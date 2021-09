Jak si založit bankovní účet přes internet?

Pro bankovní účet můžete na pobočku banky či družstevní záložny, ale skutečný komfort při založení účtu vám nabídne služba založení účtu přes internet. Nenechte se zmást, zatímco kontaktní formulář pro zájemce o bankovní služby má na webu každá banka a záložna, otevřít plnohodnotný účet bez návštěvy pobočky vám každá nenabídne. Zaměřím se proto na ty banky, které to dovedou a založení účtu dotáhnou až do konce.

Založení účtu přes internet můžeme rozdělit na tři skupiny.

1. Založení účtu online, čekání na kurýra nebo cesta na pobočku

Do první skupiny patří banky, kde vyplníte žádost o založení účtu a všechny potřebné údaje a po odeslání žádosti máte na výběr dvě možnosti: buď k vám přijde kurýr, anebo si zajdete na pobočku banky. To je nezbytný proces, aby vás banka dokázala identifikovat a ověřit.

Takto založený účet má několik výhod. Ušetříte čas strávený na pobočce, a pokud přece jen pro podpis smlouvy zvolíte pobočku, jdete najisto a nemusíte čekat, až celou žádost a údaje zaměstnanec banky vyťuká do počítače. Pokud se však zdržujete mimo území České republiky, tímto způsobem si účet na dálku nezaložíte, protože kurýři jezdí pouze po České republice.

Equa bank

Co potřebujete: občanský průkaz, rodné číslo, české mobilní číslo, adresu v ČR.

Do dvou pracovních dnů vás navštíví kurýr od společnosti Mediaservis. Zkontroluje údaje na smlouvě a odešle je do banky. Jakmile banka dokumenty obdrží, pošle vám SMS a v ten moment je váš účet aktivní. Vy však ihned po vyplnění žádosti dostáváte přístup do internetového bankovnictví, kde vidíte pasivní náhled na účet včetně čísla účtu. Celková doba: cca 7 dnů (kurýr).

Test: Zakládání účtu ve 12:54 hod. Účet založen ve 12:57 hod. Potvrzující SMS ve 12:57 hod. Potvrzující e-mail ve 13:00 hod. Telefonní hovor kurýrní služby v 15:11 hod. Pokud nechcete využít služeb kurýra, můžete na pobočku, stačí toto kurýrovi telefonicky sdělit.

Potvrzující e-mail z Equa bank

mBank

Co potřebujete: občanský průkaz, rodné číslo, české mobilní číslo, adresu v ČR.

Musíte si vybrat, zda chcete využít služeb kurýra nebo jít na pobočku banky, později to nelze změnit. Na pobočce banky je proces rychlejší, v případě kurýra čekáte na doručení dokumentů do banky. Banka vás o stavu žádosti a dalším postupu informuje e-mailem. Celková doba: cca 7 dnů (kurýr).

Zuno Bank

Co potřebujete: občanský průkaz nebo pas, české mobilní číslo, adresu v ČR.

Musíte si vybrat, zda chcete využít služeb kurýra nebo jít na pobočku banky, později to nelze změnit. Po vyplnění žádosti na webu dostanete e-mail, ve kterém uvidíte máte své klientské číslo. Jím se přihlašujete do internetového bankovnictví. Do dvou pracovních dnů dostanete sms s upozorněním na doručení startovacího balíčku. Poté vás bude telefonicky kontaktovat kurýrní společnost DPD. Dohodnete si termín a místo osobního setkání kvůli podpisu smlouvy a doručení balíčku. V něm naleznete heslo k aktivaci účtu. Poštou vám přijde platební karta. Celková doba: cca 7 dnů (kurýr).

Potvrzující e-mail ze Zuno Bank

2. Založení účtu online, zaslání dokumentů do banky, smlouva přijde poštou

Do druhé skupiny patří banky, které vám umožní založit účet online a potřebné další dokumenty bance zašlete sami poštou. Banka otevření účtu může podmiňovat i zasláním platby z jiného bankovního účtu, který je prokazatelně na vaše jméno a je uvedený v žádosti o účet, je to pak součást ověření. Až dokumenty dorazí do banky, případně následně platba, banka účet aktivuje.

AXA Bank – pouze spořicí účet

Co potřebujete: občanský průkaz, druhý doklad s fotografií (např. pas, řidičský průkaz), rodné číslo, běžný účet v ČR v jiné bance vedený na vaše jméno, adresu v ČR. Pokud nemáte dva doklady, je nutná návštěva finančního poradce AXA (tedy první způsob).

