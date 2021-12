Jak reklamovat špatný účes od kadeřnice nebo pokažené nehty od manikérky?

Když si koupíte výrobek a přestane ještě v záruční době fungovat, pravděpodobně zkusíte reklamaci. Zboží necháte u obchodníka s popisem závady a následně má obchodník 30 dní na to, aby výrobek prozkoumal a vyjádřil se.

Jak ale postupovat s reklamací něčeho, co nejde u obchodníka nechat na prozkoumání? Například pokažený účes od kadeřnice. Nebo špatně udělané nehty od manikérky či pedikérky. Nebo chcete reklamovat jízdu autobusem či vlakem, protože jste dojeli do cíle s šíleným zpožděním. I služby se dají reklamovat. Poradíme jak.

Reklamovat můžete jakoukoli službu

Nejen spotřebitelský zákon, ale i další právní předpisy upravují možnosti reklamace. Obecně platí, že můžete reklamovat nejen jakýkoli výrobek, ale i jakoukoli poskytnutou službu. Je ale dobré si vždy s poskytovatelem domluvit, jak konkrétně si poskytnutí služby představujete. Občanský zákoník totiž uvádí, že služba by měla mít tzv. střední jakost. To znamená, že vás poskytovatel nesmí odbýt, ale neočekávejte ani naprosto špičkový servis. Pokud si ale ujasníte, co má být výsledkem, co očekáváte, a dostanete ujištění, že taková služba vám bude poskytnuta, pak platí, co jste si domluvili.

A pokud pak výsledek neodpovídá tomu, co jste si domluvili, jde o vadu a máte právo ji reklamovat.

Čím dříve, tím lépe

Na rozdíl od zboží tady neplatí, že u zboží máte dvouletou zákonnou záruční dobu. Lhůty se v tomto případě různí. Někdy jsou půlroční, například u přepravy, někdy delší a někdy kratší. Například u vyúčtování za telefon musíte reklamovat službu do 2 měsíců od vyúčtování nebo od chvíle, kdy je vám částka stržena.

Co platí vždy, je, že služba musí být odvedena v pořádku, ve střední kvalitě, a to v době, kdy ji přebíráte.

Poskytovatel služeb musí o reklamaci rozhodnout nejpozději do 3 dnů, ideálně ihned. Samotnou vadu pak musí odstranit do 30 dnů, pokud vaši reklamaci uzná. Žádat můžete také o slevu nebo o vrácení peněz, pokud není možné vadu nějak odstranit.

Jak na to?

Zkusme si vzít modelový příklad. Jdete ke kadeřnici, aby vás ostříhala a obarvila a máte poměrně jasnou představu, jak na to. Možná už k ní chodíte několik let a máte plnou důvěru v ni a v její schopnosti.

Když ale kadeřnice dokončí svou práci, nevypadá to, jak jste si představovali. Možná se ještě necháte uchlácholit tím, že v kadeřnictví není moc dobré světlo, venku je tma a zítra ráno to bude lépe vidět. Zaplatíte nemalou částku a krutou pravdu si potvrdíte druhý den ráno. Barva vám tentokrát nechytla tak, jak měla. Přechody mezi odstíny jsou příliš výrazné, dobarvení odrostů nedbalé a viditelně špatně provedené. Co teď?

Reklamovat můžete už v průběhu služby

Nabarvení a ostříhání od kadeřnice se dá klasifikovat jako uzavření smlouvy o dílo. I když není písemné. Ačkoli jste si s kadeřnicí na začátku domluvili, jak má výsledný účes vypadat, neznamená to, že musíte s reklamací čekat až na úplný výsledek. Pokud už v průběhu barvení či stříhání máte pocit, že kadeřnice nesměřuje k domluvenému výsledku, ozvěte se.

Už v této chvíli máte právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě byste zaplatila jen práci, kterou už kadeřnice odvedla. Například jen částečné barvení či jen umytí hlavy apod.

Neodpovídá výsledek? Trvejte na opravě

Pokud zjistíte pohromu až na konci celého procesu, například až po vyfoukání a načesání vlasů, ozvěte se stejně, jako kdybyste to zjistili už v průběhu. Nenechte se nachytat na trik, že v kadeřnictví je špatné světlo, ráno to bude vypadat lépe apod. Účes, který jste si domluvili, má vypadat přesně tak, jak jste byli s kadeřnicí domluveni.

A když výsledek nevypadá tak, jak jste se domluvili, trvejte na úpravě, doplnění, zkrátka na uvedení do stavu, jaký jste očekávali.

Reklamace až druhý den už může být problémová

Naopak nejproblémovější může být reklamovat nevyhovující služby až druhý den. A na to právě některé kadeřnice mohou sázet. Kadeřnice je totiž za výsledek zodpovědná jen v okamžiku předání. Tedy ve chvíli, kdy vám dodělá účes a oznámí vám, že je hotovo. Protože je smlouva uzavřena pouze ústně, bude se vám druhý den velice těžko dokazovat, že jste byli domluveni na něčem jiném. Kadeřnice vám v tu chvíli může tvrdit, že jste s výsledkem souhlasili, že jste byli domluveni přímo na takovém výsledku a že jen proto, že se vám to nelíbí, nebude reklamaci zohledňovat.

Jak reklamovat telefonní služby?

U telekomunikačních služeb je situace trochu jiná. Většinou bývají lidé nespokojeni s tím, že poskytované služby nemají požadovanou kvalitu. Například internet v mobilu neběží tak rychle, jak jste si ujednali, apod.

Pokud jste na to dodavatele upozornili a nic se nezměnilo, máte plné právo domáhat se slevy za poskytovanou službu. Případně můžete od smlouvy úplně odstoupit.

A co když vám nevyhovovala přeprava?

Reklamovat můžete i jízdu vlakem či autobusem. Tady uzavíráte smlouvu o přepravě a dopravce se zavazuje k tomu, že vás odveze na místo, kam jste si řekli. Pokud ale nabere velké zpoždění, můžete zkusit reklamaci.

Zda máte nárok na odškodnění, nebo ne, pak závisí na tom, jestli to má dopravce uvedeno v přepravním řádu.

Někdy ale reklamaci uplatnit nelze

Doplňme také situaci, kdy vám nárok na reklamaci úplně nevzniká. Respektive reklamaci můžete podat vždy, ale v některých případech je neoprávněná.

Pokud byste si například přáli nějaký konkrétní střih, kadeřnice vám ho rozmlouvala s tím, že vám nebude slušet, ale vy jste trvali na svém, tak pokud vás kadeřnice ostříhala podle přání, není možné podat reklamaci ve smyslu, že se vám výsledek nelíbí.

Totéž platí, když vám například kadeřník dopředu řekne, že daná barva vám na vlasech vůbec nechytne, ale vy stejně trváte na svém. Za nepovedený výsledek v tomto případě kadeřník nemůže.