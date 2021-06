Spoření v červnu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky

Jedinou stále běžící akcí je nabídka Komerční banky na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie.

Novinky

Nejsou.

Zvyšujeme

Artesa spořitelní družstvo zvýšilo úrokovou sazbu u termínovaného vkladu Artesa Bonus z 2,30 % na 2,75 % p.a. u 4letého vkladu a z 2,40 na 3 % p.a. u 5letého vkladu.

Snižujeme

J&T Banka od 16. 6. 2021 sníží úrokovou sazbu na spořicím účtu z 0,50 % p.a. na 0,30 % p.a. Od 14. 7. 2021 dojde k dalšímu snížení úrokových sazeb u jejích termínovaných vkladů, a to z 0,60 na 0,40 % p.a. u 33denního vkladu a z 0,70 na 0,50 % p.a. u 90denního vkladu.

Raiffeisenbank od 1. 6. 2021 u spořicího účtu XL s bonusem snížila úrokovou sazbu z 0,60 na 0,40 % p.a. u pásma do 150 000 Kč a z 0,30 na 0,10 % p.a. u pásma 150 000 – 500 000 Kč. Bonusová sazba tak nově platí jen pro vklad do 150 000 Kč.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu.