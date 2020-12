Musí vám profi fotograf dát všechny pořízené fotky? Kdo rozhodne, které smíte dostat?

Řadu fotografií si dnes už pořizujeme sami na chytrý telefon. Jsou ale příležitosti a situace, kdy lidé osloví profesionálního fotografa s žádostí o nafocení fotek. Například svatba, focení novorozence, fotografie pro osobní sebeprezentaci apod.

Od profesionálního fotografa očekáváme kvalitu. Fotografie budou mít adekvátní pozadí, budou dobře vyretušované a kompozicí budou příjemné na pohled.

Ačkoli si objednáte například focení miminka, kde si zaplatíte za balíček obsahující třeba 15 fotografií, většinou fotograf udělá stovky snímků. Jde o různou kompozici, některé fotky se nemusí povést apod. Z těchto několika stovek snímků vám následně dá vybrat, které si budete chtít v rámci zakázky vybrat či nechat vyvolat, to podle domluvené služby.

Tématu profesionálních fotografů jsme se věnovali i v článku Můžete fotky od profi fotografa dát na sociální sítě? A prodávat je dál?

Jak je to ale s těmi ostatními fotografiemi? Máte na ně nárok? A co když se vám líbila jiná fotografie, ale fotograf ji označí za nepovedenou a do výběru vám ji vůbec nenabídne?

Základem je smlouva

Asi nemusíme připomínat, že základním kamenem takové služby by měla být smlouva o dílo. Ta totiž určuje vztah mezi vámi a profesionálním fotografem. A z této smlouvy už můžete leccos vyčíst. Výsledkem této smlouvy je dílo autorské – fotografie. Smlouva o dílo nevyžaduje nutně písemnou formu, ale i při ústním uzavření smlouvy by mělo být dáno najisto, co je jejím předmětem, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková Krpcová.

U ústní smlouvy se vám navíc může hůře dokazovat, na čem jste se s fotografem doopravdy domluvili. Některá potvrzení mohou být řečena s nadsázkou, můžete je vnímat jako ujištění, že vše bude v pořádku a podle vašich představ a potřeb, a pak můžete snadno zjistit, že jste se s fotografem špatně pochopili a každý očekáváte něco trochu jiného. Nejen slušný fotograf by vám měl smlouvu automaticky nabídnout, i vy sami byste ji měli vyžadovat. Kvůli sobě.

Co si nechat ve smlouvě specifikovat?

Ve smlouvě si před podpisem zkontrolujte, jestli je tam dílo, tedy vše týkající se samotného focení a fotek, dobře specifikováno. Fotograf a klient by si měli dílo vymezit, tj. stanovit si, v jakém počtu a provedení fotograf klientovi předá fotografie, aby řádně splnil svůj závazek ze smlouvy o dílo, informuje Vodičková Krpcová.

Součástí smlouvy by tedy měla být informace, kolik fotografií a v jaké podobě – například elektronické nebo papírové – vám fotograf v rámci zaplacené služby dodá. A také jestli tyto fotografie budou po úpravách, či bez úprav. Rovněž si stanovte i termín, do kterého fotograf dodá fotografie, aby se vám nestalo, že na ně budete čekat několik měsíců.

A teď to důležité

A nyní přichází důležitá část. To, co si nedomluvíte ve smlouvě, jako by nebylo. Nad rámec své povinnosti není fotograf povinen plnit více, říká Bohumila Vodičková Krpcová.

Často se sice setkáte i s tím, že když budete chtít nějaké fotografie nad domluvený rámec, nabídne vám je fotograf za paušální částku třeba po jedné, nebo vám umožní dokoupit si balíček, v rámci kterého si můžete vybrat dalších například 5 fotek. Pro fotografa to může být výhodné, utrží na jedné zakázce více peněz. Není to ale jeho povinnost. Může mít plný diář a být kompletně vytížen a počítá pouze s domluvenou zakázkou a s ničím navíc. Je tedy potřeba se domluvit, jestli je případně možné dokoupit více fotek, kdybyste chtěli.

Chcete všechny fotky? Domluvte se předem

Mezi fotografy nebývá standardem, že by klientům poskytovali všechny nafocené fotografie, například i ve formátu RAW. Naopak bývá běžné domluvit si rozsah zakázky a toho se pak fotografové drží.

Pokud tedy chcete mít jistotu, že dostanete všechny vyfocené fotografie, je potřeba se na tom dopředu domluvit. Pokud si strany dohodnou, že dílem bude veškerý nafocený materiál, pak bude fotograf povinen, za účelem splnění svého závazku ze smlouvy, veškeré fotografie klientovi předat, dodává Vodičková Krpcová.

Fotografie, které fotograf provede, jsou ale součástí jeho sebeprezentace. I kdyby si je nedal do portfolia, vy si je můžete vystavit na sociální síť nebo mezi přáteli říci, kdo vám je fotil. Je to tedy jeho vizitka. Už proto se většina fotografů brání tomu, aby klientům poskytovali neúplný a neupravený materiál, tedy všechny fotografie, navíc neupravené. A upravit všechny fotografie zase bude stát hodně času, což se odrazí na ceně.

Je na vůli fotografa, které fotky vám nabídne

Někdy se klienti mohou setkat i s tím, že se jim líbila konkrétní kompozice a záběr fotky, ale fotograf jim takovou fotku ve výběru těch finálních vůbec nenabídne. Důvod je jednoduchý – fotografie se zkrátka nepovedly. Mohou být rozmazané, mohou vypadat nehezky, fotograf vyhodnotí, že to neodpovídá kvalitě jeho práce a nechce se takovou fotografií prezentovat.