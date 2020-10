Jak se pracuje v bankách? Podívejte se na benefity i hodnocení zaměstnanců

Většina z nás zná banky jen jako poskytovatele finančních služeb. Jak se v nich ale pracuje? Zjišťovali jsme, na co při péči o své zaměstnance banky dávají důraz a co všechno jim poskytují za benefity. Zároveň také uvádíme tipy na weby, kde najdete hodnocení bank očima bývalých i současných zaměstnanců.

Flexibilní pracovní doba i home office

Tam, kde to pracovní pozice umožňuje, banky běžně nabízí klouzavou pracovní dobu i možnost částečně pracovat „na home office“. Rozšiřování práce z domova výrazně uspíšila epidemie koronaviru. Kvůli nutnosti od sebe v maximální míře izolovat zaměstnance navíc banky zjistily, že home office se dá vykonávat i na pozicích, u kterých by to dřív nečekaly. Například Komerční banka rozšířila tento koncept i do call center.

Sabbatical je placené, částečně placené nebo neplacené volno (každá firma nabízí jiné podmínky) na několik týdnů či měsíců. Využívají ho často zaměstnanci, kteří cítí, že jejich radost z práce a produktivita se snižuje a mají blízko k (nebo už ho prožívají) vyhoření. To, jak se svým časem během sabbaticalu naloží, je čistě na jejich rozhodnutí.

Větší flexibilita se objevuje i ve vztahu k rodičům malých dětí, ať už formou poměrně častých zkrácených úvazků nebo zřídka i firemními školkami či prostorem pro děti na centrálách bank (herny, přebalovací místnosti apod.). Větší efektivitě a pružnosti pomáhají také sdílená pracovní místa. Sem tam narazíte na možnost využít kariérní volno – tzv. sabbatical.

Něco víc než benefity

Klasiku v podobě stravenek či příspěvků na sportovní aktivity nebo penzijko najdete téměř všude, a proto už pro banky nemusí při lovení zaměstnanců znamenat výraznou konkurenční výhodu. I proto HR specialisté začali přemýšlet, jak se v benefitech odlišit a zda skutečným přínosem pro zaměstnance není přece jen něco jiného. Například dobrá kvalita času stráveného v práci nebo ještě více osobního volna. V nabídce se proto poměrně standardně objevují i sick days a extra dny volna. Mnohem více se také řeší uspořádání prostoru na centrálách, které nabízí různé zóny klidu, místnosti, kde během dne probíhá cvičení nebo masáže, cykloboxy apod.

Místo pevně daných výhod banky často zaměstnancům dávají příspěvek do tzv. cafeterie. To je systém, kterým firma outsourcuje zaměstnanecké benefity a pracovníci si v něm mohou vybrat z různých typů výhod (např. příspěvek na penzijko, masáže, doplňky stravy apod.).

Tmelení kolektivu probíhá prostřednictvím teambuildingů a společných akcí pro zaměstnance (a někdy i jejich rodiny). Někde pracovníci sami tvoří týmy a účastní se třeba běžeckých závodů nebo charitativních akcí (na které od některých bank dostávají pracovní volno), jinde tvoří i své spolky, na jejichž zájmovou činnost banka přispívá.

Nejedna banka nabízí také asistenci odborníků nebo finanční pomoc pro zaměstnance v obtížné životní situaci.

Není všechno zlato…

Je nám jasné, že z vyjádření samotných bank a prezentace na jejich webu se dozvíme, že u nich je práce prostě nejlepší. Existují ale i servery, které mapují hodnocení firem podle samotných zaměstnanců.

Obecně tyto recenze firem pohledem jejich bývalých i současných pracovníků najdete na:

Atmoskop.cz – rozklikněte i komentáře,

Indeed.com (zahraniční – nemá tolik recenzí na české banky),

Jobinsider.cz (obecně nemá moc recenzí),

VímVíc.cz – rozklikněte záložku hodnocení.

Z hlediska počtu recenzí u bank v ČR doporučujeme hlavně Atmoskop a VímVíc. Na těchto serverech jsme všechny zmiňované banky vyhledali a odkazy přímo na recenze (pokud zde byly) jejich zaměstnanců najdete v tabulce pod samotných názvem.

