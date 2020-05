 »   »  Ještě 3 měsíce nemusíte na pracovnělékařskou prohlídku, postačí čestné prohlášení

To znamená, že ještě skoro 3 měsíce nemusíte na pracovnělékařskou prohlídku a místo posudku platí vaše čestné prohlášení, u rizikových prací ale musíte na prohlídku nejpozději 16. června 2020.

Někteří zaměstnavatelé, na něž dolehla opatření proti koronaviru, zkrachují a budou propouštět, jiní naopak nabírali a nabírají nové pracovní síly. Povinné lékařské prohlídky bylo možno nahradit před nástupem do práce čestným prohlášením – jeho platnost je prodloužena na 90 dnů od skončení nouzového stavu, u rizikových prací ale jen na 30 dnů.

Vláda kvůli epidemii a hrozbě pandemie koronaviru stanovila, že osoby, které nastoupí do nové práce v době nouzového stavu, nemusí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku a nahradí ji čestné prohlášením, jak už jsme vás informovali v tomto článku.

Proč prohlídky

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti, a to již před jeho nástupem do práce. Budoucí zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, musí proto projít lékařskou prohlídkou, kterou je povinen zaměstnavatel zajistit, a to vždy před vznikem pracovního poměru nebo pracovněprávního vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr, tedy ještě před nástupem do práce.

Jestliže zaměstnanec má pracovat „jen“ na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, je prohlídka povinná, pokud je práce právními předpisy označena za rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny speciálními (hygienickými, bezpečnostními apod.) předpisy. Zaměstnanec tedy musí absolvovat vstupní prohlídku u lékaře. Vstupní prohlídka probíhá u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a umožňuje-li to zákon, u praktického lékaře nového zaměstnance.

Čestné prohlášení nahrazovalo vstupní prohlídku u lékaře

Během nouzového stavu a různých protiepidemických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR byla mnohým lékařům nařízena karanténa, někteří uzavřeli své ordinace pro nedostatek ochranných pomůcek nebo z obavy o zdraví své i pacientů, ze strachu z šíření nákazy koronavirem. Aby do čekáren praktických lékařů, pokud vůbec fungovali, nemířili zbytečně zdraví pacienti – a ulehčilo se jak lékařům, tak uchazečům o zaměstnání, vláda 15. 3. 2020 rozhodla, že po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne (vznikl) ode dne vyhlášení tohoto opatření, tedy právě od 15. 3. 2020, nahradit lékařskou prohlídku čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 zmíněného opatření:

a) zdravotní průkaz (podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), který musejí mít například zaměstnanci vykonávající činnosti spojené s výrobou či distribucí potravin, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Dočasné prodloužení

Teď by asi zase lékaři nestíhali vyšetření pacientů – všech zaměstnanců, kteří to potřebují – v rámci pracovnělékařských prohlídek. Platnost čestných prohlášení nahrazujících lékařské prohlídky, resp. posudky lékařů proto byla prodloužena na dobu maximálně 90 dnů po skončení (ode dne skončení) nouzového stavu (ten skončil 17. května 2020).

Týká se to prací zařazených do kategorií první a druhé podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. U rizikovějších prací – zejména jde o práce ve druhé rizikové, třetí a čtvrté skupině podle zákona č. 258/2000 Sb. – musejí zaměstnanci vykonávající tyto práce prohlídku absolvovat už ve lhůtě 30 dnů po skončení nouzového stavu, jen na tuto dobu se prodlužuje platnost čestných prohlášení.