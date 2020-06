 »   »  Které přivýdělky vám mohou snížit důchod a jak se tomu vyhnout?

Období, během kterých jsou z různých důvodů vaše příjmy spíš jen ve formě přivýdělků, mohou negativně ovlivnit výši vašeho důchodu. Hrozí to v situaci, kdy je přivýdělek během určité doby stanovené zákonem nižší než předchozí i následující příjmy. Dobrou zprávou je, že existuje postup, jak se tomu vyhnout. Tou špatnou pak, že si na něj musíte vzpomenout v pravý čas.

Náhradní doba pojištění a vyloučená doba

Výše popisovaná situace, kdy přivýdělek může negativně ovlivnit důchod, se tedy týká nižších než obvyklých příjmů získaných během tzv. náhradních dob pojištění.

Náhradní doba pojištění (NDP) je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se tato doba za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod. Typicky se jedná například o dobu péče o dítě při pobírání peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřská) nebo rodičovského příspěvku. Právě péče o dítě do čtyř let se pro účely nároku na důchod započítává ze 100 %. Pro účely důchodového pojištění se za dítě považuje dítě vlastní, osvojené a dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, upřesnila pro server Měšec.cz Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Obecně se problematika přivýdělku během náhradní doby pojištění, který může negativně ovlivnit výši důchodu, týká dob, které jsou uvedeny v § 16 odst. 4 písm. a) – k) zákona o důchodovém pojištění.

Z titulu náhradních dob pojištění se důchodového pojištění účastní: osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,

osoby pečující osobně o dítě mladší 10 let, které je závislé na péči ve stupni I nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II–IV, pokud spolu žijí v domácnosti nebo jde-li o blízkou osobu,

osoby soustavně se připravující na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné či vysoké škole po dobu prvních šesti let studia po dosažení 18 let (platí pouze pro období do roku 2010),

osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o práci po dobu, kdy jim náleží podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci a max. v rozsahu tří let po dobu, kdy jim tato podpora nenáleží,

osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,

osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách ČR (kromě vojáků z povolání a vojáků v další službě (do 30. 6. 2016),

osoby konající civilní službu (do konce roku 2004),

příjemci invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní penzi nebo osoby, které podmínky nároku na tento invalidní důchod splňují a pobírají výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních zákonů,

osoby, u kterých po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění trvá dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa (která vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě) nebo podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného nebo podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství před porodem,

osoby s ochranou a pomocí dle zákona o ochraně svědků a dalších osob v souvislosti s trestním řízením,

osoby v podpůrčí době dávky otcovské poporodní péče v době po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění (od 1. 2. 2018). Další podrobnosti o NDP najdete na webu ČSSZ.

Pokud během náhradní doby pojištění nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu. Při stanovování důchodu se počet dnů vyloučených dob odečte od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr vašich výdělků. Docílí se tak toho, že se příjem dosažený během vašeho života nebude rozmělňovat obdobím, kdy jste vykonávali nějakou záslužnou činnost (např. zmíněná péče o děti), ale byli jste bez příjmu. Institut vyloučené doby má tak na výši důchodu pozitivní dopad v tom smyslu, že zmíněná období vaši penzi nijak nesníží.

Příjem v náhradní době pojištění

Jiná situace nastává, když máte během náhradní doby pojištění příjem zahrnovaný do vyměřovacího základu. Dřívější právní úprava kategoricky upřednostňovala v případě souběhu vyloučené doby a doby s příjmy právě dobu s vyměřovacím základem, bez ohledu na jeho výši. To samozřejmě mělo v případě nízkých vyměřovacích základů negativní vliv na výši důchodu, vysvětlil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services. Novější právní úprava, platná od roku 2010, už tyto možné negativní dopady na výši důchodů eliminuje. V praxi mohou podle Šafaříka nastat dvě situace.

Jde-li o období před 1. lednem 1996, pokud se kryje doba s vyšším příjmem s vyloučenou dobou, přihlíží se k tomuto příjmu a daná vyloučená doba se nezahrne do celkového počtu vyloučených dob. Naopak, v případě nižších příjmů se k těmto příjmům nepřihlíží a daná vyloučená doba se do celkového součtu vyloučených dob zahrne, popisuje Šafařík.

Po 31. prosinci 1995 se však podle něj už postupuje odlišně. Náhradní doba pojištění, která se kryje s dobou s příjmy neboli vyměřovacími základy, není vyloučenou dobou. ČSSZ tedy zahrne do výpočtu výše důchodu vždy vyměřovací základy, pokud aktivně nepožádáte o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám.

Upřednostnění vyloučené doby

O upřednostnění vyloučených dob se dá požádat stejným způsobem i při sepisování žádosti o invalidní důchod. V případě pozůstalostního důchodu by to podle Drmolové přicházelo v úvahu pouze v případě, že půjde o pozůstalostní dávku po osobě, která měla během náhradní doby pojištění souběh příjmů, jde o období po 1. lednu 1996 a postup se bude týkat celého časového období souběhu.

O upřednostnění vyloučené doby před příjmem můžete požádat pouze při sepisování žádosti o důchod. Šafařík zdůraznil, že je nutný aktivní přístup, protože v protokolu, který sepisuje úředník, resp. referentka příslušné místní správy sociálního zabezpečení, není tato možnost vůbec nabídnuta, a tak je nutné si přímo vyžádat její výslovné uvedení do daného dokumentu.