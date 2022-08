Soutěž s Refixem o pohonné hmoty zná vítěze. 15 výherců natankuje zdarma

V srpnové čtenářské soutěži na serveru Měšec.cz s online refinancováním půjček Refixo jsme hráli celkem o 35 000 Kč v poukázkách na pohonné hmoty. Poukázky umožní výhercům soutěže natankovat pohonné hmoty zdarma v hodnotě jejich výhry (jednorázově až 10 000 Kč).

Provozovatelem soutěže byla společnost Internet Info, s. r. o., spolupořádajícím partnerem Expobank CZ.

Správné odpovědi na otázky

Na soutěžní otázky odpověděla drtivá většina respondentů správně. Největší zaváhání ale bylo vidět u otázky „Co potřebujete k vyřízení Refixa dle tvrzení na stránkách pujcka.expobank.cz?“ Téměř 5 % respondentů nevědělo, že se dá refinancovat úvěr za 10 minut. Byla to chyba, banka to umí (a na webu to má uvedeno).

Můžete si na stránkách pujcka.expobank.cz sám/sama nezávazně spočítat svou možnou úsporu?

Ano, můžu, za pár vteřin přibližně, za pár minut přesněji. (98,8 % odpovědělo správně)

Můžete si při refinancování s Refixem půjčit peníze navíc, například jako finanční rezervu?





Ano, můžu, i tyto peníze navíc se úročí stejně výhodnou sazbou 4,88 % ročně při řádném splácení. (97,5 % odpovědělo správně)

Jaké jsou u online služby REFIXO poplatky za sjednání a vedení refinancování?

Žádné, je to bez poplatku. (98,5 % odpovědělo správně)

Co potřebujete k vyřízení Refixa dle tvrzení na stránkách pujcka.expobank.cz?

Stačí mobil, občanka a 10 minut času. (95,3 % odpovědělo správně)

Můžete s Refixem refinancovat za výhodnějších podmínek i jen jeden spotřebitelský úvěr, například kreditní kartu?

Ano, můžu. (97,4 % odpovědělo správně)

Ze správných odpovědí bylo vylosováno celkem 15 výherců poukázek na pohonné hmoty, kteří je už tento týden obdrží poštou a kteří již byli o výhře informováni emailem. Všem výhercům blahopřejeme!

Nevyhráli jste? Nevadí. Stále máte možnost zlevnit si vaše stávající bankovní i nebankovní půjčky, kreditní karty, kontokorenty a podobné úvěry se službou online refinancování a konsolidace REFIXO od Expobank CZ za 4,88 % ročně při řádném splácení, pokud máte pravidelný příjem a bezproblémovou platební historii.

Výherkyně poukázky 10 000 Kč na pohonné hmoty

Zuzana Č., Netín

Výherci poukázky 5000 Kč na pohonné hmoty

Tomáš D., Opava David P., Květnice Jiři R., Opava Marta S., Praha

Výherci poukázky 500 Kč na pohonné hmoty