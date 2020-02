 »   »  Chceme větší inflaci! Odtajněné záznamy prozradily, jak to bylo s oslabením koruny

Když se to neudělá dnes, do konce roku se to již nestihne. A když se to pak třeba udělá pod tlakem okolností, bude to nákladnější. I takto se argumentovalo, když se v listopadu 2013 rozhodovalo o oslabování koruny a devizových intervencích.

Byla deflace skutečně hrozbou?

Hampla pak následně nepřímo zkritizoval bývalý prezident a profesor ekonomie Václav Klaus. Ten poukázal na „velmi sebevědomý text viceguvernéra Mojmíra Hampla ‚Měnová politika v časech měnového populismu‘ (ČNB, 13. 12. 2013), který všechny námitky odmítá jako ‚měnový populismus‘, jako ‚pouliční ekonomi‘, jako ‚psychologickou hru pro vyděšení publika‘“.

Kritika prezidenta vyšla jak v politickém komentáři, tak byla zařazena do knihy Byla deflace skutečně hrozbou? vydané Institutem Václava Klause v roce 2014.

Devizové intervence, které v listopadu 2013 spustila Česká národní banka, byly kontroverzní a polemické. Václav Klaus byl možná ohromen tím, že osoby, které do bankovní rady jako prezident republiky najmenoval, svými hlasy přispěly k aktivistické měnové politice. Sám o sobě zastáncem cílování inflace není a lze odhadovat, že 2% inflaci nefandí. K problematice devizových intervencí se také nejednou vyjádřil nepříliš pochvalně.

Listopad 2013: Oslabení koruny ve snaze předběhnout spekulanty

Výhody existence vlastní měny byly vždy odůvodňovány možností provádět nezávislou měnovou politiku, zaznělo na listopadovém zasedání bankovní rady ČNB. Zaveďme devizové intervence. Podpořme kredibilitu centrální banky týkající se plnění inflačního cíle.

Mělo být zle, analytici finančního trhu měli nižší inflační očekávání: Očekávání analytiků finančního trhu v ročním horizontu klesla v posledním (říjnovém) šetření na historicky nejnižší úroveň 1,4 %. Z pozdějších vyjádření některých členů bankovní rady vyplynulo, že byli přesvědčeni, že když bude nízká inflace spotřebitelských cen, lidé budou vyčkávat a nenakupovat.

V zákulisí naší ústřední banky koloval apel na oslabení koruny, pro trh to bude překvapivé a neočekávané. Spekulanti se nebudou moci připravit a ušetří se na nákladech. Takto referovala a horovala pro slabší korunu Sekce bankovních obchodů ČNB: …předpokládáme silnou prvotní reakci kurzu na oznámení (pro trh překvapivé a neočekávané) o zahájení intervencí. Zároveň bude toto oznámení podpořeno našimi nákupy, a to v řádu desítek, případně několika stovek mil. EUR.

Obrázek: Inflace měla podle prognózy už v roce 2015 svižně vyskočit ke třem procentům. Simulace a prognóza počítala jen s krátkodobějším oslabením kurzu koruny. V realitě přetrval nový kurzový režim české měny v letech 2013–2017.



Autor: Česká národní banka Měnověpolitické doporučení.



V oné listopadové diskusi bankovní rady zaznělo, že to chce nějaký nový a slabší měnový kurz koruny nastřelit. Musí to být s rezervou, aby bylo jisté, že se kurz nebude měnit často. Padla slova i o tom, že kurz by se třeba mohl měnit častěji – cosi jako „čára v písku“. Chce to všechno jen „nadstandardní míru měnověpolitické odvahy“. Právě čtvrtek 7. listopadu 2013 měl být tím okamžikem, kdy se ukáže, „zda argument vlastní měny a nezávislé měnové politiky platí, či nikoliv“.

Vědělo se, že něco to bude stát, že bude záležet na urputnosti spekulantů. Zaznělo, že půjde o masivní intervenční akci, vždyť pro oslabení kurzu bude muset centrální banka za nově emitované koruny nakupovat cizoměnové obligace: Větším problémem bude udržení kurzu na takto slabším cíli, jistě se bude jednat o částky v řádech miliard EUR, záleží na agresivitě fondů, které budou zkoušet naši odhodlanost udržet kurz blízko požadované hladiny.

2% inflační cíl ohrožen

Podstřelení inflace. Záporná inflace. Odumírající reálná ekonomická aktivita. Takto nějak se měla či mohla česká ekonomika vyvíjet, pokud by v roce 2013 nedošlo k oslabování koruny. Úřední a odborný aparát ČNB v připravených podkladech bankovní radu strašil inflací snižující se „k dolní hranici tolerančního pásma cíle“.

Razantně a technicistně navrhoval zavést nový kurzový režim české koruny, to, co bylo později eufemisticky a neutrálněji označeno jako „kurzový závazek“. Onen osudný čtvrtek padlo i rozhodnutí. Sedm tehdejších členů bankovní rady ČNB si vyslechlo prezentaci, vyslechlo argumenty odborného a úředního aparátu. Diskutovalo se, padly dotazy a hlasovalo se.

Z odtajněných záznamů dnes víme, že vstup do neprobádaných vod oslabování koruny a hromadění cizoměnových obligací výměnou za nově emitované koruny bankovní radu ČNB rozdělilo.

Výsledek hlasování byl 4 ku 3, o nasazení devizových intervencí a znehodnocování koruny rozhodl jeden hlas: Bankovní rada dále rozhodla začít používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek. ČNB bude intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Pro toto rozhodnutí hlasovali Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík a Lubomír Lízal. Tři členové bankovní rady hlasovali proti tomuto rozhodnutí: Kamil Janáček, Pavel Řežábek a Eva Zamrazilová.

Moment překvapení a leadership, nebo spíše nejistota a náklady?

Trhy přestávají být kooperativní. Jednejme a ukažme, že máme odvahu. Možnost využití kurzu již byla komunikována a pro trhy by neměla být překvapením.„ “Centrální banka musí být vpřed hledící a proaktivní. Takto nějak zahájení oslabování měnového kurzu koruny v roce 2013 obhajovali někteří členové bankovní rady ČNB.

Guvernér hovořil o tom, že na straně ČNB bude moment překvapení a leadership, a dojde tak k úspoře prostředků . Jinými slovy bude to šok, který hráči a spekulanti nepředpokládali a ústřední banku to tolik nebude stát. Proč ne teď, když potom by to bylo pod tlakem.

Jenže všechno něco stojí a ony devizové intervence nakonec budou mít své náklady. I takové pohledy v diskusi bankovní rady zazněly: je nutno zvažovat i náklady a rizika spojená s realizací intervencí, zejména pak s jejich ukončením.

Podobně padly úvahy o tom, že krok centrální banky zvyšuje nejistotu: Žijeme v nejisté době a není dobré tuto nejistotu zvyšovat ještě více nevhodnými zásahy. Jiný radní se obával podobně: Samotné zahájení devizových intervencí může způsobit šok dovnitř ekonomiky a znejistění ekonomických subjektů, pak toto platí ještě více pro jejich ukončení.