Máte 10 a více let let do důchodu? Pořád se vám vyplatí změnit strategii v „penzijku“

Spoříte si už léta v penzijku a stále ze starého garantovaného fondu, nebo konzervativní investiční strategie v novém doplňkovém penzijním spoření? Pokud vám do důchodu zbývá 10 a více let, zvažte, jestli by se vám nevyplatilo opustit stojaté vody s nízkým zhodnocením a požádat svoji penzijní společnost o změnu investiční strategie.

Pokud vám zbývá do penze ještě dlouhá doba, alespoň 10 let, neztrácejte své peníze ani čas v konzervativním fondu a investujte ve vyváženém nebo dynamickém fondu, doporučuje Asociace penzijních společností. Podle ní by lidé měli vsadit na výnosnější fondy, jejichž portfolia obsahují akcie, a zříct se konzervativní strategie, která neporážela inflaci ani při dříve běžné úrovni nižších jednotek procent.

Investiční strategii, kterou jste si nastavili na začátku, totiž nemusíte držet po celou dobu spoření. Můžete ji kdykoli změnit. Jedenkrát do roka je to bez poplatku.

Podle Asociace penzijních společností má v České republice sjednané penzijní spoření přibližně 4,5 milionu lidí, z toho však 2,8 milionu peníze posílá do starého penzijního připojištění (PP), jehož fondy jsou svázané zákonnými limity a mohou investovat jen velmi konzervativně do dluhopisů. To střadatelům na konci spoření (a na prahu stáří) nevynese více než nižší statisíce.

Zhodnocení peněz účastníků penzijního připojištění (PP) v letech 2011–2021 (v %) Název penzijního fondu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Allianz penzijní fond 1,6 1,64 1,38 1,03 0,41 0,68 0,94 0,66 0,89 Conseq PS (dříve AEGON) 2,17 0,7 0,4 0,47 0,16 0,58 1,5 0,38 0,69 Česká spořitelna – penzijní společnost 1,3 1,42 0,85 0,68 0,51 0,51 1,69 1,00 0,98 ČSOB Penzijní společnost 1,7 1,4 1,2 0,7 0,63 0,76 1,00 0,7 0,4 Generali Penzijní společnost (dříve Penzijní fond České pojišťovny) 2,1 1,7 1,4 0,94 0,84 1,1 1,75 1,31 0,24 KB Penzijní společnost 1,44 1,35 1,16 0,66 0,49 0,51 0,6 0,36 0,43 NN Penzijní společnost (dříve ING) 1,41 1,13 0,88 0,66 0,69 0,61 0,95 0,71 0,33 Uniqa penzijní společnost (dříve Axa penzijní společnost) 2,29 1,46 1,1 1,025 0,76 0,92 1,26 0,89 0,51 Zdroj: Asociace penzijních společností

O mnoho lépe na tom nejsou ani ti, kdo své peníze posílají do „nového“ doplňkového penzijního spoření (DPS), ve kterém si zvolili konzervativní investiční strategii.

Zhodnocení povinných konzervativních fondů (DPS) v letech 2013–2021 (v %) Název fondu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Allianz povinný konzervativní ÚF −1,41 1, 31 1,22 −0,04 −1,63 0,30 2,24 1,20 −1,70 Conseq povinný konzervativní ÚF −0,69 1,39 0,51 0,09 −0,96 −0,98 1,47 0,42 −0,25 Česká spořitelna povinný konzervativní ÚF −0,44 1,34 0,50 −0,05 −0,62 0,19 2,59 1,02 −4,16 ČSOB povinný konzervativní ÚF −0,95 2,66 1,36 0,00 −0,94 −0,83 1,80 1,54 −4,23 Generali povinný konzervativní ÚF −2,46 0,87 0,97 −0,14 −0,28 −0,31 1,41 0,53 −3,44 Komerční banka povinný konzervativní ÚF −0,36 1,33 0,36 0,22 −1,57 −0,83 1,46 0,80 −2,57 NN povinný konzervativní ÚF −0,27 0,61 1,12 0,24 −1,93 −0,07 1,26 1,36 −3,76 Uniqa povinný konzervativní ÚF

−0,49

2,67

0,59

0,02

−1,38

−0,84

1,20

0,64

−2,58 Zdroj: Asociace penzijních společností

V porovnání s těmito výsledky je výkonnost vyvážených a dynamických fondů zcela jinde.

Kumulované zhodnocení jednotlivých fondů v letech 2013–2021:

Dynamické 6,10 % p.a.

Vyvážené 3,25 % p.a.

Povinné konzervativní fondy 0,06 % p.a.

Transformované fondy 0,93 % p.a. (staré penzijko, PP)

Kumulované zhodnocení DPS a PP v letech 2013–2021 Autor: Asociace penzijních společností ČR

Detailní zhodnocení jednotlivých fondů všech penzijních společností najdete na webu Asociace penzijních společností.

