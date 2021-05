Klienti bank ve velkém migrují za lepšími sazbami hypoték. Ty se pomalu zvyšují

Refinancování hypoték od bank a stavebních spořitelen za březen podle České bankovní asociace (ČBA) zlomilo rekordy všech dob a dosáhlo objemu 11,1 miliardy Kč. Měsíční přechod klientů s hypotékou k jiné bance byl 5× vyšší než je běžné. Cíl klientů je zřejmý: zajistit si fixaci s lepší úrokovou sazbou, protože jdou pomalu, ale jistě nahoru.

Podle nedávno zveřejněných statistik Fincentrum Hypoindexu tvoří refinancovní hypoték téměř 40% podíl na celkově poskytnutých hypotékách. Nové hypotéky od bank a stavebních spořitelen dosáhly v březnu celkového objemu 32,7 miliardy Kč. To je meziročně o 16,4 miliardy Kč a 101 % víc.

Průzkum ČBA navíc naznačuje, že zájem o hypotéky jen tak nepoleví. Podle něj 13 % respondentů hypotéku v současné době plánuje – buď ji plánovali ještě před pandemií, nebo ji v souvislosti s podmínkami hypoték plánovat začali. Hypotéku stále plánují spíše mladí lidé do 35 let (41 %).



Autor: Česká bankovní asociace Objem refinancování hypoték.

Pro Čechy je hypotéka stále cestou, jak bydlet ve vlastním. Desetina respondentů si hypotéku pořídila z důvodu rekonstrukce. Lidé, kteří hypotéku teprve plánují, s ní taktéž často plánují financovat investiční nemovitost či pozemek, na kterém chtějí postavit vlastní bydlení, komentuje výsledky průzkumu Michal Straka, specialista agentury Ipsos pro finanční trh, která průzkum pro ČBA provedla.

Téměř tři čtvrtiny lidí má sjednanou hypotéku do výše dvou milionů Kč. Ti, co hypotéku zatím plánují, už počítají s vyšší částkou, což souvisí především s neustálým růstem cen nemovitostí. Nejvyšší (přes 5 milionů) plánují obyvatelé hlavního města, kde jsou nemovitosti nejdražší v zemi. Průměrná výše hypotéky se podle Fincentrum Hypoindex v březnu vyšplhala na 3,1 milionů Kč.

Od výše hypotéky se odvíjí i její doba splácení. Podle průzkumu ČBA je pro ty, kteří hypotéku mají, obvyklá doba splácení mezi 25 až 30 lety (44 %) a mezi 20 až 24 lety (22 %).



Autor: Česká bankovní asociace Průzkum ČBA

Loňský rok byl co do objemu prodaných hypoték rekordní. Potvrzují to statistiky České národní banky (ČNB) i Fincentrum Hypoindexu. Podle něj byl objem prodaných hypoték za loňský rok ve výši 254 miliardy Kč, což souvisí především s nárůstem průměrné výše hypotéky a také se zmíněným refinancováním.

A objemy obchodů bank za první čtvrtletí letošního roku napovídají, že se trend jen tak neobrátí. Za březen banky poskytly rekordních 14 401 hypoték v hodnotě 44,7 miliardy Kč. Pokud nedojde k vážnějšímu zvratu, očekává se, že letošní rok v objemu poskytnutých hypoték překoná ten loňský.

Nemovitosti se kupují hlavně na investice

Výtlak cen nemovitostí má kromě touhy po vlastním bydlení a refinancování ještě dalšího pachatele . A tou jsou investoři, kteří nakupují nemovitosti kvůli zhodnocení. Podle realitního portálu Orgi-reality.cz se nyní 80 % bytů kupuje na investici s vyhlídkou návratnosti. Zájem míří především do reigonů, kde jsou ceny bytů nejníž.

Tento jev probíhá především v regionech mimo Prahu, a to především v oblastech, kde je cena za metr čtvereční bytu nejnižší v České republice. Patří sem hlavně ústecký a moravskoslezský kraj, kde se návratnost může pohybovat i přes pět procent ročně, uvedla Blanka Hočnerová ze zmíněného realitního serveru.

Podle ní v současné době ceny nemovitostí v Praze nerostou tak závratně. Důvodem jsou prázdné byty po turistech z Airbnb. Jediné místo v ČR, kde existuje tlak na snížení ceny je paradoxně v Praze, kde došlo k uvolnění tisíců bytů z krátkodobých pronájmů do dlouhodobých a cena pronájmů oproti hodnotě pronajímané nemovitosti rapidně klesla,“ dodává Hočnerová.

Úrokové sazby jdou pomalu nahoru

Banky v uplynulých měsících začaly úrokové sazby hypoték zvyšovat. V posledních týdnech zdražila hypotéky většina z nich, úrokové sazby jsou ale i přes pozvolný růst stále nejníž za několik posledních let a Češi ve velkém investují do bydlení nebo refinancují. Průměrná úroková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu v březnu mírně vzrostla na 1,94 %.

V pondělí oznámila zvýšení úrokových sazeb hypoték Česká spořitelna. Zvýšení se týká všech fixací, které vzrostly o 0,2 procentního bodu. Vzhledem k předpokládanému pozvolnému růstu úrokových sazeb v průběhu letošního roku klientům doporučujeme zvolit dlouhodobé fixace, které přináší jistotu stabilní výše splátky a neměnné sazby v zásadě po celou dobu splácení hypotečního úvěru," uvedl Filip Belant, šéf tribu Bydlení v České spořitelně. Zatímco před pár lety klienti podle něj nejčastěji volili pětiletou fixaci, v posledním roce roste zájem o delší fixace na 8 let a více. Nyní podle Belanta tvoří 80 % ze všech hypoték.

Banky zdražují zejména kvůli růstu cen peněz na mezibankovním trhu, který jim prodražuje zdroje financování hypoték.