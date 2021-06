Spojení MONETY a PPF se odkládá, akcionářům se nelíbila cena

Akcionáři MONETA Money Bank na mimořádné valné hromadě sice na úterním jednání schválili navrhované spojení (pro akvizici hlasovalo 61,9 % akcionářů) s bankovní divizí PPF, neschválili však finanční parametry akvizice. Pro hlasovalo 61,7 % akcionářů, ke schválení bylo však zapotřebí alespoň 75 % hlasů. Valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 73,1 % akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.

Většina akcionářů vyslovila souhlas s vizí vytvořit silného českého šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu. Vážíme si podpory tohoto cíle a správnosti našeho strategického záměru. Bohužel většina hlasujících pro tuto transakci nedosáhla vysoké hranice 75 % přítomných, tudíž financování koupě skupiny Air Bank schváleno nebylo. Nicméně věříme, že v blízké budoucnosti najdeme způsob, jak získat potřebnou podporu a transakci dokončit, uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Do MONETA Money Bank se měly sloučit: Air Bank

český i slovenský Home Credit

Zonky, které jsou obchodní značkou Benxy.

PPF vlastní v Monetě prostřednictvím společnosti Tanemo téměř 29,94 % akcií, a to především díky dobrovolnému veřejnému návrhu na odkup akcií z 8. února 2021 a dalších nákupů, které byly vypořádány v průběhu letošního jara.

Jaké budou další kroky PPF, zda přijde s lepší nabídkou, zatím není jasné. Vyjádření finanční skupiny k současné situace ale naznačuje, že chce jednat dál. PPF má rozsáhlé zkušenosti jako spolumajitel akciových společností se zastoupením různých skupin akcionářů a nejednou dokázala, že umí čelit náročným výzvám vyplývajícím z tohoto prostředí, uvedl mluvčí skupiny Leoš Rousek.

Cena je příliš vysoká, kritizují někteří akcionáři

Transakci by podle všeho rád dotáhl také šéf Monety Tomáš Spurný. Ten v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že věří, že o správnosti akvizice je stejnou měrou přesvědčena MONETA i skupina PPF. A že dříve nebo později bude tento plán realizován . Zároveň ale připustil možnost, že se MONETA možná dočká alternativní nabídky od někoho jiného.

Podíl na základním kapitálu MONETA Money Bank převyšující 1 % Akcionáři Podíl na základním kapitálu Tanemo a.s. 29,94 % Raiffeisen Bank International AG 6,37 % Barclays Bank Plc 5,08 % Brown Brothers Harriman Co. 3,65 % State Street Bank and Trust Company 2,92 % Belviport Trading Limited 2,41 % Chase Nominees Limited 2,15 % RBC Investor Services Trust 1,88 % Nortrust Nominees Limited 1,68 % Xtyreg Limited 1,53 % First Asset Global Financial Sector ETF 1,42 % Generali CEE Holding B.V. 1,36 % Abu Dhabi Investment Authority 1,30 %

Zdroj: MONETA Money Bank. Pozn.: Akcionářská struktura k 15. červnu 2021. Společnosti uvedené v seznamu nemusejí být konečnými akcionáři, mohou držet akcie banky v jejich prospěch.

Transakcí za 25,9 miliardy Kč měla MONETA od PPF získat Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (služba peer to peer půjček Zonky).

Nákup měl být financován ze dvou zdrojů: zmíněná částka měla jít z nadbytečného kapitálu banky, dále z nově vydaných akcií (celkem 291 375 000), které by PPF získala za 80 Kč za akcii, jejich vydáním by se navýšil celkový kapitál banky. Právě toto navýšení kapitálu však akcionáři, v čele s aktivistickým fondem Petrus Advisers (ten by měl držet do 10 % akcií Monety), odmítli.

Představitelé MONETA Money Bank v květnu oficiálně podepsali se zástupci PPF rámcovou smlouvu, kterou akvizici stvrdili. Po akvizici měla skupina PPF vlastnit dle odhadu 55,38 % akcií banky. Byla by tak povinna učinit nabídku převzetí banky, která by spočívala v odkupu až 100 % akcií MONETA za cenu minimálně 80 Kč za akcii. Hodnota banky tak měla být minimálně na úrovni 40,9 miliardy Kč, což představuje ekvivalent 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok.

Kdo je účastníkem rámcové smlouvy MONETA Money Bank, a.s

Home Credit N.V.

Home Credit International a.s.

Tanemo a.s

Společnosti přidružené k PPF Financial Holding B.V.

Kořeny MONETA Money Bank sahají až do 90. let, kdy vznikla Agrobanka Praha. V srpnu 1998 byla uzavřena kupní smlouva s GE Capital Bank. Během roku 2005 došlo k přejmenování na GE Money Bank. V květnu 2016 dochází ke změně názvu na MONETA Money Bank, zvláště vlivem odchodu původně amerických vlastníků.

Loni v dubnu akvírovala Wüstenrot stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. V červenci 2020 došlo k přejmenování stavební spořitelny a k 1. 1. 2021 k fúzi hypoteční banky. Nyní měla být na řadě Air Bank, dva Home Credity a Zonky. Sloučení a vypořádání transakce bylo předběžně stanoveno na 1. října 2021.

MONETA získala návrh od skupiny PPF letos v lednu. Spojení s Air Bank by zamíchalo kartami na tuzemském bankovním trhu – vznikla by tím třetí největší banka podle počtu klientů po České spořitelně a ČSOB. K tomu však zatím nedojde.