Když se do nich začtete, zjistíte, že spokojenost se diametrálně liší. Ovlivňovat ji může rozdílná atmosféra na jednotlivých pobočkách nebo centrálách nebo přímo pracovní pozice. Například zaměstnanci poboček, kteří pracují přímo s klienty, cítí ze strany bank (až na výjimky) většinou tlak na prodej dalších produktů apod.

Zaměstnanecké benefity

Samotné zaměstnanecké benefity shrnuje tabulka pod textem. Ty zajímavé a neobvyklé jsme ale u jednotlivých bank vypíchli.

Například v Air Bank se podle mluvčí Jany Pokorné snaží o tvorbu takového prostředí, aby se lidem líbila práce sama o sobě a klasický zaměstnanecký benefit už byl jen bonusem navíc. Nadřízení (vč. generálního ředitele) zde pracují v open space spolu se všemi ostatními. Každý den si může kdokoli sednout kamkoli, třeba i do jídelny nebo tiché zóny.

Tam, kde to pozice umožňuje, funguje tzv. flexi office (home office a po dohodě pružná pracovní doba). Zaměstnanci na pobočkách s dlouhou otevírací dobou a provozem i o víkendech (v obchodních centrech) mají zase zkrácený, 35hodinový pracovní týden (mzda zůstává za 40 hod.). Nejpozději od ledna Air Bank zkrátí týden i všem pracovníkům kontaktního centra a poboček s provozem v pracovní dny na 37,5 hod. (se mzdou za 40 hod.).

Česká spořitelna kromě klasických benefitů nabízí například příspěvek na hlídání dítěte a dodatečné dny volna pro těhotné ženy, osamělé rodiče nebo rodiče pečující o zdravotně postižené děti.

Všichni zaměstnanci také od letoška získali nad rámec 5 týdnů dovolené ještě dalších 12 dní volna. Podmínkou je čerpat ho postupně, ideálně po třech dnech v každém čtvrtletí.

Kromě toho ve Spořce pěstují tzv. zaměstnanecké spolky, které mají sdružovat pracovníky z různých částí banky v rámci volnočasových aktivit (sport, kultura, cestování) a banka přispívá na jejich činnost.

Vybraným skupinám zaměstnanců také nabízí nadstandardní zdravotní péči a v případě úmrtí pracovníka podpoří pozůstalou rodinu dvanáctinásobkem měsíční mzdy.

ČSOB nabízí zaměstnancům na centrále kromě práce v open space i odpočinkové zóny, pracovní prostor na střeše, v agilních místnostech nebo u projektových stolů. V budově jsou dvě místnosti, ve kterých se v průběhu dne koná cvičení.

Z méně obvyklých benefitů mohou zaměstnanci využít příspěvek na péči o předškolní děti (do 3 tis. měsíčně), na centrále v Praze má banka dětské centrum Sluníčka pro předškolní děti zaměstnanců a připravuje firemní školku i v Hradci Králové.

Pracovníci si mohou říci o sabbatical (zde placené volno s minimální mzdou na 3–4 týdny) a nad rámec dovolené získávají dalších 5 dní zdravotního volna. Zaměstnanci nad 55 let pak ještě další 2 dny tzv. wellness volna.

I Komerční banka umožňuje zaměstnancům využít kariérní volno ve formě sabbaticalu. Dále nabízí max. tři dny volna nad rámec dovolené a jeden den ročně na dobrovolnickou činnost. Pomocí Programu doporučení si pak mohou zaměstnanci říci své při výběru nového kolegy. Banka podporuje sportovní spolky a nabízí rozvojové a sportovní programy.

Rodičům-samoživitelům a těhotným ženám nabízí banka max. 4 dny volna ročně navíc. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti pak také finanční a sociální výpomoc. V případě nepříznivých životních okolností mohou zaměstnanci využít také Poradenský program, který zahrnuje psychologické a právní služby.

