 12. 2020 dostane 15 000 Kč na období od 24. 12. 2020 do 23. 1. 2021.

Ve výplatním dni 24. 1. 2021 dostane 15 900 Kč na období od 24. 1. 2021 do 23. 2. 2021.

Příklad podle nové valorizace (pokud začne platit od 1. 1. 2022)

Důchodce má v roce 2021 důchod ve výši 15 000 Kč, výplatní termín 24. den v měsíci a valorizace od 1. 1. 2022 je 900 Kč.

Ve výplatním dni 24. 11. 2021 dostane 15 000 Kč na období od 24. 11. 2021 do 23. 12. 2021.

Ve výplatním dni 24. 12. 2021 dostane 15 690 Kč na období od 24. 12. 2021 do 23. 1. 2022. Těch 690 Kč „navíc“ je zde právě valorizace z roku 2022 na prvních 23 lednových dnů. Ta byla ve stávajícím systému důchodcům upírána.

je zde právě valorizace z roku 2022 na prvních 23 lednových dnů. Ta byla ve stávajícím systému důchodcům upírána. Ve výplatním dni 24. 1. 2022 dostane 15 900 Kč na období od 24. 1. 2022 do 23. 2. 2022.

Mysleli na důchodce

Stojí za to připomenout, že poslanci Ferjenčíkovi je teprve 33 let, a do důchodu má tedy dosti daleko. Přesto uznal nerovnost stávajícího systému a usiloval o její odstranění, radostně komentuje novinku autor Měšce a matematik Karel Zítek, který na tuto diskriminaci upozorňuje více jak 25 let.

O pozměňovacím návrhu Ferjenčíka se hlasovalo dvakrát. První hlasování totiž zpochybnila poslankyně prof. JUDr. Helena Válková, CSc., sama v důchodovém věku, když po poradě ve svém poslaneckém klubu uvedla, že omylem hlasovala „pro“, zatímco se chtěla hlasování zdržet. To vyvolalo mezi poslanci bouřlivou debatu. Opakované hlasování však žádnou zvláštní změnu ve výsledku nepřineslo. Poté se hlasovalo o zákonu jako celku.