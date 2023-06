Kolik zaplatíte u moře v Chorvatsku za jídlo v restauracích a za zmrzliny? Známe ceny (FOTO)

Kolik vás bude stát stravování u moře v restauracích a na promenádách? Inu, hodně. Za to pohodlí si nechají obchodníci v restauracích a občerstveních zaplatit, protože vědí, že si s sebou na procházku nejspíše neponesete svačinu, oběd či večeři. A že s sebou nebudete mít ani chladicí tašku s nanuky z obchodu. Ale i přesto se ušetřit dá.

V tabulkách a galeriích se můžete podívat na ceny, které si provozovatelé stravovacích zařízení účtují přímo u moře. Tedy v místech, kde je nejvyšší počet turistů a máte před sebou pláž na koupání.

V chorvatských restauracích ceny začínají od cca 250 Kč na osobu, to se bavíme o jídle typu šopský či kuřecí salát. Rybí polévka je okolo 190 Kč (ve Slovinsku 130 Kč).

Rizoto pro 1 osobu vyjde na 500 Kč (ve Slovinsku u moře cca 280 Kč), tuňákový steak s přílohou na 670 Kč (ve Slovinsku 450). Na osobu. Nejlépe asi vychází pizza, margherita se drží okolo 270 Kč u střední velikosti (ve Slovinsku 230 Kč).

Ceny potravin u moře a ukázky okolí. Baška, Krk, Chorvatsko (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Čevapčiči 310 Kč, plus příloha, zaokrouhlete na 400 Kč. Opět pro jednoho. Ve Slovinsku za totéž dáte do 280 Kč.

Ale kromě restaurací najdete i spoustu malých provozoven s rychlým občerstvením. Tam za čevapčiči „na stojáka“ zaplatíte do 300 Kč, doner kebab vyjde okolo 170 Kč. Taková místa jsou tedy levnější, ale jíte za pochodu, žádná romantika.

Ceny potravin u moře a ukázky okolí. Pula, Istrie, Chorvatsko (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Takže ano, připravované jídlo v restauracích u moře je v Chorvatsku dost drahé. Ale platí to i u rychlého občerstvení.

Jenže ceny také nejsou u všech stejné. Třeba dát za půl litru vychlazené vody 67 Kč (2,70 €) je blbost, podobně 129 Kč (5,40 €) za Red Bull. Prostě to za ty ceny nekupujte a vodu si vždy noste s sebou.

Ceny potravin u moře a ukázky okolí. Pula, Istrie, Chorvatsko (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

A přitom hned ve vedlejším no-name občerstvení dáte za vychlazenou Coca-Colu 47,69 Kč (2 €), ve vedlejší pekárně koupíte 0,5 l českého Pilsner Urquell za 57,23 Kč (2,40 €). Což je levnější než někdy na českých benzínkách.





Ceny potravin u moře a ukázky okolí. Baška, Krk, Chorvatsko (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Co to znamená? V místě, kde budete, si projděte nabídku občerstvení a plaťte za to, co dává cenový smysl s ohledem na lokalitu.

Zmrzlina za 2 € (47,69 Kč ) je v pořádku, když bude lepší, tak i za 2,50 €. Nad to už ne, ale většina provozovatelů zmrzlinu prodává právě za 2 €. Mimochodem, přesně tolik už stojí zmrzlina i u nás, projděte se po nádražích a obchodních centrech… Ale v Chorvatsku jste u moře.

Přímo u moře často najdete různé malé pekárny, které prodávají čerstvé pečivo. To je přitom jen mírně dražší než v běžné nákupní síti (cca 20 %). Tam se vůbec nemusíte bát nakupovat, je to na férovku. V pekárnách přitom můžete koupit i některé nápoje. Opět levnější než v restauracích. Typicky jde o perlivé nápoje a kysané mléčné výrobky.

Ceny potravin u moře a ukázky okolí. Baška, Krk, Chorvatsko (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pokud u moře uděláte nákup v nějakém místním obchodě se smíšeným zbožím, bude to raketa. Malý jogurt za 33 Kč (Lidl 8,50 Kč), čerstvé mléko za 71,54 Kč (Lidl za 29 Kč) a tak dále. Naštěstí u moře často operuje obchodní síť Konzum, kde jsou ceny relativně v pořádku.

Ceny potravin u moře a ukázky okolí. Baška, Krk, Chorvatsko (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Cena je mimo? Jděte jinam

Chorvatsko není drahá země. Ve městech mimo mořká letoviska jsou ceny v pořádku. Třeba v Zagrebu v Konzumu stojí chlazená Coca-Cola 27,42 Kč (1,15 €), což je méně než v Česku (běžně okolo 30 Kč). Na chorvatské benzince za ni dáte 40,54 Kč (1,70 €).

