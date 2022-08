Nebereme. Velcí dodavatelé energií mají stop stav. Ale stále je tu přes 50 menších dodavatelů

V pondělí 29. 8. 2022 oznámila společnost ČEZ, že až do odvolání přestává přijímat nové zákazníky, kteří chtějí odejít od svého stávajícího. Podobné oznámení se objevilo i na stránkách společnosti E.ON. Ke dvěma z největších českých dodavatelů plynu a elektřiny už tedy přeběhnout za lepšími cenami energií nemůžete.

Ceny energií jsou nyní na trhu mimořádně vysoké a v průběhu každého dne se skokově mění. Situaci intenzivně analyzujeme, a proto přechod od jiného dodavatele krátkodobě nenabízíme těm odběratelům, kteří svého dodavatele stále mají. Energie i nadále nabízíme všem zákazníkům, kteří se stěhují do jiného bydliště nebo potřebují připojit nové odběrné místo, uvádí společnost ČEZu.

ČEZ zdůrazňuje, že se jedná o dočasné řešení kvůli dramaticky rostoucím burzovním cenám plynu a elektřiny. Stále však ještě vyhoví zákazníkům, kteří potřebují připojit zcela nové odběrné místo nebo se stěhují do nového bydliště. Situace také nemá na firmu vliv coby na dodavatele poslední instance.

E.ON ještě připojí nová odběrná místa a, stejně jako ČEZ, i domácnosti, které se stěhují do nového bydliště a chtějí novou smlouvu.

Vzhledem k situaci, která aktuálně panuje na energetických trzích, kdy jsou ceny elektřiny nestabilní a na extrémně vysokých/rekordních hodnotách, musíme bohužel dočasně pozastavit příjem nových zákazníků, kteří by k nám chtěli přejít od jiného dodavatele. Energie pro takové zákazníky musíme nakoupit za aktuálních podmínek a nabídka, kterou bychom jim mohli dát, by pro ně nebyla výhodná, říká vedoucí komunikace společnosti E.ON Martina Slavíková. Už delší dobu radíme zákazníkům, kteří mají svého stabilního dodavatele elektrické energie, že se v současnosti se u něj vyplatí zůstat a k jinému dodavateli nepřecházet. Až se situace na energetickém trhu alespoň trochu uklidní, budeme zase moci dát férovou nabídku i klientům, kteří k nám budou chtít přejít od jiných dodavatelů.

Důvodem, proč se ČEZ, E.ON a také někteří další menší dodavatelé energií rozhodli pozastavit příjem nových zákazníků, je dramatická situace na burze s cenami plynu a elektřiny. Nejsou schopni nabídnout cenu, kterou by byl běžný český spotřebitel schopen zaplatit. Pro odběratele, kteří v tuto chvíli mají své dodavatele energie, je lepší zůstat tam, kde jsou, nebo najít jiného dodavatele, který ještě nové zákazníky přijímá a nabízí zaplatitelnou cenu.

Spotové ceny neberte, chtějte fix. Pokud ale je

Pokud hledáte, ke komu od svého stávajícího dodavatele odejít, dejte si pozor, jaký ceník vám nový dodavatel nabídne. Nebezpečím jsou tzv. spotové, tedy aktuální tržní ceny. Do podpisu takové smlouvy se nepouštějte, protože by vás to mohlo finančně zruinovat. U spotových cen neexistuje žádná brzda, která by mohla zarazit zdražování energie na burze. Může se stát, že vám během krátké doby zvýší náklady až o stovky procent.

Pro dodavatele jsou nyní spotové produkty pochopitelně výhodné. Téměř nic u nich totiž neriskují a marži mají jistou. Energie mohou kupovat na krátkodobém trhu a veškerá rizika prudkých cenových výkyvů nesou spotřebitelé. Ti bohužel zjišťují, co podepsali, až když jim skokově rostou zálohy, uvedla Markéta Zemanová, členka rady Energetického regulačního úřadu.

Pátrejte tedy jedině po fixních cenách, které mohou být buď na dobu určitou (na rok, dva, tři), nebo na dobu neurčitou. V případě fixní ceny na dobu neurčitou vám dodavatel drží cenu tak dlouho, jak může, a pokud ji chce změnit, s předstihem vám to oznámí. Vy pak máte čas najít si jiného dodavatele.

Energie bez stropu

Elektřina 29. srpna 2022 překonala hranici 1000 eur za MWh pro český trh, jak oznámila středoevropská energetická burza Power Exchange Central Europe (PXE).





Hlavním důvodem jsou vysoké ceny plynu, které ovlivňují cenu elektřiny z plynových elektráren. To jsou v tuto chvíli marginální elektrárny, poslední zapnuté v řadě tak, aby byla uspokojena veškerá poptávka, uvádí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Právě ceny elektřiny z marginálních elektráren ovlivňují celkovou cenu elektřiny, i když výroba z řady jiných zdrojů (solární, vodní, jaderné) je ve finále výrazně levnější. Proto se vysoké ceny plynu v tuto chvíli automaticky promítají do vysokých cen elektřiny, dodává.

Také cena plynu prudce stoupá, koncem minulého týdne už byla vysoko nad 300 eury za MWh. Důvodem je další omezení dodávek z Ruska. To totiž oznámilo že tři dny, od 31. srpna do 2. září 2022, nepoteče potrubím plyn kvůli údržbě.

Pokud by energetická krize dál eskalovala, budou podle ekonoma Jana Bureše muset všechny vlády vyřešit novou cenotvorbu na trzích s elektřinou. Zatím však univerzální řešení, ke kterému by mohly přistoupit jednotně všechny země, neexistuje. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) svolal na pátek 9. září 2022 mimořádnou radu ministrů do Bruselu.

Kde ještě berou?

Máme pro vás přehled téměř všech společností, které v Česku dodávají plyn a elektřinu do domácností. Vycházíme z informací každé jednotlivé webové stránky dodavatelů. V některých případech se stává, že narazíte na upozornění o přetížené telefonní lince. Dodavatelé žádají zájemce, aby je kontaktovali přes webové rozhraní, a upozorňují na dlouhou čekací dobu převodu energií v rámci několika týdnů.