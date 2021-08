Lidé půjčují lidem už neplatí, Zonky končí s manuálním investováním

Společnost Benxy, která službu Zonky provozuje, uvedla, že od 31. srpna 2021 bude novým klientům poskytovat už jen službu Rentiér. Pro stávající klienty skončí možnost manuálního investování do nových půjček od 1. listopadu 2021. U stávajících manuálních investic se podle firmy nic nemění, klienti je mohou nechat doběhnout.

Podle CEO Zonky Jiřího Humhala zájem klientů o službu Rentiér převyšuje ten o manuální individuální investování. Počet uživatelů služby podle něj neustále roste a objem nových vkladů je v porovnání s manuálním investováním v posledních měsících trojnásobný. Z pohledu efektivity tak podle něj nedává smysl vedle sebe udržovat manuální investování a Zonky Rentiéra, tedy služby plnící obdobnou funkci.

Rentiér je pro klienty celkově jednodušší a oproti manuálnímu investování nevyžaduje moc času. Stačí jen zvolit výši vkladu a o zbytek se postará Zonky Rentiér. Z pohledu efektivity nám už ale nedává smysl udržovat vedle sebe dvě služby, které plní obdobnou funkci, uvedl Jiří Humhal.

Někteří investoři zvyklí skládat si portfolio sami manuálně ale nastíněné výhody nevnímají tak pozitivně a zrušení možnosti investovat podle svého uvážení se jim nelíbí. Někteří to kritizovali na sociálních sítích. Někteří upozorňovali především na to, že díky manuálnímu investování dosáhnou na vyšší výnos než přes službu Rentiér. Roky jsem si budoval portfolio s celkem hezkým výnosem 5,2 % a investovat přes Rentiéra s negarantovaným výnosem 3 až 4 % nebudu, uvedl například jeden z klientů Zonky na facebookové stránce společnosti.

Investoři se také zajímali například o to, zda bude možný převod portfolia z manuálního investování do služby Rentiér. Podle Zonky to možné nebude. Rentiér totiž vytváří investiční portfolio z přibližně 500 půjček. Právě takové diverzifikace ale většina manuálních investorů nedocílí, a jejich portfolia by proto nemusela odpovídat předpokladům Rentiéra, uvedla společnost na svém Facebooku.

Manuální investování vs. Rentiér

Na manuálním investování, kdy si investor sám vybírá mezi jednotlivými úvěry a skládá investiční portfolio, Zonky vyrostlo. Bylo možné vybírat podle druhu půjčky, rizika a účelu. Minimální investice byla v řádu stokorun. Manuální investování vyžadovalo více času než automatické investování, které je pohodlnější, bylo ale osobnější a investor mohl sám ovlivnit výši výnosu, která je u Rentiéra daná.

Rentiér je naproti tomu plně automatická služba, která začala fungovat v listopadu 2019 poté, co někteří klienti naopak volali po automatizaci investování, aby s ním nemuseli trávit čas.

Minimální vklad u Rentiéra je 10 tisíc Kč. Po vložení peněz už se o vše ostatní stará Zonky. Vložené peníze firma investuje do stovek různých spotřebitelských úvěrů automaticky prostřednictvím speciálního algoritmu. Cílem je vytvoření portfolia se zastoupením jednotlivých ratingů (úrokových sazeb). Budování portfolia trvá mezi 10 a 60 dny podle výše vkladu, který se rozloží minimálně do 490 malých pohledávek.

Výnosy, poplatky a minimální investice u Rentiéra

Zonky na webových stránkách uvádí, že očekávaný hrubý výnos Zonky Rentier činí 7,36 % p.a. V něm však nejsou započteny poplatky za správu portfolia (2,9 % p.a.) a očekávané rizikové náklady (1,41 % p.a.). Negarantovaný výnos se započtením poplatků (ale před případným zdaněním a započtením inflace) lze podle firmy očekávat na úrovni 3,05 % p.a.

Zonky v dubnu letošního roku změnilo minimální výši investice a také poplatky u služby Rentiér. Minimální výši investice firma snížila z původních 50 tisíc Kč na 10 tisíc Kč. Společnost dále zrušila vstupní poplatek, který činil 1,9 % p.a. Naopak ale zvýšila průběžný poplatek za správu z 2,4 % na 2,9 % p.a.

Příjmy ze služby Rentiér musíte danit v případě, kdy: Příjem z investičních produktů přesáhne 6000 Kč za kalendářní rok.

Máte 2 a více zaměstnání zároveň.

Máte jedno zaměstnání, ale váš roční příjem je vyšší než 48násobek průměrné mzdy (za rok 2020 šlo o částku 1 672 080 Kč).

Podnikáte jako fyzická osoba (jste OSVČ).

Firma také na jaře zvýšila maximální výši půjčky na 900 tisíc Kč z původních 750 tisíc Kč. Minimální výše půjčky je 20 tisíc Kč. Společnost současně prodloužila maximální dobu splácení z 7 na 10 let. Úrok půjčky od Zonky startuje od 2,99 % p.a.

Službu Zonky provozuje společnost Banxy, která se loni stala dceřinou společností Air Bank. Došlo tak k přesunu v rámci investiční skupiny PPF, do které Zonky i Air Bank patří. Zonky, respektive Benxy, je tak součástí skupiny Air Bank, pod kterou spadá vedle stejnojmenné banky ještě český a slovenský Home Credit.

Celá bankovní skupina se letos měla sloučit s MONETA Money Bank, čímž by vznikla třetí největší banka podle počtu klientů po České spořitelně a ČSOB. K tomu však zatím nedojde. Transakcí za 25,9 miliardy Kč měla MONETA od PPF získat celou bankovní skupinu Air Bank, tedy zmíněný český a slovenský Home Credit, banku Air Bank a Zonky.

Akcionáři Monety na červnové mimořádné valné hromadě navrhované spojení sice schválili, neschválili však finanční parametry akvizice. Některým z nich se zdála příliš vysoká cena, jak už jsme psali v tomto článku.