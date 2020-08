Hypotéky už nezlevňují tak rychle, OSVČ a podnikatelé je teď získají složitěji

Hypotéky začaly zlevňovat na jaře v důsledku pandemie koronaviru. Jako jedna z prvních šla s úrokovými sazbami dolů mBank, a to na konci března.

Pokles sazeb tak trvá už několik měsíců v řadě, v poslední době ale výrazně zpomalil. V červenci snížily úrokové sazby pouze tři banky. Konkrétně šlo o mBank, Fio banku a Creditas.

Fio banka šla se sazbami dolů koncem července. Bylo to její už čtvrté letošní zlevnění úvěrů na bydlení. Ke snížení došlo u všech nabízených fixací, a to o 0,2 procentního bodu. Nejnižší úrokovou sazbu je možné získat pro jednoletou fixaci, a to od 1,38 %.



Autor: Veronika Němcová Minimální nabídkové úrokové sazby bank. Zdroj: Hypoindex.cz (9. 8. 2020)

Banka CREDITAS snížila úrokové sazby od pondělí 20. července. Z předchozích 2,09 % klesla sazba na 1,89 %, tedy o 0,2 procentního bodu. Na sazbu v této výši lze dosáhnout u hypoték na nemovitosti k bydlení s výší úvěru do 80 % hodnoty nemovitosti a s fixací sazby na 3 roky. mBank aktuálně nabízí u hypoték s fixací na 5 let do 80% LTV sazbu 1,64 %.

Banky jsou obezřetné

Česká národní banka v dubnu v reakci na šíření koronaviru zrušila 80% limit LTV a bankám tím umožnila poskytování hypoték až do 90 % a v malé míře i nad tuto hodnotu. Banky to ale k větší benevolenci příliš nemotivovalo, a to především kvůli nejistotě dalšího vývoje kolem pandemie a také v očekávání konce období odložených splátek. Podle makléřské společnosti Golem Finance některé banky dočasně přestaly hypotéky nad 80 % poskytovat úplně.

Co se týče vývoje úrokových sazeb hypoték obecně, klíčovým parametrem je i nadále cena „nakupovaných“ peněz, které banky dále půjčují svým klientům, a vnímání míry rizika nesplácení, což banky zohledňují ve svých rizikových maržích. Na druhé straně však stojí stále silná poptávka po hypotékách a rostoucí průměrná výše úvěru, což je obchodní příležitost, kterou banky nebudou chtít přenechat své (levnější) konkurenci, uvedla k současnému vývoji společnost Golem Finance.

Banky jsou obezřetné i ohledně posuzování dalších parametrů pro získání hypotéky. Podle fintechu hyponamiru.cz už několik bank sice přijalo doporučení České národní banky (ČNB) z 1. 4. 2020 uvolnit parametr DSTI (podíl měsíčního čistého příjmu vydaného na splátky všech dluhů) na 50 % a DTI (výše dluhu žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu) přestat zcela sledovat. Přibližně 2/3 českých bank ale parametry stále sledují podle původních pravidel.

Hypotéky budou zlevňovat už jen mírně

S dalšími zásahy do ekonomiky teď Česká národní banka vyčkává. Na svém zasedání minulý týden nechala úrokové sazby beze změny. Hlavní sazba tak zůstala na úrovni 0,25 % a guvernér Jiří Rusnok uvedl, že změna sazeb je do konce roku velmi nepravděpodobná. ČNB by k nim sáhla pravděpodobně jen v případě, že se bude špatně vyvíjet oživování tuzemské ekonomiky.

Co se týče dalšího vývoje úrokových sazeb hypoték, jejich pokles v následujících měsících už bude pravděpodobně jen velmi mírný. Další vývoj určí také vývoj trhu po ukončení lhůty, po kterou si klienti bank mohli odložit splátky hypoték.