Přes web vyplníte žádost a požadované dokumenty zašlete poštou a přiložíte kopii výpisu k účtu jiné banky, který jste v žádosti uvedli jako registrační účet. Kopie nesmí být starší 3 měsíců. AXA Bank vám poštou pošle smlouvu, přístupy do přímého bankovnictví a platební kartu, pokud jste ji chtěli. Celková doba: cca 10 dnů.

Poštovní spořitelna (ČSOB)

Co potřebujete: občanský průkaz nebo pas, rodné číslo.

Přes web vyplníte žádost a vytisknete si dokument v PDF. Ten zanesete do tří měsíců na jakoukoli pobočku České pošty k ověření údajů. Poštovní spořitelna vám poštou pošle smlouvu o otevření účtu a přístupy do přímého bankovnictví. Celková doba: cca 10 dnů.

Potvrzující PDF z Poštovní spořitelny

Poznámka: Od doby, co jsem plátcem DPH, se už za rodné číslo nemusím stydět, protože podle naší legislativy je rodné číslo u plátců DPH veřejný údaj…

Fio banka

Co potřebujete: občanský průkaz nebo pas a druhý doklad (např. povolení k pobytu, kartu zdravotní pojišťovny, rodný list, zbrojní průkaz, pracovní povolení atp.), rodné číslo, běžný účet v ČR vedený na vaše jméno, adresu v ČR. Pokud však preferujete pobočku, můžete jít smlouvu podepsat na ni, pak není nutný další účet na vaše jméno.

Banka vám poštou pošle smlouvu a další dokumentaci, vy ji podepíšete, zašlete zpět, banka opět potvrdí a pošle poštou vám. Účet bude aktivní poté, co z vašeho účtu u jiné banky pošlete peníze na váš účet u Fio banky. Celková doba: cca 10 dnů.

Wüstenrot hypoteční banka

Co potřebujete: dva doklady totožností s fotografií (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, povolení k pobytu, zbrojní průkaz apod. apod.), běžný účet v ČR v jiné bance vedený na vaše jméno, rodné číslo.

Na webu vyplníte žádost a po jejím odeslání se přímo v prohlížeči vygeneruje smlouva v PDF. Tu si stáhnete, podepíšete a odešlete do banky, banka smlouvu potvrdila již v PDF. Zároveň přiložíte kopii výpisu z účtu (nebo smlouvy o vedení účtu) jiné banky, který bude vedený jako registrační. Banka vám během dvou dnů e-mailem pošle přístupové údaje k internetovému bankovnictví (IB), v IB uvidíte i kopie smluv. Pošlete vklad z registrovaného účtu v jiné bance a účet bude aktivován. Takto si můžete otevřít běžný i spořicí účet. Celková doba: cca 5 dnů.

ING Bank – pouze spořicí účet

Co potřebujete: dva doklady totožností s fotografií (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, povolení k pobytu apod.), běžný účet v ČR v jiné bance vedený na vaše jméno. ING Bank netrvá na české adrese, nevyžaduje rodné číslo a uznává doklady cizinců.

Banka vám zašle k podpisu smlouvu a smluvní dokumenty. Podepsanou smlouvu zašlete zpět bance a přiložíte kopii výpisu k účtu jiné banky, který jste v žádosti uvedli jako registrační. Kopie nesmí být starší 3 měsíců. Poté vám ING Bank zašle písemné potvrzení o jejich přijetí společně s vaším klientským číslem – jedním ze zabezpečovacích prvků potřebných k obsluze vašeho účtu. Zároveň vám do vlastních rukou zašle obálku s dalšími dvěma zabezpečovacími prvky, PIN a heslem. Celková doba: cca 10 dnů.

Raiffeisenbank

Co potřebujete: adresu v ČR, občanský průkaz nebo pas, běžný účet v ČR v jiné bance vedený na vaše jméno. Banka nevyžaduje rodné číslo.

Po vyplnění žádosti vám banka poštou pošle dokumenty k podpisu. Podepsanou smlouvu odešlete zpět a provedete platbu z vámi registrovaného účtu u jiné banky. Raiffeisenbank vám poté poštou pošle potvrzené smlouvy. Celková doba: cca 10 dnů.

Korespondenční založení účtu vám umožní i všechny družstevní záložny s bankovním kódem. Celý proces zabere cca 10 dnů.

3. Založení účtu kompletně online (bez pobočky, bez pošty, bez kurýra)

Do třetí skupiny patří banky, které umožňují založit účet online bez nutnosti čekat na kurýra či posílat, tisknout smlouvu či posílat dokumenty poštou. Jednoduše vyplníte žádost, k žádosti přiložíte naskenované přílohy a odešlete. Do e-mailu pak dostanete potvrzení o založení účtu a poštou následně platební kartu.

