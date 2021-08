E-shop nesmí přihazovat do košíku zboží, které jste si sami nevybrali

Nejen plzeňský (jak jsme o tom psali v tomto článku), nýbrž i pražský inspektorát České obchodní inspekce zkontroloval prodej firmy Alza.cz a.s. A zase to skončilo pokutou. Inspektoři shledali, že se firma Alza dopustila vícero správních deliktů podle zákona o ochraně spotřebitele.

Mimo jiné též tím že na svých internetových stránkách dne 10. 10. 2016 u nabídky výrobku notebook Acer TravelMate P 645-S Carbon Fiber bylo v elektronickém formuláři u předmětného notebooku zaškrtnuto okénko Office 365 pro domácnosti (pro 5 uživatelů) – sleva 40 % – 1599 Kč a tato automaticky označená položka byla po kliknutí na pole Koupit přenesena do košíku. V tom spatřovala Česká obchodní inspekce nekalou obchodní praktiku.

Prodejce elektroniky vám nemůže vnucovat ani Office, ani počítačovou myš

Podobně tomu bylo na prodejním portálu Alzy dne 9. 4. 2018 u nabídky výrobku notebook Lenovo IdeaPad 320–15IKBN Onyx Black a u výrobku notebook ASUS FX503VD-E4082T Black, kde prodejce přednastavil v elektronickém formuláři u předmětných notebooků zaškrtnutí okénka Office 365 pro jednotlivce – sleva 44 % – 999 Kč a u nabídky výrobku notebook HP ProBook 450 G 5 přednastavil v elektronickém formuláři zaškrtnutí okének Office 365 pro jednotlivce – sleva 44 % – 999,– Kč a Microsoft Sculpt Comfort Mouse Wireless – 449,– Kč . Tyto automaticky označené položky zase byly po kliknutí na pole Koupit přeneseny do košíku.

Pokuta byla 150 000 Kč. Odvolání internetového prodejce Ústřední inspektorát České obchodní inspekce zamítl. A spor se tak dostal z popudu firmy Alza opět ke správnímu soudu.

Firma argumentovala tím, že na trhu s elektronikou působí již 25 let a notebooky si od něj kupují spotřebitelé všech věkových skupin s různými finančními možnostmi. Po mnoho let byli spotřebitelé zvyklí, že sada Office byla nedílnou součástí notebooků a počítačů. S postupem času se však sada Office ze softwaru vydělila a stala se samostatným produktem. Po zakoupení nového notebooku proto byli spotřebitelé často nepříjemně překvapeni, že notebook sadu Office neobsahuje, zvláště když cena této sady dosahuje téměř 2000 Kč.

Alza tvrdila, že je přesvědčena, že pro mnoho spotřebitelů je notebook bez sady Office prakticky legálně nepoužitelný, neboť tento program je základní aplikací při práci či studiu na notebooku. Právě proto pokutovaný prodejce spotřebitelům prostřednictvím předem zaškrtnutého políčka připomněl možnost zvýhodněné koupě sady Office. Firma Alza se takto ohrazovala proti závěrům ČOI, že sadu Office svým zákazníkům neočekávaně podsouvala.

Jste při internetovém nákupu pozorní jako v kamenném obchodě?

Dále Alza tvrdila, že nabízela i další produkty, jako například prodloužení záruky či pojištění proti rozbití a krádeži. Tyto služby však nejsou nezbytně nutné pro plnohodnotné využití notebooku, tudíž je zákazníkům předem nezaškrtávala. Svůj postup přirovnala k nabídce zvýhodněného balíčku v kamenném obchodě, kdy se, stejně jako při nákupu na internetových stránkách, může zákazník také svobodně rozhodnout, zda zakoupí notebook samostatně, či se sadou Office za zvýhodněnou cenu.

Městský soud v Praze však žalobu Alzy proti ČOI zamítl. K Nejvyššímu správnímu soudu se věc nedostala. Soud odmítl argumentaci, že Alza na základě svých dlouhodobých zkušeností ví, že každý spotřebitel bezpodmínečně potřebuje k legálnímu užívání notebooku sadu Office, a proto ji prodejce automaticky k vybraným notebookům přidává.

Je zcela nepřijatelné, aby prodejce nahrazoval projev vůle svých zákazníků jen proto, že sám uzná, že je to pro zákazníky lepší a výhodnější. Takové jednání rozhodně nelze označit za poctivé a nelegitimizuje jej ani skutečnost, že prodejce možnost automatického přidání souvisejícího produktu do košíku avizuje ve všeobecných obchodních podmínkách.

Potřebuje každý uživatel notebooku MS Office? A k notebooku myš?