Zaměstnancům v nesnázích pomáhá i Moneta Money Bank. Kromě volných dní nad rámec dovolené a dvou dnů volna na dobrovolničení má také sociální a matchingový fond, ze kterého nabízí finanční podporu pro zaměstnance, kteří se ocitnou v potížích kvůli jejich zdravotní, sociální nebo ekonomické situaci. Podobně nabízí individuálně sociální výpomoc také UniCredit Bank, která zaměstnancům také vyplácí např. příspěvek při narození dítěte a příspěvek na jeho péči, příspěvek při odchodu do důchodu a nabízí také zaměstnanecké akcie. Loni na podzim také banka rekonstruovala kanceláře v duchu tzv. smart office, tedy s důrazem na technologie podporující komunikaci a spolupráci, s flexibilními ergonomickými pracovními místy, tichými zónami a podporou práce z domova.

V Raiffeisenbank se mohou zaměstnanci s nadřízeným domluvit na plnění pracovních úkolů mezi 6. a 22. hodinou nebo využít home office, jehož výraznější zavedení urychlila karanténa. Zaměstnanci dle odpracovaných let mohou získat další týden dovolené navíc (max. 6 týdnů celkem) či volno na 1. školní den dítěte, zdravotní volno (buď 2 plně hrazené dny, nebo 4 dny hrazené z poloviny) nebo pro otce volno na porod. Samoživitelé, kteří pečují o dítě do 15 let, získávají další den volna za každé čtvrtletí. Banka má svou firemní školku. Kdo ji má daleko, může čerpat alespoň příspěvek na školkovné.

Banka výrazně podporuje vzdělávání a osobní rozvoj. Kromě 4 dní studijního volna a volna na promoci nabízí tříletý studijní obor Leadership (i pro řadové zaměstnance) a interní a externí školení (jazyky, koučink, mentoring, …), služby firemního kouče, knihovnu, streamované snídaně se zajímavými osobnostmi a jejich příběhy či vstup na festival Be inspired.

Zaměstnanci mají kromě zvýhodněných finančních produktů každý osobního bankéře a finanční a nefinanční benefity za pracovní jubilea.

Trinity Bank je z hlediska zaměstnaneckých odměn hodně zaměřená na motivaci k výkonu. Zaměstnanci mohou například získat volno navíc při dosažení obchodních výsledků v rámci vyhlášených interních soutěží nebo ve výkonnostních soutěžích získat odměny v podobě zájezdu do ciziny, oblečení nebo dárkových poukazů. Při dosažení ziskových kritérií také banka umožňuje přechod na 4denní pracovní týden.

Zaměstnanecké benefity v bankách Banka Pružná pracovní doba Částečná práce na home office 5 týdnů dovolené Osobní volno nad rámec dovolené Zvýhodněné finanční produkty Přísp. na jídlo Přísp. na penzijko Další Air Bank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 5 dní volna navíc x x x nadstandardní zdravotní péče,

vzdělávání,

vstup na kulturní a sportovní akce,

u některých pozic sl. tel. Banka Creditas



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 3× sick day x – – Multisportka,

společné sportovní a kulturní akce Česká spořitelna



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 12 dní volna navíc,

dodatečné volno pro těhotné a osamělé rodiče nebo rodiče pečující o zdravotně postižené děti,

5× sick day – x x příspěvek do cafeterie, příspěvek na hlídání dítěte,

Employee Assistant Program,

odměna při pracovních výročích,

služba uLékaře.cz,

zdravotně-preventivní programy ČSOB,

Poštovní spořitelna



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 5 dní volna navíc, 2 dny volna navíc pro zaměstnance nad 55 let,

sabbatical x x x Multisportka,

cvičení v ČSOB Kampusu,

vzdělávání,

příspěvek na životní pojištění Equa bank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 3× sick day,

2× Equa day,

volno na vánoční nákupy x x – odměna za doporučení zaměstnance,

zvýhodněná Multisportka,

přístup do online knihovny O2, slevy na nákupy u partnerů. Expobank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 5× sick day, až 3 dny volna za odpracované roky, 1 den volna na dobrovolnictví x x x příspěvek do cafeterie 7800 Kč ročně,

sportovní letní soustředění,

bezplatné očkování proti chřipce,

koncerty Symf. orch. Č. rozhl.,

bezplatné občerstvení na pracovišti. Fio banka



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x – – – x x x Multisportka,

nevyžaduje se striktní dress code Hello bank!



