 »   »  Dovolená se bude počítat z odpracovaných hodin

Poslanecká sněmovna 29. května 2020 schválila novelu zákoníku práce. Součástí novely je legislativní ukotvení sdíleného pracovního místa, které má usnadnit zaměstnancům s malými dětmi skloubení pracovního života a rodinným. O jednu pracovní pozici se budou dělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou, ale stejnou pracovní náplní. Zaměstnavatelé tak mohou bez složité administrativní zátěže zavádět kratší pracovní úvazky.

Flexibilní formy práce pomohou rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo k udržení kontaktu se zaměstnavatelem během ní. Umožní zůstat v pracovním procesu i seniorům, kteří chtějí pracovat, ale již ne na plný úvazek nebo osobám, které pečují o své blízké, objasňuje Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Mezi další zásadní změny, které novela přináší, patří úprava v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli. Situace, kdy docházelo k obtížím při doručení kvůli tomu, že zaměstnavatel se fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, bude nově řešit tzv. fikce doručení. Novela také sníží nároky na administrativu zaměstnavatelů, kteří už nebudou muset vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, pokud s ním ukončí dohodu o provedení práce, s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z odměny z dohody nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.

Pozůstalí dostanou větší odškodné

Dále novela řeší vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do České republiky nebo navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V současnosti činní jednorázové odškodnění za mrtvého zaměstnance 240 tisíc korun, plus mají pozůstalí nárok na 40 tisíc korun na náklady spojené s pořízením pomníku. Nově by rodina zemřelého mohla dostat až 720 tisíc korun a k tomu až 1,5násobek průměrné mzdy na náklady související s pohřbem.

Podstatnou změnou, kterou nový zákoník práce přináší, je i jiný výpočet práva na dovolenou. Ta už se nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale od počtu odpracovaných hodin. Souvisí tedy s počtem týdně odpracovaných hodin a zohledňuje tak i snížené úvazky, například v rámci sdíleného pracovního místa. Součástí novely je také pozměňovací návrh, který odstraňuje dřívější nesrovnalosti při poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Novela zákoníku má vstoupit v platnost 30. června 2020, avšak některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, mají začít platit až od 1. ledna 2021. Nový zákoník ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.