Může stavební spoření posloužit jako termínovaný vklad? (Výpočty a příklady)

Výše státní podpory je 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 20 000 Kč. Ročně tak můžeme od státu dostat až 2000 Kč. Je dobré vědět, že pokud vložíme na účet více než 20 000 Kč, částka nevyužité státní podpory se automaticky převádí do dalších let. Proto je možné poslat na účet jednorázově více peněz, aniž bychom se ochudili o státní podporu.

Když po uzavření smlouvy dáme na účet stavebního spoření 120 000 Kč, máme tím předplacenou státní podporu na 6 let dopředu. Dokonce o něco déle, protože státní podpora se počítá nejen z vkladů, ale i z úroků, které nám bude stavební spořitelna připisovat.

Takový způsob spoření je velmi podobný termínovanému vkladu u běžné banky. A stavební spořitelny vyšší počáteční vklady podporují různými bonusy a prémiemi.

Porovnání stavebního spoření vs. termínovaného vkladu

Podívejme se proto, co nám stavební spořitelny v tomto ohledu nabízejí. Budeme předpokládat, že na účet pošleme částku 120 000 Kč a dále již spořit nebudeme. Po 6 letech smlouvu ukončíme a budeme se zajímat o zhodnocení našich vkladů. Tyto a podobné výpočty publikuje web stavebky.cz, který sleduje aktuální nabídky stavebních spořitelen včetně akčních nabídek.

Do výpočtu zahrnuje bonusy a prémie stavebních spořitelen, které jsou dosažitelné bez nutnosti sjednávat další finanční produkt. Započítány jsou dále úroky, státní podpora, poplatky a daně.

Tabulka: Srovnání stavebního spoření při jediném počátečním vkladu 120 000 Kč bez dalšího spoření. Celková doba spoření je 6 let. Stav k 6. 12. 2022. Zdroj: stavebky.cz

Srovnání stavebního spoření Spořitelna Tarif Celkem

naspořeno Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba termínovaného vkladu MPSS Vánoční prémie 159 405 Kč 4,734 % p.a. 5,569 % p.a. RRSTS SPOŘENÍ Akce 157 049 Kč 4,485 % p.a. 5,276 % p.a. MONETA ProSpoření Premium akce 154 582 Kč 4,220 % p.a. 4,965 % p.a. ČSOBS Trend Spořicí + AKCE 153 452 Kč 4,098 % p.a. 4,821 % p.a. Buřinka Standard 151 336 Kč 3,867 % p.a. 4,549 % p.a.

V tabulce najdeme celkem naspořenou částku a čistou úrokovou sazbu, která odpovídá zhodnocení našeho vkladu po zdanění. Abychom mohli výsledek lépe porovnat s nabídkami termínovaných vkladů, je v posledním sloupci také srovnatelná úroková sazba termínovaného vkladu, tedy nominální sazba před zdaněním.

Jak si stojí stavební spoření?

Nejlepší nabídka je od Modré pyramidy. Čistá úroková sazba vychází 4,734 %, což je 5,569 % před zdaněním.To je zhodnocení, které může konkurovat i těm nejvýhodnějším termínovaným vkladům. U spořicích účtů sice podobné sazby v nabídkách bank najdeme, ale úrokové sazby spořicích účtů se mohou velmi rychle změnit. U termínovaných vkladů se úroková sazba nemění a dnešní úrokové sazby termínovaných vkladů s rostoucí dobou splatnosti klesají.

Stavební spořitelna nesmí úrokovou sazbu měnit nejméně po dobu prvních šesti let, proto je výnos ze stavebního spoření předem jistý. Samozřejmě s výhradou možné změny státní podpory, o které se občas diskutuje.





Možnost s úsporami nakládat je omezená jak u termínovaných vkladů, tak u stavebních spořitelen. Stavební spoření můžeme sice ukončit kdykoli, přijdeme ale o státní podporu a v některých případech zaplatíme také poplatek za předčasné ukončení. U termínovaných vkladů závisí podmínky předčasného ukončení na konkrétní smlouvě. Někdy je předčasné ukončení termínovaného vkladu zcela vyloučené, jindy je zpoplatněno.

Bezpečnost našich peněz je zajištěná u stavebního spoření i u termínovaných vkladů. Vklady jsou ze zákona pojištěny až do výše ekvivalentu 100 000 eur, tedy přibližně 2,4 milionu korun.

Stavební spoření má ve srovnání s jinými formami spoření jednu výhodu. Uzavřením smlouvy o stavebním spoření nám vzniká právo na úvěr s výhodnou úrokovou sazbou. Řada klientů stavebních spořitelen, kteří začali před několika lety spořit, aby získali státní podporu, dnes zjišťuje, že jim stavební spoření může nabídnout také výhodný úvěr. Průměrná úroková sazba úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě drží pod 4 %, což je přibližně o 2 procentní body méně než sazby dnešních hypoték.