Česká spořitelna – online účet bez poplatků

Co potřebujete: občanský průkaz, druhý doklad s fotografií (např. pas, řidičský průkaz), trvalý pobyt v ČR. Absolventi denního studia navíc doklad o řádném nebo předčasném ukončení denního studia před max. 1 rokem, studenti navíc potvrzení o denním studiu staré max. 30 dnů.

Vyplníte žádost na webu a jako přílohu vložíte tři dokumenty: občanský průkaz, druhý doklad totožnosti a výpis z vašeho stávajícího bankovního účtu. Perličkou je, že Česká spořitelna uznává jakýkoli výpis z vašeho účtu včetně účtu v zahraniční bance na území EU. Nezapomeňte však, že z dokladovaného účtu musíte provést první platbu, tím se účet v ČS aktivuje. Stejným způsobem si mohou účet založit i studenti starší 18 let (tj. musí se prokázat výpisem z účtu jiné banky).

Po přijetí návrhu dostanete SMS s číslem vašeho nového osobního účtu ČS, na který zašlete první platbu v minimální částce 100 Kč nebo 3100 Kč, pokud chcete poslat do zahraničí platební kartu. Dále vám do dvou pracovních dnů vám ČS pošle e-mail, ve které vám potvrdí založení účtu. V e-mailu budete mít opět číslo účtu a kompletní dokumentaci v PDF. Nikam nechodíte a nic už nepotvrzujete. Pokud budete chtít používat hotovostní služby, musíte zajít na jakoukoli pobočku pro nastavení podpisového vzoru (ale není to povinnost).

Stávající klienti ČS nový účet uvidí přímo v Servisu 24 automaticky a mohou jej ovládat. Novým klientům přijdou poštou přístupové kódy a platební karta včetně PIN. Česká spořitelna umí kartu poslat kamkoli do zahraničí, to si volíte při založení účtu. Celková doba: 2 dny.

Test: Vyplnění žádosti v pondělí 17:53 hod. SMS z České spořitelny v úterý v 10:30 hod. s číslem účtu. Odeslána platba. Potvrzující e-mail s dokumentací ve středu v 10:36 hod. Účet aktivní, platební karty jsou na cestě.

Potvrzující e-mail z České spořitelny

Česká spořitelna provází online založení účtu motivací v podobě odpuštění poplatků pro první rok. Sleva se liší podle typu klienta.

Běžní klienti – rok bez poplatků. Dostanete:

Embossovanou debetní kartu Visa Classic

Všechny výběry z bankomatů ČS

Internetové a telefonní bankovnictví Servis 24

Vedení účtu a měsíční elektronický výpis

Založení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem

Měsíčně tak ušetříte 69 Kč měsíčně za jinak II. pásmo služeb Osobního účtu České spořitelny. Nastavení účtu si můžete měnit v internetovém bankovnictví.

Absolventi denního studia – 2 roky bez poplatků. Dostanete:

Embossovanou debetní kartu Visa Classic

Všechny výběry z bankomatů ČS

Internetové a telefonní bankovnictví Servis 24

Vedení účtu a měsíční elektronický výpis

Založení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem

SMS s informacemi o zůstatku účtu

Platby v rámci České spořitelny

Spořicí účet

Kontokorent na max. 25 000 Kč

Měsíčně tak ušetříte 40 Kč za IV. pásmo služeb Osobního účtu České spořitelny.

Studenti – účet bez poplatků. Dostanete:

Embossovanou debetní kartu Visa Classic

Všechny výběry z bankomatů ČS

Internetové a telefonní bankovnictví Servis 24

Vedení účtu a měsíční elektronický výpis

200 Kč ročně jako příspěvek na kartu ISIC

Vedení účtu a měsíční elektronický výpis

Založení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem

Pokud byste nechtěli vstát od počítače, nebo z různých důvodů nemůžete čekat na kurýra nebo na poštu, pouze Česká spořitelna jako prozatím jediná banka umí založit účet bez jakékoli asistence, tj. 100 % online. Za dva pracovní dny máte funkční účet a kartu vám pošle i do ciziny. Nevýhodou jsou vyšší bankovní poplatky oproti konkurenci.

Jestliže vám nedělá problém dojít na pobočku či zastoupení banky, od podání žádosti máte po odchodu z pobočky obratem aktivní účet v Equa bank, mBank a Zuno Bank. Máte-li jejich pobočky ve svém okolí, můžete to stihnout do hodiny. V případě dopisování přes poštu musíte počítat s prodlením, ale i to je cesta, pokud na účet nespěcháte.

Máte zkušenosti s online založením účtu? Jak dlouho to trvalo a jak jste spokojeni? Podělte se s námi o zkušenosti v diskuzi.