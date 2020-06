 »   »  Mnoho lidí má nárok na příspěvek na péči. Přesto o něj nepožádá

V České republice je současnosti 2,09 milionu obyvatel starších 65 let, což je 19,2 % populace. Každý rok v této věkové kategorii přibývá zhruba 50 tisíc lidí. Podle demografické prognózy se bude podíl seniorů v populaci nadále zvyšovat. Nynější odhady hovoří o tom, že už kolem roku 2035 bude každý čtvrtý obyvatel (25 %) v Evropě seniorského věku a do roku 2050 se toto číslo zvýší téměř až na 30 %. Prognóza pro Českou republiku tento vývoj kopíruje.

13 200 Kč , v případě, že osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

, v případě, že osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 19 200 Kč v ostatních případech (tedy v případě, že o tuto osobu pečuje například rodinný příslušník).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

1) 880 Kč, u stupně I (lehká závislost),

2) 4400 Kč, u stupně II (středně těžká závislost),

3) v případě stupně III (těžká závislost),

8800 Kč , jestliže osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

, jestliže osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 12 800 Kč v ostatních případech (tedy v případě, že o tuto osobu pečuje například rodinný příslušník).

4) u stupně IV (úplná závislost),

13 200 Kč , pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 19 200 Kč v ostatních případech (tedy v případě, že o tuto osobu pečuje například rodinný příslušník).

Jak o příspěvek na péči požádat

Pokud se rozhodnete o příspěvek požádat, musíte tak učinit prostřednictvím formuláře, který najdete na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře. Vyplněnou žádost pak odevzdáte na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Všechny formuláře je také možné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek.

Podle Iva Mareše, projektového manažera Diakonie ČCE, však není lehké na příspěvek dosáhnout. Základním problémem je, že lidé často nevědí, že mohou o příspěvek žádat. Jde třeba o případy, kdy ženy pečují o maminku, které je přes osmdesát let, je obtížně pohyblivá a potřebuje pomoci s hygienou nebo péčí o domácnost. Pokud už o příspěvek požádají, je jim v některých případech zamítnut často na základě absurdních důvodů. Stává se nám, že senior je třeba příliš hrdý na to, aby před sociálním pracovníkem přiznal, že není soběstačný. Zbytečně tak přijde o peníze, na něž má nárok, vysvětluje Ivo Mareš.

Na příspěvek spousta pečujících nedosáhne

Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce prostřednictvím sociálního pracovníka návštěvu osoby v jejím domácím prostředí, aby posoudila její schopnost samostatného života. Poté krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby podloženého informacemi vydanými poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí úřadu práce se lze odvolat.

Tento proces je mnohdy příliš zdlouhavý. Na vině je řada faktorů, například to, že posudkových lékařů je málo. Ideální by bylo, kdyby měla pečující osoba peníze na účtu do tří měsíců od podání žádosti. To se ale mnohdy neděje. Zažil jsem případ, kdy byl pečující osobě příspěvek vyplacen až po smrti tatínka, podotýká Ivo Mareš.

Pečujícím pomáhá nový portál

Diakonie ČCE spustila 18. června 2020 v rámci projektu Pečuj doma nový webový portál pro laické pečující s vyhledávačem služeb, který jim najde vhodnou pomoc v okolí jejich bydliště kdekoliv v České republice. Podle zkušeností našich poradců se na nás velmi často pečující obrací s dotazem, jaké služby jsou dostupné v jejich okolí, a tento nový vyhledávač je snadno a rychle najde. Databáze služeb aktuálně zahrnuje téměř 4500 položek, které budeme pravidelně doplňovat a aktualizovat, říká Ivo Mareš, projektový manažer Diakonie ČCE.

Vyhledávač funguje podobně jako jiné specializované portály vyhledávající například bydlení či práci. Do jednoho políčka napíšete místo vašeho bydliště a v dalším políčku upřesníte, jaký typ služby hledáte, zda potřebujete poradit, nebo hledáte ošetřovatelské služby, domov pro seniory, půjčovnu zdravotních pomůcek, případně něco jiného. Pak už jen kliknete na tlačítko vyhledat a následně se vám zobrazí seznam všech zařízení a služeb, které odpovídají zadaným kritériím. Výsledky vyhledávání uvidíte i na mapě, takže máte přehled, kde se jednotlivé služby, poradny či domovy nacházejí.