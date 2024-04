Máte doma zlaté zuby po předcích? Poradíme vám, jak je zpeněžit

Už dávno přemýšlím o tom, co s tím. Kdysi mi to dala moje máma, že jsou to zlaté zuby po nějakých našich prapředcích, vyndavá paní Petra ze šuplíku krabičku a zachrastí s ní. Petra žije kousek za Prahou, zrovna jsou s manželem uprostřed rekonstrukce bytu a zjišťují, že budou potřebovat nějaké peníze navíc. Když v myšlenkách pátrala, kde by se dalo ještě pár tisícovek najít, vzpomněla si na tohle zvláštní dědictví.

„Vlastně ani nevím, po kom to je. Jen si pamatuju, že tuhle krabičku už jsem viděla u nás doma jako malá holka, když jsem rodičům šmejdila po šuplících. Leželo to u nás desítky let. Mají ty zlaté zuby strávit v krabici další desetiletí bez užitku? To raději ať poslouží užitečné věci, praděděček nebo prababička by s tím jistě souhlasili,“ uzavírá Petra. A Měšec.cz dostává příležitost být při takové neobvyklé transakci, prodeji zlatých zubů po nebožtíkovi. Nebo spíš nebožtících, protože zubů rozhodně není málo.

Lidé, kteří zemřeli v současné době, už vám takové „dědictví“ zanechat nemohou, i kdyby chtěli. Říká to zákon o pohřebnictví, který v § 4 výslovně uvádí, že se fyzickým osobám zakazuje odstraňovat z těla zemřelého nesnímatelné náhrady. Zemřelí se tedy dostávají do krematoria, případně do hrobu, i se svým zlatých chrupem. V kremační peci se zlato v průběhu žehu zcela znehodnotí.

Stomatologické zlato je totiž slitina zlata, paladia a dalších kovových příměsí, která má jiný bod tání než samotné zlato.





V průběhu kremace dochází působením teploty k změknutí, případně až k roztečení tohoto kovu. Nelze říci, že se vypaří, ale rozpustí se do kosterních částí a do vyzdívky kremačního zařízení. Působením ostatních chemických prvků a kyslíku dojde k poškození tohoto kovu a je pro další zpracování nevhodný, uvedl před časem na webu Pohřeb.cz bývalý ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy Julius Mlčoch. Zákon o pohřebnictví z roku 2001 původně ukládal provozovateli krematoria slitky mezi kovovým odpadem vyhledávat. Podle Mlčocha však praxe ukázala, že tyto slitky jsou bezcenné, a proto novela zákona v roce 2006 tuto povinnost zrušila.

Dobré načasování, cena zlata je na rekordní výši

Řekne se to snadno, prodat někam do výkupu dentální zlato, nabídek je na internetu dost.

Teď je navíc velmi příznivá doba, protože cena zlata boří historické rekordy. Její růst odstartoval už v říjnu 2022 a v uplynulých dnech zlato překonalo dosavadní maxima.

Tento býčí trend se drží do dnešního dne a cena zlata právě explodovala nad horní hranu růstového kanálu k 2280 USD za trojskou unci, tedy více než 1700 Kč/gram, uvedl před pár dny hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček a dodal, že růst může pokračovat i v dalších letech. Cena v českých korunách a v eurech rostla dokonce ještě víc než v amerických dolarech.

Důvodem je rychlejší oslabování eura a české koruny vůči americkému dolaru. Navíc další rozhodnutí o úrokových sazbách Evropské centrální banky bude přijato na měnovém zasedání 11. dubna. Naproti tomu výsledek příštího zasedání Fedu – centrálního bankovního systému Spojených států amerických – bude zveřejněn až 1. května, říká Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy. Trhy nyní očekávají, že ECB sníží úrokové sazby dříve než Fed. A tato divergence se částečně odráží v úrokových sazbách a ceně zlata v jednotlivých měnách, dodává.





Zlato ano, ale co se zbytky zubů, které jsou pevně přidělané?

Naše zlato má ale problém, většinou ještě spočívá na zbytku zubu. Některé jsou celé, i s kořeny. Většina firem, které zlato vykupují, požaduje, abyste ho dodali už očištěné, bez zbytků zubní skloviny.

Zubní zlato musí být vyčištěné bez zbytků kořenů a faset. Tuto služby provádí zubní laboratoř. Výkup je následovně možný provést ihned na počkání, přišla e-mailová odpověď od firmy Safina, které jsme poslali fotografii našeho zlatého pokladu s dotazem, zda zlato přijme i se zbytky zubů.

Tak tedy pátráme po zubních laboratořích a cenících, kolik by stálo očištění zlata, a zjišťujeme, že cena se pohybuje v rozmezí 50–70 Kč za každý jednotlivý dílek, ve kterém je zafixován zub. To by nám výslednou cenu zlata nepříjemně snížilo.

Chce to trochu hledat na internetu a nakonec s paní Petrou nalézáme několik firem z různých míst v ČR, které jsou ochotné po dohodě zbytky zubů ze zlata odstranit, některé dokonce bezplatně.

