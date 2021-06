Karty Diners Club lze dostat do Curve. Nově s nimi zaplatíte skoro všude

Zatímco americký Discover, vlastní značky Diners Club, podporuje Apple Pay a Google Pay, s kartami Diners Club v chytrých mobilech stále nezaplatíte. Je to způsobeno mj. tím, že české karty Diners Club spadají pod slovenský Diners Club, který ovládá rakouský Diners Club a ten vlastní italská UniCredit Group. Jinými slovy jde o franšízu, což je jednou z dalších komplikací, vyjma samotných procesorů, kteří Diners Club rádi ignorují.

Podobně rozsah akceptačních míst Diners Club je výrazně menší než u karet Mastercard a Visa. Ale to se teď mění. Stačí vaši kartu Diners Club přidat do aplikace Curve se stejnojmennou kartou Mastercard (recenze). S pomocí Curve pak můžete používat soukromé i firemní karty Diners Club všude, kde akceptují karty Mastercard. Tedy za podmínky, že platba přes Curve Mastercard proběhne, což samotná Curve už ovlivnit nemůže.

Mimochodem, v USA se už mnoho let vydává co-brandová karta Diners Club s Mastercard.

Funguje to od května

Že společnost Curve platební karty Diners Club potichu zařadila mezi podporované, se zjistilo na diskuzním fóru uživatelů karet Curve. První signály, že karty Diners Club v Curve fungují, byly v polovině května 2021. Na webu Curve v době publikace článku jsou již oficiálně mezi podporovanými kartami.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty Diners Club lze od poloviny května 2021 používat v aplikaci Curve.

Podporované karty v Curve (debetní i kreditní)

Diners Club

Discover

Mastercard

Visa

S jakými kartami v Curve nezaplatíte

American Express

JCB

Maestro

Union Pay

V mobilech a hodinkách

Curve funguje také v mobilních zařízeních, čímž se vám rozšíří použitelnost karet Diners Club i na ně.

Podpora placení s Curve v mobilních platformách

Apple Pay Google Pay Fitbit Pay Garmin Pay Samsung Pay+ Wena Pay

Některé transakce jen s poplatkem 1,50 %

Přidání karty Diners Club do Curve paradoxně (zatím) nevyžaduje žádné další ověření, prostě ji tam jen naťukáte a začne to fungovat. U běžných plateb vše funguje, jak má, podobně jako u dalších karet v Curve. Problém je u některých typů transakcí, které mají problém s obecně kreditními kartami (netýká se to tedy jen karet Diners Club).

Pokud je platba zamítnuta, je potřeba v nastavení Curve povolit tzv. „Curve Fronted“. To je služba, se kterou vám Curve umožní používat (jakoukoli) kreditní kartu, jejíž použití daný obchodník podmiňuje poplatkem. Typicky jde o transakce s kódem MCC 9399 a MCC 6012:

MCC 9399: Daně a platby vůči státu

V Česku se tento kód příliš nepoužívá, jde hlavně o problém v zahraničí, kde lze běžně platit finanční povinnosti vůči státu platebními kartami. U nás by se to mohlo týkat samosprávy, která platební karty akceptuje (např. dopravní úřady apod.), ale tento poplatek autorovi prozatím účtovaný nebyl.

MCC 6012: Náhrada hotovosti

Platba účtů kreditní kartou.

Půjčky nebo hypotéky s podkladovou kreditní kartou vybranou v aplikaci Curve.

Nákup finančních služeb nebo produktů od bank, spořitelních a úvěrních družstev, subjektů přijímajících vklady.

Nákup nějaké měny, jako jsou kryptoměny, cestovní šeky nebo peněžní poukázky.

Nákup např. předplacených platebních karet.

Konkrétní příklad, jde např. o platby/dobíjení peněz na služby Crypto.com, Revolut, Zen.com, platby účtů Twista apod.

Je ale snadné poplatek neplatit. Pokud Curve po vás poplatek požaduje, použijte přímo danou podkladovou kartu bez Curve. V případě Dinersu to však může znamenat, že jím nezaplatíte, protože jej daný obchodník neakceptuje. Například Crypto.com, s Diners Club přímo kryproměny nekoupíte, s pomocí Curve ale ano – za podmínky tohoto účtovaného poplatku.

Poplatek se neplatí, pokud máte kartu Curve Metal.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty Diners Club lze od poloviny května 2021 používat v aplikaci Curve.

