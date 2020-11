Nabízí vám letecká společnost pouze voucher? Požádejte o chargeback

Situace kolem nemoci COVID-19 zasáhla řadu odvětví světové ekonomiky a každého se dotkla různě intenzivně. Zejména v první fázi, kdy státy zavíraly hranice, se téměř zastavila letecká doprava a letecké společnosti hromadně rušily lety. Některé se k tomu staví čelem a vrací peníze, jiné nabízí pouze vouchery. Ještě komplikovanější situace nastává, pokud jste letenku koupili přes zprostředkovatele, jako já přes Bravofly.

Většina mých výletů začíná telefonátem „letím do …., nechceš letět taky?“ a já odpovím „jasně že chci“. I můj výlet do Peru začal podobným únorovým telefonátem od kamaráda Aleše, se kterým už jsem párkrát v zahraničí byl a měla nás doprovázet naše společná kamarádka Marcela.

Zatímco Aleš a Marcela měli ještě nějaké míle ve věrnostních systémech leteckých společností a mohli si dovolit zakoupit let tam v první třídě a zpět v business (Aleš), nebo aspoň jednu cestu v business (Marcela), já jsem částečně nasbírané a částečně od kamaráda nakoupené míle již vyčerpal – ty poslední padly na let Praha-Frankfurt-Bogota-Santiago (úsek Frankfurt-Bogota v první třídě, zbytek v business) loni na podzim, zbylo tak hledat co nejlevnější „dobytčák“.

Není nic horšího, než když hledáte letenky do konkrétní destinace na konkrétní termín, tady se levné letenky hledají velmi těžko, přesto jsme se s Alešem pokusili o maximum možného.

Letenky z oblíbených letišť Praha a Vídeň nevycházely zajímavě, tak jsem nakonec koupil letenku Barcelona-Peru za 11 694,76 Kč. Řekl jsem si, že spojím příjemné s užitečným a dám si dvě zastávky v Barceloně. Při cestě tam jsem měl v úmyslu si rozšířit moji potápěčskou licenci, při cestě zpět si prohlédnout město. Je to už sice dávno, ale mám za sebou dva semestry španělštiny a i když už jsem hodně zapomněl, vítám příležitosti si své jazykové (ne)znalosti osvěžit. Moje tehdejší vyučující mě pro španělštinu doslova nadchla, a tak španělsky mluvící země preferuji.

Už si nevzpomenu, co mne k tomu vedlo. Běžně při platbě v cizích měnách používám karty s výhodnými kurzy (Hello bank!, mBank, Revolut, Curve), tentokrát jsem se u dvou ze tří zakoupených letenek rozhodl použít kartu ČSOB. Snad už jsem předem tušil nějaký průšvih a uklidňoval jsem se tím, že ke kartě k programu ČSOB Premium mám rozsáhlé pojištění, které mi pokryje náklady při nepředpokládaném zrušení cesty.

Spíše jsem ale spoléhal na to, že u prémiové služby je automatické, že když má klient nějaký požadavek či potíž, privátní bankéř vše promptně zařídí, peníze se klientovi vrátí a banka si to vyřeší s protistranou tak nějak „na pozadí“. Místo toho mne čekal více než 7 měsíční boj s Hydrou, která mi na každou žádost či odvolání zasílala své zamítavé stanovisko.

Kamarádi mají každý nasbírané míle u jiné společnosti, tak se snažíme najít v leteckých řádech nějaký průsečík, abychom do Limy (odtud už chceme s místními aerolinkami pokračovat společně do Cuzca, protože, pochopitelně, hlavním hřebem programu je Machu Picchu) dorazili všichni v přibližně stejnou dobu a daří se. Kupuji zpáteční letenku Barcelona-Lima na 1. 5. 2020 od Aero Mexico přes zprostředkovatele Bravofly.

Rychle jsem se rozhodl, rychle koupil letenky. Zpáteční Barcelona-Lima za 458,51 € a jednosměrnou Praha-Barcelona za 671 Kč.

Zde si dovolím trochu odbočit a zdůvodnit, proč se domnívám, že banka má být ke klientům vstřícná, pokud se jedná o vracení peněz za nedodané zboží či služby.

Kromě příjmů z poplatků za platbu kartou banka získává ještě (pro ni mnohem zajímavější) příjmy z kurzové marže. Kurz ČNB dne 14. 2. 2020 byl 24,825 Kč, při částce 458,51 euro to dělá 11 382,51 Kč. Banka však účtuje svým kurzem deviza prodej, který obsahuje kurzovou marži. Naúčtovala mi tedy 11 694,76.