Při výkupu zubů není potřeba mít zuby vyčištěné od ostatních nečistot. Zuby většinou obsahují cement nebo zbytky amalgámu. Dále jsou v nich trny obvykle ze stříbra nebo palargenu. Všechny tyto nečistoty včetně zbytků zubů u nás mechanicky odstraníme a dostaneme se na čistou váhu zlata, uvádí například na svých webových stránkách pražská společnost Kesia Company.

Babská rada, jak očistit zlato svépomocí (odposlechnuto od zlatníků) Bude to znít trochu krutě, ale pokud nenarazíte ve vaší lokalitě na ochotného obchodníka, který vám s očištěním zubního zlata pomůže, zkuste tenhle trik: Vložte zlato do několika sáčků (třeba igelitových) naráz a kladivem zlato poťukejte. Tím, že ho údery trochu zdeformujete, zbytky zubů se uvolní a poté je vyklepete. Sáčků použijte více z toho důvodu, že kladivo jeden sáček snadno proděraví.

Máte doma zlaté zuby po předcích? Ano a chci si je nechat jako památku.

Ano a uvažuji o jejich prodeji.

Ano, možná si ze zlata nechám udělat nějaký šperk.

Nemám.

Jak probíhá tavení a prodej zlatých zubů (už bez zubů)

Abyste mohli zlato prodat, nepůjde to anonymně, ale pouze na občanský průkaz.

Celý proces výkupu je pak velice rychlý a jednoduchý, zabere přibližně 10 minut. Nejprve se zlato zváží a poté ho tavič roztaví v peci do slitku. Tento slitek poté vloží do spektrometru či analyzátoru, který během několika vteřin zjistí přesný obsah prvků ve vykupovaném zlatě. Výsledkem je jasně stanovená ryzost materiálu, který se pak znovu zváží a ohodnotí na základě burzovních tabulek. To vše se odehrává přímo před vašima očima.

Ryzost zlata zjišťujeme vždy pomocí spektrální analýzy. Zlato protavíme a pomocí spektrometru určíme procentuální zastoupení ryzího zlata ve slitině. Zkouška spektrální analýzou, u které je vždy zákazník osobně přítomen, je rychlá a hlavně velmi přesná a je zdarma, chráníme tím tak obě strany, říká Karel Mrvík z firmy Avarrio.

V našem případě byla hmotnost doneseného zlata před tavením 45,09 g.

Po tavení, během kterého se oddělily poslední zbytky nečistot, jsme měli podle protokolu hmotnost zlata 40,40 g.

Měření ukázalo ryzost slitku 606,00/1000 Au 999,9 ve slitině, což podle Karla Mrvíka odpovídá cca 14 karátům.

Ověřený obsah zlata 999,9/1000 byl 24,48 g ve slitině.

Kupní cena zlata vykupující stanovil na 1647 Kč za 1 g zlata o ryzosti 999,9.

Výsledná kupní cena zlata byla 40 363 Kč.

Pokud se chcete podívat, kolik byste dostali za zlato o různé ryzosti, můžete se podívat na kalkulačku, kterou Avarrio používá.

Hotovo, vyřešeno. Peníze použijeme na nákup nové dlažby. Mým prapředkům poděkujeme a zapálíme za ně svíčku, říká paní Petra a odchází se 40 tisíci v peněžence.

Jaké zlato se používalo na opravu chrupu

Ryzí zlato, které má 24 karátů, je velmi měkké a snadno se deformuje, proto se na výrobu zubní náhrady (ale ani šperků) nehodí. V ústech by se zdeformovalo a ani šperky by nedržely svůj tvar. Proto se do zubního zlata přidávaly i další kovy, které zlepšily vlastnosti zlata, zvýšily jeho tvrdost. Spolu s ní měly přidané kovy vliv také na výslednou barvu zlata.

Na výrobu zubní náhrady se nejčastěji používalo zlato označované jako AURIX L o ryzosti 15,6 karátu 650/1000, avšak vyráběly se i ze zlata o ryzosti v rozmezí 14 karátů – 24 karátů. Zmíněná slitina AURIX L mívá obsah 65,0 % zlata, 20,0 % stříbra, 9,6 % mědi a ostatní, což odpovídá 15,6 karátu (ryzost zlata 650/1000). Používá se však také palladium a platina. Skutečný obsah zlata se tak pohybuje v rozmezí 20–90 % zubní náhrady.

Dobrou vlastností zlata je také odolnost vůči agresivnímu kyselému prostředí v ústech a nekoroduje, navíc na něj nevznikají alergie. Naopak jeho nevýhodou byla vyšší hmotnost, než měl původní zub.

Cena zlata je pohyblivá a ovlivňovaná řadou faktorů. Určení výkupní ceny zlata v Kč představuje poměrně komplikovaný proces, uvádí na svém blogu společnost Eppi, která se zabývá výkupem zlata a výrobou šperků. Denně stanovovaná hodnota vychází z aktuální ceny jedné trojské unce 24karátového zlata v amerických dolarech na burze. Následně dochází k převodu měny na eura a dále na české koruny. Při zohlednění všech výše uvedených prvků lze stanovit aktuální výkupní cenu za 1 g 24kt zlata v Kč.