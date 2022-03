Manta Commodities končí na trhu s energiemi. Jde o 23. dodavatele energií

Společnost Manta Commodities SE končí jako dodavatel plynu. Oznámila to v pondělí 21. 3. 2022 v 15:20 hodin operátorovi trhu. Pokud patříte mezi stávající zákazníky, máte možnost využít rychlé změny dodavatele, a to do čtvrtku 24. 3. 2022 do 08:00 hod. Po tomto termínu spadnete do režimu DPI a ten vám začne dodávat plyn od pátku 25. 3. 2022 od 06:00 hod.

Jde o 23. dodavatele energií, který ukončil činnost s jejich obchodováním.

Aktuální stav končících dodavatelů energií

Platnost k 21. 3. 2022