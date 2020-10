Hypotéky možná ještě zlevní, prostor tu stále je

Hypotéku má v současnosti více než pětina Čechů, tedy asi 700 tisíc domácností. Většina z nich zatím nemá navzdory současné situaci související s propuknutím druhé vlny pandemie koronaviru problémy s jejím splácením. Téměř 90 % Čechů tvrdí, že pandemie jejich bydlení nijak neovlivnila. Jen 6 % uvedlo, že přišlo o dostatek příjmů na pokrytí výdajů na bydlení, například splátky úvěru. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace (ČBA).

Většinu lidí zatím koronakrize neodradila ani od plánovaného pořízení hypotéky. Až desetina respondentů uvedla, že hypotéku plánuje i navzdory probíhající koronavirové pandemii. Celkově o hypotéce prý nyní uvažuje zhruba 400 tisíc lidí. Část z nich si plánovala pořízení nového bydlení ještě před vypuknutím pandemie, nebo se pro ni rozhodli díky nynějším výhodným podmínkám na trhu. Ceny bytů sice nijak výrazně nezlevňují, ale byla zrušena daň z nabytí nemovitosti. Navíc Česká národní banka (ČNB) v první polovině roku uvolnila podmínky pro poskytování úvěrů na bydlení a úroková sazba hypoték klesá, takže jsou levnější. Což se promítlo do zvýšeného zájmu o úvěry na bydlení.

Hypotéky zatím zdražovat nebudou

I přes stále velký zájem o úvěry na bydlení banky hypotéky nezdražují a jejich úrokové sazby naopak už šestý měsíc za sebou klesají. V září se dle informací Fincentrum Hypoindex dostaly na průměrných 2,07 %. Další vývoj cen hypoték je ale podle Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA, nejistý. Druhá vlna koronaviru způsobila pokles sazeb na mezibankovním trhu. Trh se obává negativního vývoje ekonomiky české i světové a očekává nízké sazby. Banky tak mohou jít se svojí nabídkou hypotečních úrokových sazeb dolů. Prostor pro pokles se výrazně snižuje, ale stále ještě existuje, říká Staňura.

Na bydlení si přitom prostřednictvím hypoték půjčujeme stále větší částky, což souvisí s tím, že roste cena bydlení. Letošní rekordně vysoké objemy jsou dány primárně cenami nemovitostí. Ty stagnují, případně jdou nahoru, čímž stoupá i průměrná výše hypotéky, dodává Vladimír Staňura.

Aktuální úrokové sazby hypoték

Průměrná výše hypotečního úvěru dosáhla téměř ke 3 milionům

Lidé si podle ČBA nejčastěji berou hypotéky v rozmezí jednoho až dvou milionů korun (36 %). Letos v září se ale průměrná výše úvěru na bydlení vyšplhala na 2,8 milionu korun. S rostoucí výší úvěrů stoupá i průměrná doba, na kterou si Češi hypotéku vyřizují, protože ti, kteří si vezmou vyšší půjčku, si splátky rozloží do delšího časového období, aby jimi příliš nezatížili svůj měsíční rodinný rozpočet. Průměrná doba splácení hypoték se podle průzkumu ČBA pohybuje mezi 25 a 30 lety (56 %), v 17 % mezi 20 a 24 lety. Dobu splácení ovlivňuje kromě výše hypotéky také věk žadatelů. Starší lidé si berou půjčku na bydlení na kratší dobu, zatímco mladší lidé od 40 let si sjednávají hypotéku často na více než 20 let.

Pro Čechy je hypotéka v prvé řadě cestou k vlastnímu bytu či domu, a to ať už jde o ty, kteří hypotéku mají (85 %), či ty, kteří ji teprve plánují (67 %). Značná část si pak hypotéku pořídila (12 %) či plánuje pořídit (17 %) kvůli rekonstrukci. Na 10 % Čechů si hypotéku plánuje pořídit za účelem koupi pozemku, komentuje výsledky průzkumu Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C, která průzkum pro bankovní asociaci realizovala.

Mladší generace při výběru hypotéky více spoléhá na své schopnosti. Rozhoduje se na základě výše úrokové sazby (53 %) a výše RPSN (42 %). Zatímco starší generace více dá na rady finančních poradců než na vlastní úsudek. Při výběru domu či bytu je pro většinu z nás nejdůležitější cena a velikost pořizované nemovitosti. Cena pak často souvisí mimo jiné i s lokalitou, kde se dům či byt nachází.