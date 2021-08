Chcete na poslední chvíli změnit výši rodičovské? Nově máte méně času

Pravidla pro vyplácení poslední dávky rodičovského příspěvku se změnila. Mohla by zkomplikovat život těm, kteří si chtějí právě poslední platbu rozložit na malé částky, aby si dobu výplaty prodloužili.

Rodičovský příspěvek, jak ho znáte

Pro jistotu si zopakujeme, že rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která v drtivé většině navazuje na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM). V drtivé většině proto, že existuje i řada osob, kterým nárok na mateřskou nevznikne. Pak pobírají rodičovský příspěvek (RP) už od narození dítěte.

Jedná se o balík 220 000 Kč, který se rozpočítá na měsíční dávky podle toho, jak si příjemce stanoví jejich měsíční výši. Volbu má přitom omezenou denním vyměřovacím základem pro PPM. Zjednodušeně řečeno platí, že ten, kdo má vyšší příjmy, může čerpat i 11 500 Kč měsíčně, lidé s nižšími příjmy mohou s měsíční výší příspěvku manipulovat méně nebo vůbec. Podrobně pravidla čerpání popisujeme v článku 6 věcí, které jste možná nevěděli o rodičovském příspěvku.

Co je důležité vědět?

Tuto dávku je možné pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině (narozením dalšího dítěte se tedy výplata zastavuje a zbytek „balíku“ vám propadá) a jen do čtyř let jeho věku. Pobíráte-li RP, můžete si bez omezení přivydělávat, pokud při tom zvládáte péči o dítě. Pak vykonáváte činnost vedlejší, což může být výhodnější z hlediska záloh na pojistné. Jste-li bez příjmů, výhodou je i to, že během pobírání rodičovského příspěvku za vás platí zdravotní pojištění stát.

Právě z čerpání RP plynoucí vedlejší činnost a statut státního pojištěnce přiměje mnoho rodičů, aby si před výplatou poslední dávky RP přenastavili měsíční výši tak, aby se doba čerpání co nejvíce prodloužila a oni mohli například podnikat jen v rámci vedlejší činnosti. RP totiž můžete pobírat nejméně po 50 Kč měsíčně. A právě těmto rodičům by mohlo udělat čáru přes rozpočet upřesnění legislativy o výplatě RP, konkrétně § 30 odst. 8 zákona o státní sociální podpoře.

Tento postup je aplikován na základě výkladu současného ustanovení § 30 odst. 8 zákona o státní sociální podpoře, kde je tato úprava obsažena. Nejde tedy o žádnou novou legislativu, pouze došlo k jejímu upřesnění ve vztahu k její aplikaci v praxi, vysvětlila Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek z MPSV.

Většina lidí bude mít o měsíc méně času na změnu



Toto upřesnění upravilo podle Kateřiny Jirkové praxi výplaty poslední dávky RP tak, že pokud poslední dávka RP je nižší než částka, kterou jste si naposledy zvolili jako měsíční dávku (jedná se tedy o výplatu zbytku do částky 220 000 Kč a není to už měsíční dávka v plné zvolené výši), vyplatí se poslední dávka s tou předposlední, která je ještě v plné výši.

Tato změna se bude pravděpodobně týkat skoro většiny příjemců. Vyhne se pouze těm, kterým výplata dávky vyjde tak, že i ta poslední bude ve stejné výši jako ty předchozí (v rámci poslední změny měsíční výše dávky).

V čem je zakopaný pes?

V čem je tedy problém? Pokud o změně nevíte a například hned na úřadě jste si při stanovování měsíční výše dávky naplánovali, na kdy vám vychází ta poslední, kterou pak budete chtít rozložit na menší splátky, můžete termín pro změnu snadno propásnout.

O změnu měsíční dávky RP totiž musíte písemně požádat na úřadě. (Lze maximálně jednou za tři měsíce.) Návštěvu musíte načasovat tak, abyste stihli požádat v tom samém měsíci, za který chcete, aby změna proběhla. Rodičovský příspěvek se totiž vyplácí zpětně, takže chcete-li upravit výši měsíční dávky za únor, musíte žádost na úřadě úspěšně vyřídit právě do konce února.

Protože statut státního pojištěnce v rámci zdravotního pojištění i vedlejší činnost při výkonu výdělečné činnosti je podmíněn právě pobíráním rodičovského příspěvku, může změna výrazně zasáhnout do vašich případných plánů, pokud překvapeně na účtu objevíte spolu s předposlední dávkou RP i tu poslední. Cesta zpět pak už nevede, protože s výplatou se krátí právě i výhody spojené s pobíráním rodičovského příspěvku.

Příjemci dávky tedy o žádné peníze nepřijdou, úřad všem vyplatí celých 220 000 Kč. Jde tedy jen o to, že uspíšení výplaty poslední dávky může některé připravit o možnost si ji rozložit na delší dobu.

Pokud si tedy nejste jistí, kdy přesně máte RP dočerpat, zajděte si nebo zavolejte na úřad, abyste kvůli změně nepropásli možnost si čerpání dávky rozložit na delší dobu.