Plný rozsah služeb

Platební kartu Curve s podkladovou kartou Diners Club lze následně bez omezení používat k platbám u obchodníků, výběrům z bankomatů i v rámci služby „Zpět v čase“, kdy si můžete manuálně přeúčtovat jakoukoli transakci placenou Curve na libovolnou platební kartu přidanou do Curve.

Pro službu Zpět v čase (Back in time) jsou stanovené obecné podmínky:

Maximální výše transakce v přepočtu 5000 GBP (cca 148 000 Kč)

Max. 90 dnů od transakce

Takto si můžete (nejen) na kartu Diners Club přeúčtovat jakoukoli transakci a samozřejmě i z ní na další kartu.

Aktivace pojištění platí

Zástupce společnosti Diners Club Radovan Ivánek Měšci potvrdil, že i v případě použití platební karty Diners Club prostřednictvím aplikace Curve cestovní pojištění pro spolucestující osoby platí, pakliže jsou splněny podmínky pro jeho aktivaci.

Ty jsou poměrně volné a vyžadují hlavně „úhradu jakékoliv části nákladů na cestu kartou pojištěného“.

Pokud transakce kartou Diners Club byla uskutečněna za úhradu něčeho, co souvisí s konkrétní cestou, má se za to, že podmínky aktivace pojištění pro spolucestující jsou splněné. Taková transakce (i s Curve Card) se považuje za aktivaci pojistky, potvrdila vydavateli karet Diners Club spolupracující pojišťovna MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka zahraniční pojišťovny v Bratislavě (nadřazeným subjektem je irská MetLife Europe Insurance Designated Activity Company se sídlem v Dublinu).

Asistenční službu pro držitele karet Diners Club poskytuje pražská Europ Assistance.

Podmínky cestovního pojištění u karet Diners Club Pojištění je platné pouze tehdy, pokud bylo pojištění za účelem každé jednotlivé cesty řádně aktivováno. Za aktivaci se považuje: a) použití platební karty pojištěného na jakoukoli úhradu za zboží či služby ve lhůtě 60 dnů před dnem překročení státní hranice České republiky. Takovou aktivací bude pojištěn pouze držitel karty, ne spolucestující osoby; b) úhrada jakékoli části nákladů na cestu kartou pojištěného. Tato aktivace se vztahuje na pojištění držitele karty i na spolucestující osoby. Z úhrady musí vyplývat číslo karty, datum a čas platby, jméno držitele karty. Za náklady na cestu se považují: náklady na dopravu pojištěného a dalších pojištěných osob, spojené ze zahraniční cestou, především úhrada letenek nebo letištních poplatků, cestovních lístků na autobus, vlak nebo jinou veřejnou dopravu, lodních lístků a podobně, a to i jako součást zájezdu;

pojištěného a dalších pojištěných osob, spojené ze zahraniční cestou, především úhrada letenek nebo letištních poplatků, cestovních lístků na autobus, vlak nebo jinou veřejnou dopravu, lodních lístků a podobně, a to i jako součást zájezdu; úhrada nebo rezervace pronájmu automobilu s cílem přepravy do mí

s cílem přepravy do mí výdaje na ubytování v zahraničí nebo rezervace ubytování s potvrzením o platbě platební kartou Diners Club pojištěného anebo závazná rezervace ubytování za předpokladu předložení dokladu o této závazné rezervaci s použitím platební karty pojištěného. Za rezervaci se považuje i použití platební karty při příchodu do hotelu; úhrada pohonných hmot na čerpací stanici v den překročení státní hranice České republiky při cestě do zahraničí, a to do automobilu, jehož použití bylo neoddělitelnou, alespoň částečnou součástí nastoupené zahraniční cesty.

Nevýhody

Nemusí být bonusy za platbu kartou. Přestože je Diners Club může připisovat i u transakcí přes Curve, v obchodních podmínkách na to pamatuje. Body do Club Rewards se totiž nepřipisují za tyto transakce:

sázkové hry,

nákup dárkových poukázek,

nákup dobíjecích karet sloužících na další transakce,

transakce týkající se jiných finančních produktů.

Poslední zmiňovaný bod se právě týká Curve (ale třeba i platby pojištění), proto s body nepočítejte. Na druhé straně, díky Curve se držitelům karet Diners Club otevírají další dveře k použití této karty a využití cash-flow, protože stále jde o kreditní kartu s férovou úrokovou sazbou 9,90 % p.a.