Konzum, Zagreb, Chorvatsko (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

O ceně rozhoduje poptávka. Když je vysoká, cena leze nahoru. Pokud to někdo zaplatí, není důvod ji snižovat. Ubytování a stravování u chorvatského moře je skutečně drahé. Přitom pohonné hmoty jsou levnější než v Česku a ceny v obchodních řetězcích jsou pro českou penězenku také velmi příjemné.

Dlužno dodat, že v době testu restauratéři v Rijece a v Bašce neměli o zákazníky nouzi, v drtivé většině je tvořili Němci, Poláci a španělsky i anglicky mluvící zákazníci. Z obchodního hlediska se pak nelze divit tomu, že Chorvati nemají důvod u moře zlevňovat.

Pořád máte možnost volby.

Můžete jet do levnějšího Slovinska a užít si jejich cca 45 km moře.

Nebo jet do levnějšího Řecka. Což autem znamená minimálně 15 a více hodin. Ne každý to chce podstupovat a s dětmi se to komplikuje ještě více.

Bosna a Hercegovina je cesta, ale třeba Černá Hora je cenově jako Chorvatsko, někdy dražší.

Nebo zkuste Albánii, ale to jsme na jihu, moc hraničních přechodů a kousek dál už je Řecko silným konkurentem.

Toto vše Chorvati moc dobře vědí. V kombinaci s cca 2 km pobřeží u moře (bez ostrovů), dostupností autem a nekonečnými možnostmi u moře tamní provozovatelé ubytovacích a restauračních zařízení nemají důvod snižovat ceny. Vždy to totiž někdo jiný zaplatí. Klíče v rukou má jen a jen zákazník.

Tabulka: Příklady cen za hotová jídla

Příklady cen za hotová jídla Název jídla

(i s přílohou) Chorvatsko

Pula, Baška Slovinsko

Isola Itálie

Trieste Grilované kuře 310 Kč (13 €) 286,17 Kč (12 €) Těstovinový salát 286,17 Kč (12 €) Tatarský biftek 200 g pro 2 osoby 810,81 Kč (36 €) 620,03 Kč (26 €) Jadranské kalamáry pro 2 osoby 834,66 Kč (35 €) Tuňákový salát 226,55 Kč (9,50 €) Palačinka s Nutellou 188,40 Kč (7,90 €) 119,24 Kč (5 €) Rizoto s krevetami 572,34 Kč (24 €) 357,71 Kč (15 €) Tuňákový steak 667,73 Kč (28 €) Sicilský salát s olivami a rajčaty 333,86 Kč (14 €) Mečoun s kapary, rajčaty a olivami 405,41 Kč (17 €) Toust se šunkou a sýrem (12 × 12 cm) 178,85 Kč (7,50 €) 119,24 Kč (5 €) Pizza margherita 259,94 Kč (10,90 €) Čevapčiči 226,55 Kč (9,50 €) Boloňské špagety – dětská porce 286,17 Kč (12 €) Hamburger s brambory 286,17 Kč (12 €) Lasagne 190,78 Kč (8 €) Salát César 333,86 Kč (14 €) 262,32 Kč (11 €) Kuřecí salát 262,32 Kč (11 €) Jehněčí kotlety 882,36 Kč (34 €)

Doporučení

Pokud chcete v Chorvatsku jíst v restauracích, bude vás to stát balík, klidně 2000–3000 Kč denně. Jestli má být součástí vaší dovolené i pravá denní balkánská kuchyně, jeďte k moři do Slovinska, tamní restaurace u moře mají ceny normální. Ale zase slovinské moře má jen cca 45 km, Chorvati vědí, že si vyšší ceny mohou dovolit.

Pokud nechcete v Chorvatsku dát polovinu nákladů za stravování, stravujte se mimo restaurace a užijte si moře, přírodu a normální ceny v obchodech. Protože kromě cen ubytování u moře a cen v restauracích u moře je tam to ostatní skutečně v pohodě.

Článek je součástí seriálu Šetříme s Měšcem, v němž našim čtenářům radíme, kde mohou uspořit, kde najdou nejlepší cashback nebo získají bonus při založení bankovního účtu. V seriálu najdete ale i tipy, jak si vybrat dobré povinné pojištění či rady, jak ušetřit při výměně peněz.