Modrá pyramida vede díky úroku 3,5 % a prémii až 5000 Kč

Nejlépe nám zhodnotí vklady Modrá pyramida (MPSS). Z vkladu 120 000 Kč si po šesti letech odneseme celkem 159 405 Kč. To odpovídá čisté úrokové sazbě 4,734 % p.a. To je čisté zhodnocení po odečtení poplatků a daní a se zahrnutím úroků, státní podpory a všech bonusů od stavební spořitelny. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout termínovaným vkladem, musel by mít úrokovou sazbu 5,569 % p.a.

Modrá pyramida sice úročí vklady základní sazbou pouhých 0,5 %, ale k tomu přidává úrokový bonus +3,0 %, takže naše vklady jsou úročeny sazbou 3,5 % p.a. Navíc, když do čtyř měsíců od uzavření smlouvy vložíme na účet alespoň 50 000 Kč, obdržíme od MPSS prémii ve výši 2000 Kč. Pokud ale vložíme alespoň 100 000 Kč (což je náš případ), zvyšuje se hodnota prémie na 5000 Kč.

Prémie podléhá 15% srážkové dani, takže nám z ní zůstane 4250 Kč. Ale i tak je to vítané přilepšení. Díky těmto prémiím je při tomto způsobu spoření výnos u Modré pyramidy nejvyšší ze všech stavebních spořitelen.

Raiffeisenka úročí vklady 3,0 %, prémie až 5000 Kč

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) má vysokou již základní úrokovou sazbu – 3,0 % p.a. A podobně jako Modrá pyramida i RSTS odměňuje klienty za vysoký počáteční vklad.

Pro výši prémie je však rozhodující zůstatek na účtu předposlední den v roce, tedy 30. prosince 2022. Když je na účtu alespoň 30 000 Kč, dostaneme prémii 1500 Kč. Při zůstatku alespoň 100 000 Kč se prémie navyšuje na 5000 Kč. Prémie se daní srážkovou daní ve výši 15 %.

MONETA Stavební Spořitelna úročí vklady 3,0 % a přidává bonus 2000 Kč

Také MONETA Stavební Spořitelna má vysokou základní úrokovou sazbu 3,0 % p.a. Neodměňuje klienty za vysoké počáteční úložky, ale dává bonus za uzavření smlouvy ve výši 2000 Kč.

Je tedy nižší než u Modré pyramidy a RSTS, ale nepodléhá srážkové dani a také pro jeho získání stačí během prosince vložit na účet stavebního spoření jedno procento z cílové částky.

ČSOB Stavební spořitelna má úrokový bonus a dvě další prémie

ČSOB Stavební spořitelna dává k základní úrokové sazbě 1,5 % ještě úrokový bonus +1,0 %, takže celkové zhodnocení je 2,5 % p.a. K tomu se ale přidávají další prémie. Když si zvolíme cílovou částku alespoň 500 000 Kč, dostaneme jednorázovou prémii 2000 Kč.

Další prémie je za vysoké vklady a může dosáhnout až 4000 Kč. Výše této prémie se stanoví jako 5 % z vkladů v prvních čtyřech letech spoření, které převýší 20 000 Kč v jednom roce. Když tedy v prvním roce vložíme 30 000 Kč, obdržíme prémii 500 Kč (5 % z 10 000 Kč).

Výše prémie je limitována částkou 1000 Kč za rok. Na druhé straně se však vklady nad 40 000 Kč převádějí do dalších let, takže z počátečního vkladu 120 000 Kč získáme prémii 3000 Kč.

Buřinka úročí vklady 2,5 % a přidává 2500 Kč

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) aktuálně úročí vklady základní úrokovou sazbou 2,5 %. K tomu přidává bonus 2500 Kč. Tento fixní bonus je sice ze všech stavebních spořitelen nejvyšší, nestačí však na další zvýhodnění, které nabízí konkurence.

Při spoření s počátečním vkladem vychází ze všech nabídek nejhůře, přesto nejde o žádného outsidera. Spoření s Buřinkou je totiž zajímavé pro všechny, kdo chtějí spořit pravidelně menší částky. Chceme-li spořit 1500 Kč měsíčně, nebo dokonce méně, nemá Buřinka konkurenci. Vysoký vstupní bonus nám při takovém spoření zajistí nejvyšší zhodnocení.

Shrnutí

Smlouva o stavebním spoření dnes může sloužit jako zajímavá alternativa k termínovanému vkladu. Stavební spoření nabízí stejné, nebo spíše lepší zhodnocení než termínovaný vklad při obdobné, nebo lepší likviditě. Stavební spořitelny dnes nabízejí různé prémie a zvýhodnění, které se projeví při různých způsobech spoření.

Když chceme spořit pravidelně menší částky, poslouží nám lépe jiný tarif než ten, který je vhodný pro vysoký počáteční vklad. Vybrat tu správnou nabídku může být někdy složité, pomoci může srovnávač stavebního spoření.

Zhodnocení vkladů však není jedinou výhodou stavebního spoření. Podpisem smlouvy o stavebním spoření také vzniká právo na úvěr s výhodnou úrokovou sazbou, který můžeme využít na financování bytových potřeb.