Spotřebitel si vůbec nemusí pořizovat notebook za účelem, při kterém by program typu Office využil, a pokud už tak činí, může si stáhnout volně dostupnou alternativu takového programu od jiných výrobců, případně může využít licence k užívání těchto programů, které má již zakoupené z dřívějška. Bezpodmínečně nutná k užívání notebooku zajisté není ani nová počítačová myš. (Podobně totiž, jako tomu bylo u sady Office, byla prodávána i myš.)

Je vnucování zboží odbornou péčí?

Soud hodnotí, že prodejce je jistě oprávněn nabídnout spotřebiteli, který zvažuje pořízení nového notebooku, možnost zakoupení cenově zvýhodněné sady Office či jakýchkoliv dalších produktů, které mu dle jeho názoru vycházejícího z dosavadních odborných zkušeností s prodejem zboží tohoto typu užívání notebooku usnadní. Automatické přidání dalšího produktu, o který spotřebitel sám zájem neprojevil, do košíku při nákupu zboží na internetových stránkách www.alza.cz však nemá s požadavky odborné péče o spotřebitele nic společného, ale je s nimi v příkrém rozporu.

Soud přitakal ČOI, že prodejce tímto jednáním nepřípustně podsouval spotřebiteli vlastní projev vůle směřující k zakoupení dalších produktů a v podstatě jej nutil k tomu, aby místo vybírání zboží, o které má zájem, v průběhu nákupu ověřoval a kontroloval, zda se mu v průběhu rozhodování o koupi notebooku v košíku neobjevil jiný produkt, o který sám zájem neprojevil a na který vůbec neklikl.

V kamenné samoobsluze vám také prodejce nepřihazuje další zboží do košíku, leda tak vaše děti

Soud dále plně uznal argumentaci ČOI, že Alza užitím vytýkané obchodní praktiky neoprávněně testovala pozornost spotřebitele a spoléhala na to, že spotřebitel je neustále ve střehu a kontroluje, zda se mu v košíku neobjevil produkt, na který vůbec neklikl. Každý spotřebitel se při nákupu zboží zcela legitimně spoléhá na to, že v košíku má pouze ty produkty, které do něj sám vložil. To ostatně platí i při nákupu v kamenném obchodě, kdy prodavač také nevkládá kupujícímu do košíku se zbožím další produkty na základě svého vlastního uvážení a přesvědčení, že jejich pořízení je pro kupujícího výhodné.

Vzhledem k legitimnímu očekávání, že prodávající bude zachovávat tuto obecnou obchodní zvyklost, nemusí ani bystrý a průměrně pozorný spotřebitel rozumně předpokládat, že si kliknutím na objednávku notebooku zároveň závazně objednává i sadu Office, či dokonce počítačovou myš.

Spotřebitel jednak neočekává a nepředpokládá, že by mu byla sada Office do košíku přidána, aniž by sám projevil vůli k její koupi zaškrtnutím příslušného políčka, a proto prodejcem automaticky zaškrtnutému políčku u tohoto zboží nevěnuje patřičnou pozornost. Produkt si tedy v důsledku nekalé užívané praktiky může objednat omylem (sám od sebe by si jej neobjednal).

Někdo si třeba může myslet, že MS Office jsou povinné programové vybavení

Vytýkaným jednáním však může prodejce ovlivnit i takového spotřebitele, který si předem zaškrtnutého políčka u souvisejícího produktu všimne. Automatickým zaškrtnutím sady Office při nákupu notebooku mu totiž podsune představu, že je povinen si tento produkt spolu s notebookem zakoupit.

Přidáním sady Office do košíku může spotřebitel, který se v aktuálních trendech prodeje spotřební elektroniky orientuje jen okrajově, lehce nabýt dojmu, že podmínkou koupě notebooku je i koupě některé z variant sady Office. Takový závěr v něm může umocnit i skutečnost, že jiné produkty (například prodloužení záruky) jsou mu prodejcem pouze doporučeny, nikoli přímo vloženy do košíku. Spotřebiteli se tak může sada Office oproti jiným souvisejícím produktům jevit jako nutné zlo (byť aktuálně zlevněné), bez kterého si nový notebook zkrátka koupit nemůže.

Shrnutí a zobecnění případu

Městský soud v Praze tak ve svém rozsudku (ze dne 24. 3. 2021, spis. zn. 15 A 8/2019), který byl pro svůj význam vyhlášen ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7/2021, uzavřel:

Obchodní praktika prodávajícího spočívající v přednastavení zaškrtnutého okénka jiného souvisejícího produktu a jeho automatickém přidání do virtuálního košíku spolu s produktem vybraným kupujícím je při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu nekalou obchodní praktikou ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.