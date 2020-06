 »   »  Lhůta pro podání daňového přiznání se znovu prodlužuje. Sankce už ale běží na pozadí

Ministerstvo financí kvůli koronaviru nejprve prodloužilo možnost podat daňové přiznání k dani z příjmu do 1. července 2020. Nyní se tedy lhůta opět prodlužuje, a to až do 18. srpna, kdy je možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Podnikatelé a živnostníci díky tomu získají ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu, čímž jim ponecháme důležité finanční prostředky k překonání těžkého období, uvedla po pondělním jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová.

Opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna 2020.

Pokud jste tedy měli daňové přiznání odevzdat k 1. dubnu 2020, běží vám v období do 18. srpna lhůta, za kterou je vám účtována sankce. V případě, že daň neuhradíte do konce prodlouženého termínu, budete muset zaplatit pokutu vyměřenou už od 1. dubna 2020.

Odsouvá se také daň z nabytí nemovitých věcí

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmu je součástí třetího liberačního balíčku, který vláda připravila na podporu ekonomiky zasažené koronavirem.

Balíček vedle toho prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020. Až do 31. prosince 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Vláda dále automaticky promine úroky na všech daních za období od začátku nouzového stavu do 31. prosince 2020 v případech, kdy bude správcem daně povoleno posečkání v souvislosti s koronavirem, uvedlo ministerstvo financí.

Odložení platby daně z nabytí nemovitosti je zcela logický krok, neboť panuje široká politická shoda na jejím zpětném zrušení. Vzhledem k délce standardního legislativního procesu však hrozilo, že někteří kupující budou muset daň uhradit a po nabytí účinnosti zákona jim bude oproti žádosti na finanční úřad vrácena. Této zbytečné administrativě se chceme vyhnout a necháme peníze kupujícím rovnou, vysvětlila opatření Schillerová.

Platbu daně z nabytí nemovitých věcí už vláda jednou odložila v rámci Liberačního balíčku II., a to do 31. srpna. Novým rozhodnutím chce překlenout období až do nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které vláda plánuje.

Co obsahuje Liberační balíček III