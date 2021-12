Můžete rozřezat strom, který spadl do silnice a brání průjezdu?

Chystáte se na víkend na chatu, ale už od čtvrtečního večera hlásí předpovědi počasí silné nárazové vichry. Při páteční cestě tak narazíte na nejeden vyvrácený a spadlý strom. Některé vítr vyvrátí směrem do polí, kde naštěstí neblokují dopravu. Jiné ale spadnou do silnice. Co v takové chvíli můžete dělat a kam zavolat? Někdy můžete strom odklidit sami, ale pouze za pomocí vlastních sil.

Zákon na takové situace nemyslí

Chování na silnicích upravuje povětšinou zákon o pozemních komunikacích. V případě spadaných stromů, které blokují průjezd, ale zákon neříká vůbec nic.

Nabízí pouze obecné formulace. Prioritně je třeba vycházet z toho, že na silnici je třeba vždy být pozorný a dbát opatrnosti, uvedl pro Měšec.cz František Jemelka, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy České republiky. To znamená, že pokud budete mít přes cestu strom a donutí vás zastavit, potažmo vystoupit z auta, je potřeba obléknout si reflexní vestu, označit stojící auto a i překážku. Je potřeba dbát na to, aby ostatní řidiči včas zaznamenali překážku v provozu, tedy označit stojící vozidlo, případně překážku v provozu, umístěním výstražného trojúhelníku na vhodné viditelné místo alespoň 50 m před překážku, dodává František Jemelka.

Zavolejte 112 a nechte si poradit

Pak se doporučuje zavolat profesionálům a nechat situaci na nich. V momentě, kdy se na silnici potkám se spadlým stromem, ideálně zavolám na linku 112, aby se o strom postarali hasiči. Pokud zvolím jinou možnost, je dobré dle míry potřebnosti kontaktovat správce komunikace, radí František Jemelka.

Správce komunikace bývá většinou krajská správa a údržba silnic daného kraje. Pokud ale kontaktujete Policii ČR a Hasiče, tak ti už zprávu údržbě silnic předají. Pokud chcete proces zrychlit, zavolejte na 112, tam si vaši informaci mezi sebou předají a údržbu silnic kontaktují za vás.

Hasiči jsou na podobné situace připraveni a podobných hovorů mívají více. Operátor podle situace zvolí vhodný postup. Je možné, že už na místo míří hasiči nebo silničáři. Vždy záleží na dané situaci, říká Martin Kavka, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Strom můžete odtáhnout vlastními silami, ale ne rozřezat

Řada řidičů zavolá na 112 nebo hasiče, situaci nahlásí a pokračuje v cestě jinudy, pokud je to možné. Někdy to ale možné není a lidé pak přemýšlí, nakolik mohou vzít situaci do svých rukou. Napadne je, že pokud v autě například vezou motorovou pilu, mohli by strom rovnou rozřezat a po kusech odstranit ze silnice, aby mohli projet. Takové bývají situace například na cestě k horským chatám, kam často jiná cesta ani nevede.

Takový postup ale není možné doporučit. Je potřeba myslet na to, že strom, i když je spadlý přes cestu, stále někomu patří. Městu, kraji, soukromému vlastníkovi. A není možné s jeho majetkem takto nakládat bez jeho svolení a vědomí. Je možné odklidit menší větve nebo menší strom vlastní silou. Aby ale řidiči odstranili strom motorovou pilou sami, určitě nedoporučujeme, dodává Martin Kavka. V neposlední řadě tím můžete zranit i sami sebe. Pokud nemáte s odklízením stromů žádné zkušenosti, stane se to snadno. U naříznutého stromu hrozí riziko, že se část z něj vymrští vaším směrem a v tom lepším případě vás jenom zraní.

Můžete ale se spolujezdcem či dalšími řidiči zkusit strom odstranit vlastními silami sami. Velice často se stává, že ze strany místních občanů a dalších účastníků se podaří spadlý strom odstranit ještě před příjezdem hasičů, říká Jiří Klemt, tiskový mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pokud ale strom přemístíte, nesmí zase blokovat jiné cesty. Není například možné zbytky stromu přemístit na nemovitost třetí osoby, kde by působila újmu (například do koryta řeky, kde vytvoří hráz) – pokud tedy dojde k provizornímu přemístění například do silničního příkopu, je nezbytné o tom informovat správce pozemní komunikace, dodává Jiří Klemt.

Chráněný strom od oka nepoznáte

Navíc může jít i o strom chráněný, zvláště například v chráněné krajinné oblasti. Jako laik ale nemusíte vždy bezpečně poznat, že jde o obyčejný strom, a ne o chráněný druh. Případná aktivita z vaší strany vám proto může vynést spíše problémy než pochvalu. Bez souhlasu majitele není možné strom jakkoliv řezat či znehodnocovat. Odklizení překážky možné je, pokud spadne část větve nebo strom, který je v mých silách odklidit, tak tak učiním. Pokud tím nezpůsobím žádnou škodu na majetku, tak se nejedná o nic protiprávního, uvedl pro Měšec.cz Ondřej Moravčík, tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR.

Nezbývá než čekat, nebo to vzít jinudy

Pokud jde o spadané větve nebo o menší strom, který sám nebo například se spolujezdcem dokážete odtáhnout stranou, pak se o to můžete pokusit. A když se vám to podaří, cestu máte volnou. Pokud je ale strom moc velký a těžký, není možné ho vlastními silami rozřezat, odnosit po kusech a projet.

V takovém případě máte pouze dvě možnosti. Zavolat na příslušná místa, oznámit svou situaci a čekat, až hasiči přijedou strom odklidit, abyste mohli pokračovat v cestě. To ale může trvat. Jednak může i několik desítek minut trvat, než přijedou hasiči, a jednak může samotné odklízení stromu zabrat dost času. Ve výsledku tak na zprůchodnění silnice můžete čekat i několik hodin.

Nebo máte druhou možnost. Auto otočit a překážku objet jinudy. I za cenu toho, že si hodně zajedete.