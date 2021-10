Jak často může dodavatel poslední instance měnit ceny a jak od něj přejít k novému dodavateli?

Dodavatel poslední instance zajišťuje, aby žádná domácnost nebo jiné menší odběrné místo, nezůstaly bez dodávek energie v případě, že jejich stávající dodavatel není schopen jim dále poskytovat elektřinu či plyn.

Jak ale přesně režim u dodavatele poslední instance (DPI) funguje? Pravidla, která platí pro dodavatele v rámci běžných dodávek, zde totiž neplatí.

Začátek režimu u DPI

Smluvní vztah s původním dodavatelem vám končí zahájením dodávek od DPI, resp. podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se dá smluvní vztah považovat za ukončený ve chvíli, kdy vám původní dodavatel vystaví konečné vyúčtování (nezapomeňte si ukončit zálohové platby k původnímu dodavateli).

To by mělo přijít zhruba do jednoho měsíce od ukončení dodávek. V případě většího dodavatele, jako je Bohemia Energy, to ale může trvat déle vzhledem k tomu, kolik odběrných míst skupina obsluhovala.

Původní dodavatel Komodita Zahájení dodávek DPI A-PLUS Energie obchodní, a. s. plyn 22. 10. 2021, 06:00 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00 COMFORT ENERGY s.r.o. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00 EAGLE ENERGY a.s. elektřina, plyn plyn 10. 10. 2021, 06:00

elektřina 20. 10. 2021, 06:00 Energie ČS, a.s. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00 Europe Easy Energy a.s. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00 Kolibřík Energie a. s. elektřina, plyn 19. 10. 2021, 06:00 X Energie, s.r.o. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00

Pokud jste v době ukončení dodávek vaším stávajícím dodavatelem byli zrovna v procesu přechodu k jinému dodavateli, dostanete se nejdříve k dodavateli poslední instance a pak automaticky k vašemu novému dodavateli (pokud byl proces dokončen). V případě, že by byla novým dodavatelem náhodou společnost, pod kterou přejdete do režimu DPI, bude se vás dodávka v režimu DPI týkat buď jen po dobu nezbytně nutnou pro zahájení dodávky nebo rovnou přejdete pod danou společnost v rámci klasického smluvního vztahu.

Pod jakého dodavatele poslední instance spadáte? Zjistíte to v článku Co dělat, když vám skončí dodavatel elektřiny nebo plynu?

Za jaké ceny budete odebírat od DPI?

Zcela logicky všechny zajímá, za kolik budou energie odebírat. Aktuální ceníky dodavatelů poslední instance najdete na těchto odkazech:

Elektřina

Plyn

Ceny si stanovuje sám dodavatel poslední instance. Energetický regulační úřad pro tyto účely stanovuje, co může být promítnuto do ceny a následně kontroluje oprávněnost vzorce jejího stanovení.

DPI cenu odvozuje od současné tržní ceny elektřiny a plynu, která je nyní velice vysoká. Kromě toho do ní ale promítá také administrativní náklady, které mu vznikají s přebíráním zákazníků od padlých dodavatelů a poté s jejich přepisem, pokud odchází jinam.

Jak se stanoví vaše měsíční záloha?

Zálohové platby v režimu DPI budou stanovené podle vaší minulé nebo podle vaší předpokládané spotřeby dle distribuční sazby (a pravděpodobně i s ohledem na nadcházející roční období) a podle předpokládané ceny dodávky v následujícím období. Částka bude rozpočítaná na šest měsíců.

Záloha bude pravděpodobně citelně vyšší než jsou zákazníci zvyklí. Zvlášť pokud platili fixovanou cenu, která nereflektovala vývoj na trhu.

Jak často se ceny mohou měnit?

Pro DPI neplatí pravidlo, že by vám musel oznamovat změnu ceníku nejpozději měsíc dopředu. Neexistuje také žádné pravidlo, které by ho omezovalo v tom, jak často může ceník měnit.

Ceník můžeme změnit v tomto režimu kdykoli v návaznosti na vývoj na trhu. Vychází to z momentu, kdy některá ze složek ceny DPI přestane odpovídat realitě, vysvětlil pro server Měšec.cz Miroslav Vránek z Pražské plynárenské s tím, že většinou půjde o změnu nákupní ceny.

V tom, jak často budou ceníky měnit, nejsou dodavatelé poslední instance jednotní. Ceník DPI se bude měnit měsíčně, řekl nám také Petr Holubec z Pražské energetiky. I společnost ČEZ Prodej na svém webu uvádí, že je bude zveřejňovat měsíčně.

Společnost innogy bude měnit cenu častěji: Ceníky plynu pro zákazníky, kteří se ocitli v režimu DPI budeme upravovat každý týden. Je to fér přístup. Vzhledem k tomu, že aktuálně nakupujeme nové objemy pro 240 tisíc DPI zákazníků, tak jim do cen promítneme poklesy i nárůsty aktuálních cen na trzích, za které pro ně plyn zajišťujeme, řekl nám Pavel Grochál.