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 3–5 dní volna navíc dle odprac. doby x x x přísp. do cafeterie,

místo penzijka lze volit přísp. na životní pojištění,

vzdělávání,

Multisportka,

příspěvek na kulturu,

společné sportovní a charit. akce,

občerstvení na pracovišti. Komerční banka



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x max. 3 dny volna navíc,

1 den volna na dobrovolnictví,

max. 4 dny volna navíc pro samoživitele a těhotné,

sabbatical x x x zaměstnanecké rizikové životko (i pro blízké),

přísp. do cafeterie,

finanční a sociální výpomoc při dl. prac. nesch.,

psychol. a právnické sl.,

slevy u partnerů,

vzdělávání,

Multisportka,

zvýhodněný mobilní tarif,

přísp. na tel.,

sportovní spolky a programy. mBank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 3× sick day,

placené volno na narozeniny,

studijní volno x x x Multisportka,

přísp. do cafeterie,

slevy u partnerů,

akce pro zaměstnance a jejich rodiny. Moneta Money Bank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 4 dny volna navíc, 2 dny volna na dobrovolničení x x x finanční podpora pro zaměstnance v obtížené zdravotní, sociální či ekonomické situaci,

Multisportka,

benefitní balíček dle vlastního výběru (příspěvek na penzijko, příspěvek na nákupy, volnočasové aktivity, kurzy či poukázky na dovolenou),

odměny za loajalitu,

dotace na zdravé jídlo,

vzdělávání,

masáže,

občerstvení na pracovišti. Oberbank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x – x x – zaměstnanecké akcie,

výhodnější ubytování ve vybraných apartmánech,

vzdělávání a programy osobního rozvoje,

příspěvek na sport, kulturu a výuku cizích jazyků. Raiffeisenbank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x až týden dovolené navíc dle odprac.let,

volno na porod, promoci a 1. školní den dítěte,

1 den volna za čtvrt roku pro samostatně pečující rodiče o dítě do 15 let,

2× sick day nebo 4× zdravotní volno hrazené z 50 %,

4 dny studijního volna x x x příspěvek do cafeterie,

příspěvek na životko,

příspěvek na školku nebo firemní školka,

osobní bankovní poradce,

vzdělávání + 3letý studijní program,

Multisportka,

knihovna,

firemní kouč,

finanční i nefinanční odměna za prac. jubilea,

slevy u partnerů,

masáže,

očkování proti chřipce,

program podpory při studiu – hradí část školného. Sberbank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 5 dní osobního volna navíc x x x Multisportka a ActivePass,

příspěvek do cafeterie,

vzdělávání,

asistenční program pro pomoc v náročných situacích (odborníci na finance, právo, zdraví a psychologie – i pro blízké). Trinity bank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x 2× sick day,

dny volna navíc při dosažení obchodních výsledků v rámci interních soutěží,

4denní pracovní týden po dosažení ziskových kritérií – x x Multisportka,

Sphere karta,

výkonnostní soutěže s odměnami (zájezd do ciziny, oblečení, dárkové poukazy),

zvýhodněný tarif i pro blízké,

příspěvek na výuku jazyků,

pozornost od vedení na narozeniny, Velikonoce, Vánoce,

balíčky na podporu imunity,

testy na COVID UniCredit Bank



Atmoskop.cz,

VímVíc.cz. x x x narozeninové volno,

sick days,

sabbatical x x x příspěvek do cafeterie,

zaměstnanecké akcie,

systém vzdělávání,

příspěvek na péči o dítě,

odměna za životní a pracovní jubilea,

příspěvek při narození dítěte,

příspěvek při odchodu do důchodu a akce pro důchodce,

sociální výpomoc v tíživé situaci.

Zdroj: vyjádření a weby bank