 »   »  Jaké jsou typy věcných břemen a jak je prakticky využívat?

Občanský zákoník dělí věcná břemena na tzv. služebnosti a reálná břemena. V tomto článku bychom se zaměřili na to, jaké druhy služebností existují, k čemu služebnosti slouží a jaká bývá jejich nejčastější využitelnost v praxi.

Služebnosti osobní a služebnosti pozemkové

Občanský zákoník rozlišuje dva hlavní typy služebností, kterými jsou služebnosti pozemkové a osobní.

Pozemkové služebnosti se váží k určitému pozemku, který je služebností zatížen (tzv. služebný pozemek) ve prospěch jiného pozemku (tzv. panujícího pozemku). Pozemkové služebnosti jsou, na rozdíl od služebností osobních, převoditelné spolu s pozemkem.

Osobní služebnosti naopak zatěžují určitou osobu povinností něco strpět nebo se něčeho zdržet, nejsou převoditelné a smrtí oprávněné osoby zanikají. Co se týče právních poměrů ve vztahu ke služebnostem, náklady na zachování a opravy věci nese podle zákona osoba, která je ze služebnosti oprávněna.

Užívá-li však věc i ten, kdo je služebností obtížen, má povinnost na tyto náklady buď poměrně přispívat, nebo věc přestat užívat. K určité věci lze samozřejmě zřídit i více služebností najednou, avšak pouze za předpokladu, že novější služebnost nebude působit újmu služebnostem starším. Služebnost lze samozřejmě zřídit jak za úplatu, tak i bezplatně, což bude záležet především na dohodě stran.

Mezi osobní služebnosti patří například

užívací nebo

požívací právo k určité věci či služebnost bytu.

Mezi služebnosti pozemkové řadíme například

služebnost inženýrské sítě,

služebnost okapu,

právo na vodu,

služebnost stezky,

služebnost průhonu,

služebnost cesty

či právo pastvy.

Služebnost se nabývá ve většině případů smlouvou, lze ji ovšem nabýt také třeba závětí nebo i vydržením, a to vždy po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Pokud se služebnost zřizuje k věci zapsané ve veřejném seznamu (např. k pozemku zapsanému v katastru nemovitostí), vzniká v takovém případě služebnost až zápisem do takového seznamu.

Naopak v případě, kdy se služebnost zřizuje k věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká už samotnou účinností smlouvy. Pojďme si v tomto článku přiblížit dva druhy pozemkových služebností, jejichž využití v praxi bývá nejčastější, a to konkrétně služebnost inženýrské sítě a služebnost stezky, průhonu a cesty.

Služebnost inženýrské sítě

Služebnost inženýrské sítě zakládá právo na vlastní náklad na služebném pozemku zřídit nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, a současně jej i provozovat a udržovat. Vlastník pozemku je na základě smlouvy povinen zdržet se všeho, co by vedlo k ohrožení inženýrské sítě, a pokud je to s ním dopředu projednáno, měl by umožnit oprávněné osobě vstup na pozemek, za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.