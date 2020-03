 »   »  Nehezké handly ministryně financí (komentář)

Tedy horší vůči čemu, by se hodilo říci, tak nikoli vůči standardu naší polokomunistické vlády, ale vůči smyslu systému, který právě v této možnosti odpočtů úroků chtěl chránit hlavně občany s jejich vlastnickým bydlením.

Daňové odpočty úroků z hypoték pro bydlení jsou ve hře

MFČR deklaruje ústupek v podobě zrušení daně z převodu nemovitosti. Zdá se to jako krok správným směrem. Ovšem je jistě na zvážení, kolik tento do budoucna zrušený poplatek minus administrativa na něj ročně činí a jestli v rámci „restartu“ ekonomiky je, či nikoli, zapotřebí. Je možné, že je opravdu postradatelný. Výše daně z převodu činí 4 % z kupní ceny, tedy při koupi bytu za 3 mil. Kč je daň z převodu 120 000 Kč. Odpuštění takové částky by jistě nové klienty k pořízení bydlení motivovat mohlo.

Bohužel druhým dechem Ministerstvo financí (MF) ústy paní ministryně dodává, že kompenzace tohoto ústupku bude vlastně pro klienta drahá, zvláště pokud si vezme úvěr pro vlastní bydlení (nebo bydlení svých přímých příbuzných). MF totiž navrhne zároveň zrušit možnost odpočtu ze základu daně o úroky z úvěrů na pořízení bydlení.

Podmínky odpočtu byly a jsou zatím v zákoně o dani z příjmů a v současné zaběhané agendě jak bank, tak finančních úřadů, ale i klientů, je podávat rovnou k daňovému přiznání (jednou, anebo na vyžádání) nejen kopii poskytnuté úvěrové smlouvy s bankou, ale také každoročně uplatněné zaplacené úroky (potvrzení vystavuje vždy příslušná banka).

Je postradatelná kolonka pro odpočet úroků?

Smyslem položky, a tedy speciální kolonky v DP pro odpočet úroků zaplacených za úvěr na pořízení bydlení, je to, aby byli zvýhodněni ti klienti, kteří s nemovitostmi nekšeftují, ale uspokojují tím potřeby primární (vlastnické bydlení).

Ministryně financí se ve svých marketingových proslovech ohání mladými novými generacemi. Podle jejích slov tito mladí klienti chtějí získat své vlastnické bydlení a ráda by jim pomohla. Ovšem realita je taková, že zrušení těchto odpočtů může klienty připravit až o 3750 Kč měsíčně, tj. až o 45 000 Kč ročně.

Důležitý řádek

Neexistuje v současné legislativě jiné zvýhodnění vlastnického bydlení pro občany, než jsou tyto odpočty ze základu daně o úroky zaplacené bance. Ostatně i zákon o spotřebitelském úvěru právě proto činí rozdíl mezi úvěrem na své bydlení, případně bydlení osoby blízké, a úvěrem na nemovitost za účelem pronájmu nebo jiného businessu.

Výše odečitatelné položky je zastropována na relativně benevolentních 300 000 Kč, nicméně většina klientů tohoto stropu nedosahuje. Také je třeba říci, že v současnosti máme úroky nízké, ale to neznamená, že by v budoucnu nemohly vzrůst, a pak by se vyšší limit odpočtu opět hodil.

Kolik ve splátce činí úrok, si lze snadno spočítat k dané výši úvěru a splatnosti. V praxi se tak pro klienty s úvěrem na bydlení poníží úroky zaplacené bance o 15 % (současná výše daně).

Patláma…, patláma…, paprťála, žbruch!

Nějak podobně někdy vyznívá komunikace podstatných opatření ze strany státu včetně tohoto návrhu na zrušení odpočtů úroků oproti vypuštění daně z převodu nemovitosti. Současná situace je sice velmi nestandardní, ale máme arzenál možností, jak této hlavně budoucí ekonomické krizi čelit.