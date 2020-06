 »   »  Krize přesunula banky více do online, banky přehodnotí efektivitu některých poboček

Koronakrize, a s ní spojená karanténa a restriktivní vládní opatření, ovlivnila celou řadu běžných věcí v našem každodenním životě. Změnila také svět bankovnictví. Mnohé banky během karantény ze dne na den začaly fungovat víceméně online s tím, že velká část jejich zaměstnanců pracovala z domova. Výsledkem toho je, že několik bank se dokonce rozhodlo pro omezení sítě svých kamenných poboček. Uzavřeli jsme trvale dvě malé pobočky, průběžně vyhodnocujeme další, nicméně plošné uzavíraní neplánujeme, říká Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

O konci poboček se rozhodovalo ještě před pandemií

Většina bank s uzavíráním poboček ale počítala už před vznikem pandemie a koronakrize jejich konec jen uspíšila, případně na něj neměla podstatný vliv. V souvislosti s koronavirovou krizí Komerční banka urychlí některé kroky původně plánované na pozdější období. Ke konci srpna proto ukončíme činnost 64 menších poboček. Část vybraných poboček je v současné době, z důvodu preventivních opatření COVID-19, už uzavřena, přiznává Pavel Zúbek tiskový mluvčí Komerční banky.

Také ING Bank zavírala pobočky bez ohledu na pandemii. Naši dlouhodobou strategii vytvořit digitální banku jsme oznámili už před několika lety. S jejím naplňováním, které počítá s postupným uzavíráním poboček, jsme začali v závěru loňského roku. Od té doby jsme uzavřeli téměř všechny své pobočky a kiosky v Česku. V průběhu června uzavřeme poslední v pražském Quadriu. Necháme si tak pouze pobočku v OC Harfa v blízkosti naší centrály pro klienty, kteří by za námi chtěli přijít osobně. Přechod na digitální banku a rušení poboček tedy nijak nesouvisely s koronavirem, komentuje rušení poboček Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING bank N. V.

Česká spořitelna ruší spíše pobočky v malých městech a na vesnicích, jejichž provoz se jim kvůli vysokým nákladům nevyplatí. V důsledku pandemie jako takové nedošlo k uzavření žádné z poboček. Stejně jako v předchozích letech i letos optimalizujeme dostupnost naší sítě. V tomto roce dojde k uzavření zhruba dvou desítek poboček, u nichž návštěvnost klesla pod hranici provozní udržitelnosti a pohybovala se v řádu jednotek klientů denně, a to zejména na vesnicích a malých městech, objasňuje Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

Banky chtějí navštěvovanost poboček sledovat, pak se rozhodnou, co s nimi

Obdobně postupuje Raiffeisenbank. Návštěvnost a využití jednotlivých obchodních míst pravidelně analyzujeme a tam, kde je návštěvnost minimální, pobočku zavíráme nebo přesunujeme jinam. Jde o přirozený proces, nikoliv pouze o důsledek koronavirové pandemie, vysvětluje Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Naprostá většina bank však zavírání poboček nechystá, anebo v tomto ohledu zvažuje spíše dílčí úpravy. Air Bank má v současné době 35 poboček a dlouhodobě říkáme, že je to plus mínus stav, na který jsme se chtěli od startu banky dostat. Pravidelně se ale díváme, jak jsou naše pobočky navštěvované. Například plánujeme rozšířit naše pobočky v Teplicích a Ostravě v Nové Karolině, protože ty kapacitně už nestačí zájmu našich klientů. Naproti tomu jsme se ke konci června 2020 rozhodli uzavřít naši pobočku ve Znojmě, protože tam naopak návštěvnost dlouhodobě nedosahuje takové hranice, která by se bance vyplatila. Bankomat pro vklad i výběr hotovosti na místě ale dál zůstane, upřesňuje Jana Karasová, tisková mluvčí Air Bank.

Velké uzavírání poboček není v plánu

Banky velké uzavírání poboček neplánují Banka Uzavřené pobočky Air Bank 1 Banka CREDITAS Žádná Česká spořitelna 20 Českomoravská záruční a rozvojová banka Žádná ČSOB 2 Equa bank Žádná Expobank CZ Žádná Fio banka Žádná ING bank N. V. Všechny kromě jedné J&T BANKA Žádná Hypoteční banka Žádná Komerční banka 64 mBank Žádná MONETA Money Bank Žádná Oberbank AG Žádná Raiffeisenbank Žádná Sberbank Žádná Trinity Bank Žádná UniCredit Bank Žádná

Dvě banky síť naopak rozšíří



Sberbank a Banka CREDITAS naopak uvažují o otevírání dalších poboček. Podle tiskové mluvčí Banky CREDITAS Lucie Brunclíkové je totiž náročné osobní kontakt bankéře a klienta zcela nahradit elektronickou komunikací. U řady služeb, zejména těch náročnějších, je pobočka s osobním kontaktem jen obtížně nahraditelná. Typicky do této sféry patří firemní úvěry, investice nebo hypotéky. Další sférou je prémiové bankovnictví, u nějž rovněž klienti preferují osobní kontakt, myslí si Brunclíková.

Pandemie svět financí změnila

Pandemie ale ovlivnila bankovnictví i jinak než jen omezováním provozu či případným uzavíráním kamenných poboček bank. Například tím, že několikanásobně vzrostl zájem veřejnosti o bezhotovostní platby. Jak vyplývá z dat České spořitelny, ze 300 tisíc klientů banky, kteří před pandemií preferovali hotovost a kartu nepoužívali vůbec, nebo zhruba jen jednou měsíčně, začalo více než 100 tisíc lidí kartu používat pravidelně jak k nákupům v obchodě, tak na internetu.

Dá se prý očekávat, že do konce roku 2020 se podíl hotovostních a bezhotovostních plateb vyrovná (nyní představují bezhotovostní platby v České spořitelně zhruba 40 %). Banka plánuje přechod části poboček do plně bezhotovostního režimu. Předpokládáme, že do konce roku by v bezhotovostním režimu mohla fungovat až polovina z našich zhruba 500 poboček. Hotovostní operace už nyní představují pouze 5 % ze všech klientských interakcí na našich pobočkách, zbytek zabírají bezhotovostní operace a poradenství, tvrdí Filip Hrubý.

Internet nezná zavírací hodiny