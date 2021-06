Hypotéky dál zdražují, průměrná úroková sazba je nad 2 % ročně

Průměrná úroková sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex vzrostla během května o 0,08 procentního bodu na 2,06 % p. a. Nad dvouprocentní hranicí byla naposledy loni v říjnu.

Fincentrum Hypoindex tak po šesti měsících opět překročil hranici dvou procent. Navíc s ohledem na kroky bank v oblasti hypoték v posledních dvou měsících lze předpokládat, že tento růst bude i nadále pokračovat, uvedl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.



Autor: Fincentrum & Swiss Life Select a.s. Fincentrum Hypoindex květen 2021.

Nabídkové sazby hypoték v posledních dvou měsících rostou napříč trhem. Úrokové sazby v poslední době zvýšila většina bank. Zdražování je vidět i v čerstvějších údajích za červen (viz tabulka níže).

Zájem o hypotéky trvá

Do zájmu o hypotéky se rostoucí úrokové sazby zatím nepromítly – sazby jsou i přes postupný růst dál poměrně nízko. Nemovitosti se kupují jak k vlastnímu bydlení či rekreaci, tak na investici. Banky v květnu sjednaly 12 984 hypoték za 40,6 miliardy Kč. Objem poskytnutých úvěrů na bydlení vzrostl oproti dubnu o 1,375 miliardy Kč, byl ale nižší než v rekordním březnu, který byl v objemu hypoték vyšší o více než čtyři miliardy Kč. Za prvních pět měsíců letošního roku banky poskytly hypotéky za více než 179 miliard Kč. Podobný objem sjednaly za celý rok 2019.

Podle České bankovní asociace k těmto rekordům přispívají i vysoké objemy refinancování. Statistiky ČNB za květen budou k dispozici až koncem měsíce, ale duben se blížil 10 miliardám Kč a březnový objem refinancování byl přes 11 miliard.

*meziměsíční pokles sazeb,**meziměsíční růst sazeb, zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Květnové výsledky potvrzují nebývalý zájem o hypotéky, ale i refinancování dříve poskytnutých hypoték. Příčin této extrémní poptávkové vlny je více. Na jedné straně je to obrat ve vývoji úrokových sazeb, ke kterému došlo na přelomu roku, takže lidé se snaží vyřídit si hypotéku za co nejlepších podmínek. Vedle toho je to velký hlad po nemovitostech jako jedné z forem bezpečného uložení volných peněz a v neposlední řadě se na rekordních objemech podepisuje růst cen nemovitostí a s tím i růst průměrné půjčené částky,“ uvedl ředitel společnosti Golem Finance Libor Vojta Ostatek.

Podle ekonoma České spořitelny Jana Skořepy může růst úrokových sazeb ještě pár měsíců pokračovat, a to hned ze tří důvodů. Hypoteční úrokové sazby zatím rostou jen pomalu a jsou nadále poměrně nízko. Bankovní sektor může v důsledku dosavadního náporu chytat ve schvalování žádostí lehké zpoždění. A na podzim nelze vyloučit příklon ČNB ke znovunastavení limitů na hypotéky, a to by vedlo k nové vlně předzásobení hypotékami, tentokrát ve snaze čerpat hypotéku před začátkem platnosti těchto limitů, vyjmenoval Skořepa.

Příští rok by naopak díky předzásobení hypotékami mohl být ve znamení výrazného zklidnění situace a objem nových hypoték může oproti letošku výrazně klesnout.

Kdy ČNB zvýší sazby?

Průměrná výše poskytnuté hypotéky mírně klesla na 3 123 485 Kč. Podle Sýkory jde ale jen o drobnou korekci směrem dolů, která je spíše výjimkou, protože nemovitosti v Česku dál zdražují. A nevidíme žádný náznak toho, že by se měl tento trend zvrátit. A pokud se nezmění přístup státu k bytové výstavbě, nelze ani nic jiného očekávat, míní.

Podle něj by obavy z dalšího růstu inflace mohly přimět centrální bankéře k letos prvnímu zvýšení základní úrokové sazby už dnes. Pokud k tomu nedojde, vzrostou sazby s velkou pravděpodobností v srpnu, kdy bude mít ČNB k dispozici novou makroekonomickou prognózu.

Příjmy z prodeje nemovitostí zvýšily vklady domácností v bankách

Ekonom Skořepa dává překotný růst objemu hypoték do souvislosti s růstem vkladů domácností v bankách. Pokud se kolem 90 % prodejů nemovitostí týká sekundárního trhu (prodává domácnost, ne developer) a objem nových hypoték bez refinancování za posledních 12 měsíců činí podle ČNB necelých 25 miliard Kč, znamená to podle něj čistý měsíční příjem průměrné české domácnosti z prodeje nemovitostí ve výši kolem 22 miliard Kč.

V předchozích letech se toto číslo pohybovalo kolem 16 miliard Kč. Za celou dobu koronakrize tedy tyto příjmy přesáhly předchozí normál o nějakých 70 až 80 miliard Kč. Z toho lze na inflaci cen nemovitostí svést dejme tomu 10 miliard. Jestliže celkové vklady domácností v bankách přesáhly normál v úhrnu o necelých 200 miliard, pak ve výše popsané logice zhruba třetinu nadnormálního nárůstu vkladů domácností můžeme vysvětlit jako příjmy domácností z prodeje nemovitostí, uvádí.

Podle dat Fincentra Hypoindexu stačí bankám k novému hypotečnímu rekordu do konce roku sjednat hypotéky za necelých 75 miliard Kč. To představuje zhruba 11 miliard Kč měsíčně. Naposledy sjednaly tak nízké objemy za jediný měsíc na začátku roku 2019. Ten byl ale nejslabším hypotečním rokem za posledních šest let.