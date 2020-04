 »   »  „Nejhorší byl ztracený čas,“ popisuje pendler tři týdny za hranicemi

Jedním z nich je dvaačtyřicetiletý Petr Vokáč, který pracuje asi 40 kilometrů od hranic v bavorském příhraničí. Jeho zaměstnavatelem je velká firma vyrábějící elektrosoučástky pro různá průmyslová odvětví. Pracuje v ní několik tisíc lidí.

Bylo pondělí 23. března 2020, když se Vokáč dozvěděl, že o tři dny později se do práce sice může vydat jako obvykle, vrátit se z ní ale smí až za 21 dní. Tehdy vláda přišla s prvním omezení pro pendlery, kdy po třítýdenním turnusu nyní probíhá dvoutýdenní karanténa. Před pár dny kabinet dobu turnusu zkrátil na 14 dní, následné dva týdny karantény zůstávají i nadále.

Vokáč dostal od svého zaměstnavatele na výběr: buď se do Německa dočasně přestěhovat s tím, že mu firma sežene ubytování, nebo zůstat doma. A to buď v rámci čerpání dovolené, nebo zadarmo. V Německu se totiž na karanténu nevztahuje nemocenská jako v Česku.

Udržet si práci

Vokáč se dlouho nerozmýšlel. Následovalo rychlé balení, vyřízení nejnutnějších záležitostí a přesun za hranice. Jeho hlavním motivem bylo udržet si práci. Myslím si, že kdo na tento režim nepřistoupil, může být v případě propouštění první na ráně. To jsem nechtěl riskovat, práci potřebuju, řekl muž.

V Německu pracuje přes dvacet let. Pamatuje ještě výplaty v markách i doby, kdy byly kontroly na hranicích při cestě do práce každodenní rutinou. Od vstupu Česka do schengenského prostoru se však s podobnými omezeními nesetkal. Až doteď.

Během třítýdenního pobytu bydlel v hotelu, kde mu firma zaplatila pobyt i stravu. Pracovní režim pro něj zůstal prakticky stejný, až na preventivní opatření proti šíření nákazy koronavirem, která jeho zaměstnavatel zavedl: firma se rozdělila na několik zón. Lidé z jednotlivých zón se navzájem nesmějí potkat v práci ani mimo její areál. Zaměstnanci na směnách pak mezi sebou musejí dodržovat 1,5metrové rozestupy. Na každém rohu je dezinfekce, častěji se myjí i přístroje, s nimiž se pracuje.

Zatím nevím nic o tom, že by byl někdo v práci pozitivní na koronavirus. V takovém případě by fabriku asi preventivně zavřeli, uvažuje Vokáč.

Nejdříve „Keine Panik“, potom přísné pokuty

Během posledních týdnů se postoj Německa k pandemii proměnil. Zatímco ještě před pár týdny se šíření nákazy spíše bagatelizovalo a Češi v rouškách od Němců sklízeli posměch a poznámky typu „Keine Panik“ (žádnou paniku), posléze spolkové země postupně zavedly některá omezení pod přísnými pokutami.

Vokáč dostal od zaměstnavatele pokyn, že při cestě do zaměstnání z hotelu do fabriky musejí být v autě maximálně dva lidé, kteří nesmějí sedět vedle sebe, ale za sebou a křížem. Stejně tak platí zákaz veřejného shromažďování více než dvou lidí pod pokutou 200 eur. Vím o případu, když šel po ulici manželský pár a sestřenice jednoho z nich, všichni dostali pokutu 200 eur (5440 Kč), vypráví muž.

Stejně vysokou pokutu můžete vyfasovat například i za neoprávněnou návštěvu pečovatelských domů nebo nemocnic. Ve srovnání s jinými porušeními pravidel jde ale stále spíše o nižší sankce. Například pokud se nyní sejde víc než deset lidí najednou, jde o trestný čin pod pokutou až 25 000 eur nebo trestem odnětí svobody až na pět let.