Kromě výnosu z poplatku za platbu kartou, který inkasuje od obchodníka, získala další kurzový výnos ve výši 312,25 Kč. Toto je důvod, proč se domnívám, že je banka nejen právně (zákony), ale i morálně (platby kartou, zejména v cizích měnách, představují významný zdroj příjmů) zavázána k proklientskému řešení různých obtíží, které klientovi v souvislosti s platbou kartou nastanou.

Mne čekají ještě další nákupy – rezervace potápěčského kurzu a hotelu na Costa Brava při cestě tam a hotelu v Barceloně při cestě zpět. V knihovně jsem si půjčil Lonely Planet a další průvodce, abych si naplánoval co nejintenzivnější využití času v Barceloně.

Neradoval jsem se dlouho. 16. března zavírá Česko hranice, (skoro) nikdo nesmí dovnitř, co mě ale trápí víc, není možné (až na výjimky) cestovat ani ven. Ještě horší zpráva je, že nouzový stav vyhlašuje i Peru. Uklidňuji se tím, že to snad do května přejde.

V dubnu se potvrzuje, že to hned tak nepřejde, Aero Mexico mi dává 5. dubna vědět, že mi ruší let. Let ruší i Ryanair.

Postupně ruším, co se dá, někde mám štěstí, někde ne. Hotel na Costa Brava lze zrušit bez poplatku, hotel v Barceloně nikoliv, zde chargeback použít nemohu. Hotel mi nebrání přijet a že se zde ubytovat nemůžu, je moje smůla.

Jiná situace je u leteckých společností, ty lety ruší, nemohu letět, ani kdybych z nějakého důvodu (např. na zvláštní povolení, diplomatický pas a podobně) mohl. Zde je nárok na vrácení peněz neoddiskutovatelný. I potápěčská škola vychází vstříc a peníze vrací, peníze za let v rámci Peru vyřešil Aleš, letecká společnost se k situaci postavila čelem a peníze vrací.

Volím přímočaré řešení. Vím, že to nebude bez boje, ale už jednou jsem se této služby u jiné banky domohl, když mi obchodník bez mého souhlasu nastavil na terminálu DCC. Sice opět přes finančního arbitra, ale někdo ty naše banky vychovávat musí, když své povinnosti neplní dobrovolně.

Jak jsem psal výše, jsem klientem služby ČSOB Premium, která se prsí motem Vše, co potřebujete pro jednodušší a příjemnější život.

Jednoduché ani příjemné to rozhodně nebylo, ale začněme od začátku.

23. 3. 2020 kontaktuji e-mailem mého osobního bankéře, od toho dostávám obratem e-mail, že je momentálně mimo kancelář a ať se v této věci obrátím na ČSOB pojišťovnu.

Záležitost nechci řešit jako pojistnou událost, protože:

a) nejsem si jist, jestli se na tuto „vyšší moc“ pojistné podmínky vztahují

b) pravděpodobně by zde byla spoluúčast

Pokud bych řešil jako pojistou událost, pravděpodobně bych se tím připravil o možnost řešit přes chargeback, neboť v mezidobí by vypršela lhůta, kdy je možné o chargeback požádat. Proto jsem se rozhodl tuto variantu nezvolit a obratem jsem zaslal na kontaktní e-mail pro prémiové klienty premium@csob.cz.

Hned následující den 24. 3. 2020 dostávám e-mail, který se mě snaží přesvědčit, abych věc nejdříve řešil s obchodníkem, že banka sice může udělat reklamaci platby, ale že jsou zde dlouhé lhůty. Pokud by obchodník reklamaci nevyřídil, mám se obrátit na mého bankře (připomíná mi to pohádku o kohoutkovi a slepičce…). Nevzdávám se, okamžitě podávám reklamaci telefonicky.

Reklamační řízení v ČSOB běželo, mezitím mi v dubnu přišly nabídky od Bravofly i Ryanair. První mi přišla nabídka od Bravofly a to hned se třemi možnostmi:

Ani jedna z možností pro mne není akceptovatelná – zaplatil jsem penězi, chci zpět stejné peníze, kterými jsem zaplatil, žádné poukázky.

Jak se v době psaní článku v diskusních fórech ukazuje, využitelnost poukazů je problematická, spoustu leteckých společností zvedlo ceny, některé trasy byly zrušeny, není možné voucher použít pro jinou osobu, atd.

Jsem také rád, že jsem nepřistoupil na vrácení nižší ceny. Opět se dozvídám z cestovatelských fór, že někteří lidé nedostali proplacené dobropisy ani po půl roce. A kdyby nyní chtěli u své banky požadovat chargeback, nejspíše by se jim vysmála, protože:

Od společnosti Ryanair mi přišla nabídka pouze na voucher. I když prý po přijetí voucheru existuje možnost požádat o jeho výplatu v hotovosti, opět jsem se rozhodl se touto cestou nevydat. Přijetím voucheru bych se zbavil možnosti využít chargeback a byl bych vydán na dobrou vůli letecké společnosti, zda mi voucher bude ochotna později proplatit, nebo jaké lety a za jaké ceny bude nabízet.