Kdy jakou strategii zvolit?

Abyste dokázali dobře odhadnout, jaká investiční strategie je vhodná právě pro vás, záleží nejen na vašem odhodlání a schopnosti psychicky unést možné riziko, ale také na počtu let, které vám schází do nároku na důchod.

Doporučenou dobu držení investice (tedy investiční horizont) navrhují jednotlivé penzijní společnosti různě, ale například podle společnosti NN je standardně lze rozdělit takto:





Konzervativní – minimálně 3 roky

Vyvážená – minimálně 5 let

Dynamická – minimálně 7 let

Pokud si penzijko právě zakládáte a jste na prahu produktivního života, pak není důvod, proč byste se měli držet při zemi v nevýdělečné konzervativní strategii. To je nejlepší doba pro dynamické fondy, které investují převáženě do akcií.

Jestliže vám chybí do důchodu 15 let, pak je možné, abyste se ještě na poslední chvíli „přepnuli“ do dynamické nebo vyvážené strategie alespoň na pár let, a teprve 5 let před důchodem přibrzdili a zamkli své zisky zpět v konzervativní strategii.

To ostatně musí udělat i vaše penzijní společnost, protože jí to ukládá zákon o doplňkovém penzijním spoření (§ 114). O této změně vás musí nejpozději 60 dní předem informovat. Vy však máte právo ve zvolené strategii na vlastní riziko zůstat a penzijní společnost vám musí vyhovět. Je to však značné riziko, protože sice můžete vydělat, ale také se může stát, že nadejde čas vašeho důchodu a podílové fondy, které máte v portfoliu, budou zrovna ve ztrátě.

Pokud se tedy rozhodnete pro odvážnější strategii, než je konzervativní, pak k ní vedou dvě cesty:

Přechod ze starého penzijního připojištění na nové doplňkové penzijní spoření (DPS), kde požádáte o zvolenou investiční strategii.

Máte už DPS s konzervativní strategií, pouze požádáte o změnu na jinou investiční strategii.

Přechod ze starého „penzijka“ na nové

V tomto případě musíte začít na pobočce vaší penzijní společnosti, protože přechod z PP na DPS zatím není možný online. Musíte požádat o převod všech prostředků, které jste vložili i získali na státních příspěvcích včetně zhodnocení, na novou smlouvu DPS. V rámci doplňkového penzijního spoření si zároveň zvolíte investiční strategii.

Aby s vámi pracovník penzijní společnosti mohl novou smlouvu o DPS uzavřít, musíte nejprve vyplnit investiční dotazník, ve kterém si společnost prověří, jestli splňujete zákonné předpoklady pro zvolenou strategii. Zejména jde o zkušenosti s investováním a míru rizika, které jste schopni unést. Po podpisu nové smlouvy bude vaše DPS funkční přibližně za 1–3 měsíce, až převod proběhne.

Převod z PP na DPS je bez poplatku.

Změna investiční strategie ve vašem DPS

V tomto případě budete mít lehčí práci, stačí, když své penzijní společnosti oznámíte, že si přejete změnit strategii. Opět zde budete muset vyplnit investiční dotazník.

Změna strategie 1× za rok je u všech penzijních společností bez poplatku, další změna ve stejném roce už může být zpoplatněna.





Kolik stojí změna investiční strategie Penzijní společnost Poplatek za 2. a další změnu Sazebník poplatků Allianz penzijní společnost Nevyužité změny 1× ročně bez poplatku se převádějí do dalších let, jinak 50/60 Kč Sazebník Conseq penzijní společnost Bez poplatku Sazebník ČSOB Penzijní společnost Bez poplatku Sazebník Generali penzijní společnost 500 Kč Sazebník KB Penzijní společnost Bez poplatku Sazebník NN Penzijní společnost Bez poplatku Sazebník Penzijní společnost české spořitelny 500 Kč Sazebník Rentea penzijní společnost Bez poplatku Sazebník Uniqa penzijní společnost 500 Kč Sazebník

Co když zapomenete, u koho vlastně spoříte?

Po dlouhých letech spoření se vám může stát, že už ani nevíte, které penzijní společnosti peníze posíláte. Ani smlouvu, ani roční výpisy nemůžete najít. Co dělat v takové situaci?

Jediný, kdo vám pomůže (pokud nemáte svého finančního zprostředkovatele, který vám penzijko sjednal), je Ministerstvo financí. Tomu adresujte svou žádost o informaci, která společnost vám připisuje státní příspěvky k vašemu spoření. Uveďte své jméno, rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

Žádost adresujte na

Ministerstvo financí ČR

Odbor 36 – Finanční trhy III – oddělení 3602 (Metodická, právní a informační podpora)

Letenská 525/15

118 10 Praha 1