Společnost E.ON, která je pro vybrané oblasti DPI pro elektřinu i plyn, bude zveřejňovat ceníky zpětně. Cena za dodávky energií během režimu DPI je u nás navázána na vývoj cen na velkoobchodním trhu s elektřinou a plynem, a bude proto kopírovat křivku velkoobchodní ceny. Klientům proto nedokážeme dopředu říct, kolik přesně za elektřinu či plyn zaplatí, uvedl pro Měšec.cz mluvčí Roman Šperňák s tím, že bude E.ON na webu týden po konci každého měsíce zveřejňovat cenu za dodávky v daném měsíci. Společnost na webu zveřejnila také vzorec, jak cenu pro zákazníky stanovuje. Běžný smrtelník z něho příliš moudrý nebude, ale na webu dodavatele by se měly objevit i modelové příklady pro lepší představu.

Konec režimu u DPI

Jak už bylo mnohokrát řečeno, DPI dodává energii po šest měsíců a do té doby je nutné si najít jiného běžného dodavatele. Pokud byste se rozhodli tuto lhůtu opravdu naplnit, ohlídejte si její konec. Poté už totiž půjde o neoprávněný odběr. V takovém případě riskujete přerušení dodávek energií, vymáhání vzniklé škody a případně i odmontování elektroměru či plynoměru.

Do kdy ukončit odběr od DPI u elektřiny

Původní dodavatel elektřiny Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 14.04.2022 COMFORT ENERGY s.r.o. 14.04.2022 EAGLE ENERGY s.r.o. 20.04.2022 Energie ČS, a.s. 14.04.2022 Europe Easy Energy a.s. 14.04.2022 Kolibřík energie, a. s. 19.04.2022 X Energie, s.r.o. 14.04.2022

Zdroj: ERÚ

Do kdy ukončit odběr od DPI u plynu

Původní dodavatel plynu Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele A-PLUS Energie obchodní, a.s. 22.04.2022 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 17.04.2022 COMFORT ENERGY s.r.o. 17.04.2022 EAGLE ENERGY a.s. 10.04.2022 Energie ČS, a.s. 17.04.2022 Europe Easy Energy a.s. 17.04.2022 Kolibřík energie, a. s. 19.04.2022 X Energie, s.r.o. 17.04.2022

Zdroj: ERÚ

Ukončení smlouvy s DPI

Sluší se připomenout, že i když máte na odchod z režimu DPI půl roku, vyplatí se vám odejít spíš dříve než déle. Ceníky v režimu DPI jsou vyšší než ceníky u klasického dodavatele a to i v případě, že jde o jednu a tu samou společnost.

Smlouvy s DPI nejsou uzavírány na žádné konkrétní časové období, které byste museli dodržet. Neexistuje zde ani institut výpovědní lhůty tak, jako u klasických smluv na dobu neurčitou.

Režim DPI je dohoda mezi dodavatelem a zákazníkem, která je vypověditelná kdykoliv. V praxi to funguje tak, že zákazník, který si najde nového dodavatele, s ním podepíše smlouvu a nový dodavatel pak požádá o převedení operátora trhu (OTE), vysvětlil Šperňák a dodal, že proces přechodu k novému dodavateli pak trvá deset pracovních dnů. S přepisem vám pomůže nový dodavatel tak, jak je zvykem při klasické změně smlouvy.

Kdy dostanete vyúčtování?

Konečné vyúčtování od DPI už se od klasického vyúčtování při změně dodavatele neliší. Až si zákazníci v režimu DPI vyberou svého stálého dodavatele a podepíšou s ním smlouvu, nový dodavatel zažádá příslušného distributora o distribuční smlouvu a OTE o změnu dodavatele. Distributor dodá data o spotřebě a zákazník obdrží následně vyúčtování za režim DPI, popsal Šperňák, mluvčí společnosti E.ON.

Kam přejít?

Kam přejít vám samozřejmě neporadíme, věšteckou kouli nemáme. Situace je nestabilní a nikdo s jistotou neví, kam se vyvine. Dodavatelé na situaci reagují různě. Někteří se snaží tlačit produkty s cenou navázanou na burzu, což může být riskantní, protože na sebe přebíráte veškeré riziko za cenové šoky na burze. Jiní místo chrlení nových ceníků omezují nabídku na fixace. Tedy smlouvy na dobu určitou s garantovanou cenou, která už ale zohledňuje současnou „drahotu“.

Na tomto místě je vhodné upozornit na jistou ostražitost před smluvní fixací na určitého dodavatele. Například společnost PRE totiž v současnosti nabízí smlouvu na dva roky, ale s tím, že cena není fixovaná, ale navázaná na burzu. Takže se společnosti upisujete na dva roky, ale zároveň nesete veškeré riziko tržních výkyvů (PRE by záhy měla nabídnout i produkt na dobu určitou, ale s fixovanou cenou).

Z dodavatelů, kteří poskytují režim DPI, nabízí v rámci klasického smluvního vztahu (tedy nikoli jako DPI!) smlouvu na dobu neurčitou (bez fixace) jen Pražská plynárenská. Ostatní dodavatelé v současnosti nabízí jen fixované produkty. Ty jsou sice levnější než ceníky v režimu DPI, ale je to sázka na to, že energie zůstanou ještě dlouho drahé. Dá se z toho trochu usuzovat i na trend celého trhu. Pokud byste hledali nabídku, která nefixuje cenu a je na dobu neurčitou (a nabízí tedy relativně velkou svobodu v tom smlouvu vypovědět), bude vám hledání asi chvíli trvat.