Tabulka: Porovnání cen zmrzliny u moře a na pláži

Porovnání cen zmrzliny Místo Místo Zmrzlina 1 kopeček Zmrzlina točená Cukrárna, nákupní centrum Europa Trieste, Itálie 40,54 Kč (1,70 €) Cukrárna Galeb Izola, Slovinsko 42,93 Kč (1,80 €) 59,62 Kč (2,50 €) Cukrárna Bubble Waffle Izola, Slovinsko 35,77 Kč (1,50 €) Cukrárna Jadran u Ekrenu Izola, Slovinsko 52,46 Kč (2,20 €) nabíraná, ne kopeček Cukrárna Mr. Milord Izola, Slovinsko 59,62 Kč (2,50 €) 83,47 Kč (3,50 €) Cukrárna, Riva 14 Pula, Chorvatsko 59,62 Kč (2,50 €) Cukrárna, Riva 10 Pula, Chorvatsko 47,69 Kč (2 €) Sereny Ice Cream, Kandlerova 32 Pula, Chorvatsko 59,62 Kč (2,50 €) Cukrárna, Kandlerova 21 Pula, Chorvatsko 47,69 Kč (2 €) Cukrárnna, Emila Geistlicha 53 Zarok, Krk, Chorvatsko 47,69 Kč (2 €) Cukrárna, Emila Geistlicha 30 Baška, Krk. Chorvatsko 47,69 Kč (2 €) 47,69 Kč (2 €)

Tabulka: Porovnání cen nanuků u moře a na pláži

Porovnání cen nanuků na pláži Výrobek Promenáda

Viale Miramare

Trieste, Itálie Pláž

Restavracija in Lounge bar Svetilnik

Izola,

Slovinsko Algida: Equilibra, 28,62 Kč (1,20 €) Algida: Twister, Crocante, Lemonissimo, Cremino 42,93 Kč (1,80 €) 64,39 Kč (2,70 €) Algida: Calypso, Solero, Bikini 1969 54,85 Kč (2,30 €) 64,39 Kč (2,70 €) Algida, Cornetto Classico 57,23 Kč (2,40 ) 64,39 Kč (2,70 €) Algida: Noger 64,39 Kč (2,70 €) Algida, Cornetto Royal 62 Kč (2,60 €) Algida, Magnum Classico 62 Kč (2,60 €) 88,24 Kč (3,70 €) Algida, Magnum Sunlover 66,77 Kč (2,80 €) 88,24 Kč (3,70 €) Nestlé: Motta Tropical, Water Melon, Kactus, Cool, Frutti, Pirulo, Smarties, Concertino, Oreo 52,46 Kč (2,20 €) Nestlé: Motta Ghiaciolli 28,62 Kč (1,20 €) Nestlé: Motta Maxicono, Mokaccino Crunchy, Crovante Biscotto 69,17 Kč (2,90 €)

Porovnání cen: Itálie a Slovinsko

Porovnání cen nápojů Nápoj/Místo Promenáda

Viale Miramare

Trieste, Itálie Mercator (obchodní síť)

Izola, Slovinsko Ristos Grill Bar

Izola, Slovinsko Cukrárna Jadran u Ekrenu

Izola, Slovinsko Pláž

Restavracija in Lounge bar Svetilnik

Izola,

Slovinsko Pivo Theresianer 0,5 l 95,39 Kč (4 €) Pivo Corona 83,46 Kč (3,50 €) 119,24 Kč (5 €) Pivo Heineken 0,40 l 64,39 Kč (2,70 €) 119,24 Kč (5 €) Pivo Zlaten Dab 64,39 Kč (2,70 €) Pivo Laško 0,5 l 59,62 Kč (2,50 €) 107,31 Kč (4,50 €) Káva Espresso 31 Kč (1,30 €) 24,80 Kč (1,04 €) 5,77 Kč (1,50 €) 54,85 Kč (2,30 €) Káva Latte Macchiato 59,62 Kč (2,50 €) 2,25 Kč (1,60 €) 35,77 Kč (1,50 €) 83,47 Kč (3,50 €) Mochito 178,86 Kč (7,50 €) 195,55 Kč (8,20 €) Ledová tříšť 200 ml 59,62 Kč (2,50 €) Red Bull 107,31 Kč (4,50 €) 107,31 Kč (4,50 €) Coca-Cola 0,5 l 21,22 Kč (0,89 €) Coca-Cola 0,25 l 59,62 Kč (2,50 €) 83,46 Kč (3,50 €)

Porovnání cen: Chorvatsko

Porovnání cen nápojů Nápoj/Místo Cukrárna

Riva 14, Pula Pekárna Lekaj

Baška Jakési občerstvení

Emila Gesticha, Baška Občerstvení o 10 m vedle

Baška Káva Espresso 47,69 Kč (2 €) Káva Latte Macchiato 59,62 Kč (2,50 €) Coca-Cola 0,5 l 71,54 Kč (3 €) 47,69 Kč (2 €) 95,39 Kč (4 €) Voda 0,5 l 47,69 Kč (2 €) Pivo 95,39 Kč (4 €) Pivo Pilsner Urquell a Kozel 0,5 l 57,23 Kč (2,40 €) Pivo Heineken 64,38 Kč (2,70 €) 95,39 Kč (4 €) Karlovačko pivo, Ožujsko pivo 59,62 Kč (2,50 €) 93 Kč (3,90 €)

