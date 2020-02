 »   »  HBO, Netflix nebo Amazon. Kolik stojí předplatné online filmů?

Aerovod

Česká služba se zaměřuje na menší a nezávislé domácí i zahraniční filmy a dokumenty. Většina videotéky je dostupná v rámci měsíčního nebo ročního předplatného. Přehrávat jde jen na desktopu, mobilní aplikace chybí. Stejně jako před loňským spuštěním předplatného jde filmy dál také půjčovat za 60 Kč na 30 dní nebo kupovat za 110 Kč.

Pro hladký chod přehrávání je potřeba mít co nejnovější verzi webového prohlížeče a stabilní a rychlé internetové připojení. To si můžete ověřit na stránkách Aerovodu, kde si zdarma přehrajete jakýkoliv trailer. Pokud bude přehrání plynulé, je rychlost vašeho připojení dostatečná.

Streamovací platformy Služba Provozovatel Sídlo Počet videotitulů Rok vzniku služby Aerovod Aerofilms s.r.o. Česko 200* 2012 Amazon Prime Video Amazon.com, Inc USA 750 2006 Apple TV+ Apple Inc. USA ? 2019 Banaxi Go Banaxi Limited Kypr 500 2012 Dafilms.cz Doc-Air, z.s. Česko 1900 2008 HBO Go HBO Europe s.r.o. Česko 6400 hodin 2010 iPrima.cz FTV Prima, spol. s r.o. Česko 100 2015 Netflix Netflix Inc. USA 5000 1997 Nova Voyo TV Nova s.r.o. Česko 2000 2014 YouTube Premium Google Inc. USA Desítky titulů 2008

*Aerovod má ve své filmotéce téměř 300 snímků, v režimu předplatného jich ale nabízí méně, kolem 200. Firma na webu také upozorňuje, že režim předplatného je navíc omezen na spuštění maximálně tří filmů během jedné hodiny.

**HBO u nás zahájilo vysílání v roce 1994. Od roku 2008 službu provozuje společnost HBO Europe s.r.o., se sídlem v pražských Holešovicích.

Amazon Prime

Služba je dostupná na chytrých telefonech, tabletech a televizích. Mobilní aplikace pro telefony umožňuje, stejně jako například Netflix, stahování obsahu pro pozdější sledování. Obsah zahrnuje přejaté filmy a seriály, zároveň i původní tituly produkované pod značkou Amazon Originals.

Videotéka nabízí 750 titulů. Českou podporu má několik známých seriálů jako Fear the Walking Dead, Into the Badlands nebo Mr. Robot, celkový počet titulů, které mají český dabing nebo české titulky, je zhruba 30.

Platforma nabízí samostatné předplatné (viz 2. tabulka), prvních 30 dní je zdarma. Členové klubu Amazon Prime pak platí 12,99 dolaru měsíčně za členství a filmovou knihovnu mají zahrnutou v ceně společně s dalšími výhodami jako streamování hudby nebo poštovné zdarma.



Apple TV+

Služba odstartovala loni v listopadu ve stovce zemí včetně Česka a podobně jako Netflix nebo HBO sází na vlastní produkci. Ve videotéce má jak nové, tak starší či nezávislé snímky, které je možné sledovat online či offline. Tarif nabízí kvalitní obraz v rozlišení 4K, HDR (Dolby Vision) a zvuk v Dolby Atmos. Služba nabízí měsíční předplatné, které je možné sdílet s dalšími pěti členy rodiny. Kdo si koupí nové zařízení od Applu, dostane předplatné na rok zdarma.

Seriály v Apple TV+ mají české titulky. Oproti HBO GO či Netflixu chybí dabing. Netflix loni na podzim začal nabízet české filmy, HBO tuzemské filmy a seriály samo vyrábí.

Banaxi

Kyperská streamovací služba Banaxi nabízí dvě možnosti měsíčního předplatného. První se jmenuje Banaxi mini, stojí 49 Kč a umožňuje přístup k 50 filmům. Banaxi Go pak za 99 Kč měsíčně 500 filmů. Videotéka obsahuje domácí i zahraniční filmy buď dabované do češtiny, nebo s titulky v původním znění.