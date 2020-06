 »   »  Není zrušení daně z nabytí nemovitých věcí danajským darem?

Poslanecká sněmovna 27. května 2020 schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Novela, která má po vládních omezeních souvisejících s pandemií rozhýbat realitní trh a zlepšit dostupnost bydlení, prošla před svým schválením bouřlivou diskuzí. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí už před časem navrhovalo například hnutí STAN a podporuje jej řada politiků napříč politickým spektrem. Marek Výborný z KDU-ČSL poukazuje třeba na to, že jde ve své podstatě o dvojí zdanění jedné věci. Daň z nabytí nemovitosti považujeme za nesmyslnou, dvakrát zatěžující toho, kdo si pořizuje bydlení, a dlouhodobě usilujeme o její zrušení, komentoval zrušení daně dříve pro Měšec politik.

Ministryně financí Alena Schillerová, která s návrhem přišla letos v dubnu, původně chtěla, aby bylo zrušení platby daně schváleno zpětně s účinností k 31. březnu 2020. Což by ale finančně neulevilo lidem, kteří s pořídili nemovitost před tímto termínem a na jejichž peněženkách se následně podepsala epidemie koronaviru. Daň z nabytí nemovitosti je totiž podle současného zákona nutné zaplatit do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

Odpočty úroků z hypoték se ruší

Poslanci nyní schválili, že u nemovitostí koupených v období od prosince 2019 do prosince 2021 nemusí kupující zaplatit daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Refinancování dříve uzavřených hypoték pak má být v zákoně ošetřeno tak, aby nebylo posuzováno jako nový úvěr. Kupující v období od prosince 2019 do prosince 2021 nebudou mít povinnost podávat na finančním úřadě formuláře k dani z nabytí.

Omezení uplatnění odpočtu úroků z hypoték, které naopak uškodí těm, co si vlastní bydlení plánují pořídit na úvěr a nestihnou to do konce roku 2021, komentuje ministryně jako zvýhodnění jedněch kupujících na úkor jiných. Každá daňová výjimka ve svém důsledku generuje zvýhodnění jedné skupiny na úkor jiné. Uplatnění odpočtu úroků z hypotečních úvěrů nabízí úlevu těm, kteří pro financování bydlení využijí úvěrů od finančních institucí, zatímco znevýhodňuje ty, kdo mají naspořeno z vlastního nebo jim například půjčí rodiče, zdůvodňuje Alena Schillerová.

Vzhledem k aktuálním cenám nemovitostí si ale vlastní bydlení pořizuje na hypoteční úvěr velká část kupujících.

Pořízení bytu na hypotéku je teď výhodnější nejen kvůli odpočtu úroků z hypoték Pořízení domu či bytu na hypotéku do konce roku 2021 je nyní výhodnější také díky zmírnění přísných doporučení pro posuzování nových hypoték ze strany České národní banky u tří ukazatelů. Banky se jím mohou řídit od 1. dubna 2020. Pro kupující to znamená, že na získání úvěru na bydlení nově postačí 10 % hodnoty nemovitosti. Do počátku dubna 2020 bylo potřeba mít nejméně 20 %. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu centrální banka zvýšila ze 45 na 50 %. Bankovní rada ČNB také zrušila povinnost komerčních bank posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce musí tento ukazatel nadále pouze sledovat.

Kupující ušetří až stovky tisíc

Pozitivní však je, že přijatá novela má mnohem delší zpětnou účinnost, než bylo původně navrhováno. Kupující, jejichž daň byla splatná od 31. března a následně Ministerstvem financí kvůli pandemii odložena do konce srpna, již daň platit nebudou. Týká se to všech majitelů nemovitosti, kteří dokončili svůj vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později. Kupujícím, kteří tuto daň už zaplatili, vznikne přeplatek a mohou požádat o jeho vrácení. Můžou tak díky zrušení daně ušetřit poměrně slušné peníze, protože 4 % z kupní ceny bytu nebo domu mohou zvlášť v Praze znamenat částku v řádu statisíců.

Současný návrh novely ale počítá s tím, že zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude trvat pouze do konce roku 2021. Pokud zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválí také Senát a podepíše jej prezident a on vstoupí v platnost, v budoucnu bude nutné daň znovu platit a k zabránění dvojího zdanění nedojde.

Podle odhadů přijde státní rozpočet kvůli zrušení daně do konce roku 2020 o výnos ve výši 10,6 miliardy korun. V následujících letech pak má jít o výnos zhruba v rozsahu 13,8y miliard korun. Pozitivní dopad zrušení uplatňování odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení na veřejné rozpočty má být cca 5 miliard korun.

Co se ještě mění?

Ruší se také předkupní právo, a to od 1. července 2020. Což prodávajícímu usnadní převod nemovitosti. Prodáváte-li dnes bytovou jednotku, ke které vlastníte podíl na nebytovém prostoru v domě, třeba garážové stání, musíte tento podíl nabídnout k odkupu za stejných podmínek všem ostatním vlastníkům bytových jednotek v domě. Postup je při tom takový, že nejprve uzavřete kupní smlouvu se zájemcem o váš byt (vč. zmíněného garážového stání), o uzavření smlouvy musíte ostatní vlastníky informovat a nabídnout jim k odkupu garážové stání jako podílu na společném nebytovém prostoru. Ti mají dle zákona tříměsíční lhůtu na vyjádření se od doručení vaší výzvy, říká Kateřina Stehlíková, ředitelka realitní platformy Cincink.

Od 1. 7. 2020 pak bude možné předkupní právo uplatnit jen v případě, kdy spoluvlastníci neměli možnost nabytí do spoluvlastnictví od počátku ovlivnit (například v případě dědictví), a to navíc jen po omezenou dobu 6 měsíců od nabytí nemovitosti. Předkupnímu právu se tedy bude možné vyhnout tím, že prodávající počká na uplynutí šesti měsíců od nabytí spoluvlastnického podílu.