Nabídky, které mi letecké společnosti učinily jsem zaslal mému bankéři, ten mě požádal, ať přijdu sepsat reklamaci osobně na pobočku.

17. 4. 2020 jsem tak sepsal „Prohlášení držitele karty o sporné transakci“, tedy stejnou věc jsem reklamoval už po třetí, ale aspoň dostávám zpět nějaký oficiální dokument.

20. 4. 2020 dostávám od ČSOB první zamítavé stanovisko:

Není nač čekat, okamžitě podávám Návrh na zahájení řízení Finančnímu arbitrovi, kde vše popisuji a vyjadřuji můj dojem, že až do 17. 4. 2020 se banka moji reklamací vůbec nezabývala a nejspíše pokyn k chargebacku ani nepodala.

Pro ty, kdo existenci finačního arbitra dosud nezaznamenali, přidám základní informace v rámečku:

Nejjednodušší způsob podání návrhu je vyplnění formuláře na https://finarbitr.cz/cs/ a následně vytištěné potvrzení podepsat a zaslat poštou nebo osobně odnést do Legerovy ulice, přílohy není nutné tisknout.

21. 4. 2020 dostávám od ČSOB druhé zamítnutí. I když je podepsané jinou osobou je text velmi podobný, pravděpodobně mají větší množství klientů, kteří o chargeback žádají a tak si na to vyrobili „zamítací šablonu“.

O krocích ČSOB průběžně informuji mailem finančního arbitra.

Ptám se kamarádů a známých, sleduji cestovatelská fóra, archivuji si různé články ohledně připravovaných zákonů, různých rozhodnutí a doporučení v jednotlivých zemích EU, jak mají letecké společnosti a cestovní kanceláře přistupovat ke svým klientům v případě zrušení služeb, nejzajímavější zjištění uvádím.

Velmi zajímavý je článek od Veroniky Cvejnové, kde se ke službě chargeback vyjadřují různé banky. ČSOB se zde chlubí velmi proklientským přístupem

V mém případě byl postup banky v přímém rozporu s jejím vyjádřením v článku, ČSOB totiž obchodníka kontaktovala až dlouho poté, kdy jsem případ předal finančnímu arbitrovi.

Ze zpráv od mých kamarádů získávám informace, jak se k problému staví ostatní banky.

Banka Creditas se zahájení chargebacku nebrání, nicméně požaduje poplatek 15 €, který bude klientovi naúčtován v případě neúspěšného pokusu (pozn. red. chargeback je pro vydavatele karet zpoplatněn, je to v rámci kartových asociací placená služba, ale ne pro držitele karty, pokud je spor oprávněný).

Komerční banka řízení okamžitě zahájila:

Článek z Hospodářských novin z 16. 5. 2020, kde Evropská komise upozorňuje, že evropské předpisy dávají zákazníkům právo neakceptovat voucher a požadovat vrácení peněz, pokud si takovou možnost zvolí.

Článek z zdopravy.cz z 9. 4. 2020, kde komisařka Adina Valean trvá na vracení peněz za zrušené lety.

Článek z novinky.cz z 22. 5. 2020 dokládá, že voucher opravdu není rovnocenný, neboť let může bez problémů zdražit na dvojnásobek. Opět je zde zmíňeno evropské nařízení o pravidlech náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, které ukládá dopravcům povinnost nabídnout cestujícím, aby si mohli vybrat mezi vrácením letenky, náhradním letem při nejbližší příležitosti nebo náhradním letem v pozdější době dle svého přání. Výběr kompenzace je tak na cestujícím, nikoliv na letecké společnosti.

V rámci Výzvy navrhovateli k odstranění nedostatku návrhu, kterou jsem od Finančního arbitra obdržel 20. 5. 2020, přikládám i tato výše zmíněná zjištění a doplňuji můj návrh.

ČSOB požádala 15. 7. 2020 o prodloužení lhůty, čemuž Finanční arbitr vyhověl.

Jak probíhá vrácení přes voucher od letecké společnosti

Nejprve přišel e-mail od zprostředkovatele

We're happy to inform you that the refund for your cancelled Barcelona – Lima trip, scheduled for 01 May 2020 – 09 May 2020, is now ready. To proceed with your refund please click „Get your refund now“. We look forward to welcoming you back very soon.

Bravofly

Následně byla možnost nevýhodného výběru, aneb vše je špatně.